https://sputniknews.com.tr/20221031/fatih-altaylidan-yildirim-demirorene-gokturk-tepkisi-deger-miydi-insan-icine-nasil-cikacaksin-1062905801.html
Fatih Altaylı’dan Yıldırım Demirören’e Göktürk tepkisi: Değer miydi, nasıl insan içine çıkacaksın?
Fatih Altaylı’dan Yıldırım Demirören’e Göktürk tepkisi: Değer miydi, nasıl insan içine çıkacaksın?
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Demirören Holding'in Ziraat Bankası'ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık ipotek ettirdiği... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T16:26+0300
2022-10-31T16:26+0300
2022-10-31T16:27+0300
türkiye
fatih altaylı
yıldırım demirören
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Göktürk’te yeşil katliamının başlayacağını yazan Altaylı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’e “Değer miydi, insan içine nasıl çıkacaksın?” diye sordu.Habertürk yazarı Fatih Altaylı Twitter paylaşımında “Yarın Göktürk’te yeşil katliamı başlıyor. Demirören’in Ziraat Bankası’na borçlarını ödemesi için yeşil alanlara imar verildi. Yarın polis takviyeli inşaat ekipleri yeşile saldıracak. Kemerköy sakinleri ise direnecek. Değer miydi Yıldırım Demirören. Nasıl insan içine çıkacaksın?” ifadelerini kullandı.
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fatih altaylı, yıldırım demirören
fatih altaylı, yıldırım demirören
Fatih Altaylı’dan Yıldırım Demirören’e Göktürk tepkisi: Değer miydi, nasıl insan içine çıkacaksın?
16:26 31.10.2022 (güncellendi: 16:27 31.10.2022) Abone ol
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Demirören Holding'in Ziraat Bankası'ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık ipotek ettirdiği Göktürk Kemer Country’deki yıkıma tepki gösterdi.
Göktürk’te yeşil katliamının başlayacağını yazan Altaylı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’e “Değer miydi, insan içine nasıl çıkacaksın?” diye sordu.
Habertürk yazarı Fatih Altaylı Twitter paylaşımında “Yarın Göktürk’te yeşil katliamı başlıyor. Demirören’in Ziraat Bankası’na borçlarını ödemesi için yeşil alanlara imar verildi. Yarın polis takviyeli inşaat ekipleri yeşile saldıracak. Kemerköy sakinleri ise direnecek. Değer miydi Yıldırım Demirören. Nasıl insan içine çıkacaksın?” ifadelerini kullandı.