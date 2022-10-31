https://sputniknews.com.tr/20221031/fatih-altaylidan-yildirim-demirorene-gokturk-tepkisi-deger-miydi-insan-icine-nasil-cikacaksin-1062905801.html

Fatih Altaylı’dan Yıldırım Demirören’e Göktürk tepkisi: Değer miydi, nasıl insan içine çıkacaksın?

Fatih Altaylı’dan Yıldırım Demirören’e Göktürk tepkisi: Değer miydi, nasıl insan içine çıkacaksın?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Demirören Holding'in Ziraat Bankası'ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık ipotek ettirdiği... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T16:26+0300

2022-10-31T16:26+0300

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türkiye

fatih altaylı

yıldırım demirören

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Göktürk’te yeşil katliamının başlayacağını yazan Altaylı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’e “Değer miydi, insan içine nasıl çıkacaksın?” diye sordu.Habertürk yazarı Fatih Altaylı Twitter paylaşımında “Yarın Göktürk’te yeşil katliamı başlıyor. Demirören’in Ziraat Bankası’na borçlarını ödemesi için yeşil alanlara imar verildi. Yarın polis takviyeli inşaat ekipleri yeşile saldıracak. Kemerköy sakinleri ise direnecek. Değer miydi Yıldırım Demirören. Nasıl insan içine çıkacaksın?” ifadelerini kullandı.

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