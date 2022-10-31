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Yargıtay'dan fazla mesai kararı: 'Gerçek ücret, bordrodakinden yüksek olabilir'
Yargıtay'dan fazla mesai kararı: 'Gerçek ücret, bordrodakinden yüksek olabilir'
Yargıtay, özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiren fazla mesai kararına imza attı. Emsal nitelikteki karara göre, fazla mesai ücretinin hesaplanmasında... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T13:35+0300
2022-10-31T13:35+0300
yaşam
yargıtay
işçi
işveren
emsal karar
haftalık çalışma saati
izin
resmi tatil
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Yargıtay, milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren bir karara imza attı.Bir lokantada garson olarak çalışan M.D., işten ayrılınca resmi tatillerde çalıştığını belirterek fazla mesai alacaklarının tahsilini istedi. Davalı esnaf lokantası sahibi S.H., iddiaları reddetti.Mahkeme, lokantada çalışan tanıkları dinleyerek fazla mesai yapıldığına hükmetti. Kararı inceleyen Adalet Bakanlığı, kararın kanun yararına bozulmasını talep etti. Dava dosyasını yeniden açan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.Fazla mesai taleplerinde imzalı bordroların dikkate alınması gerektiğinin vurgulandığı kararda şu ifadelere yer verildi:'Gerçek ücret, bordrodakinden yüksek olabilir'
https://sputniknews.com.tr/20221027/yargitaydan-emsal-karar-kapi-onune-ayakkabi-koymak-hak-ihlali-1062752870.html
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yargıtay, işçi, işveren, emsal karar, haftalık çalışma saati, izin, resmi tatil
yargıtay, işçi, işveren, emsal karar, haftalık çalışma saati, izin, resmi tatil

Yargıtay'dan fazla mesai kararı: 'Gerçek ücret, bordrodakinden yüksek olabilir'

13:35 31.10.2022
© AAÇalışan
Çalışan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© AA
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Yargıtay, özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiren fazla mesai kararına imza attı. Emsal nitelikteki karara göre, fazla mesai ücretinin hesaplanmasında imzalı bordrolar dikkate alınacak.
Yargıtay, milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren bir karara imza attı.
Bir lokantada garson olarak çalışan M.D., işten ayrılınca resmi tatillerde çalıştığını belirterek fazla mesai alacaklarının tahsilini istedi. Davalı esnaf lokantası sahibi S.H., iddiaları reddetti.
Mahkeme, lokantada çalışan tanıkları dinleyerek fazla mesai yapıldığına hükmetti. Kararı inceleyen Adalet Bakanlığı, kararın kanun yararına bozulmasını talep etti. Dava dosyasını yeniden açan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.
Fazla mesai taleplerinde imzalı bordroların dikkate alınması gerektiğinin vurgulandığı kararda şu ifadelere yer verildi:
"İlk Derece Mahkemesi, fazla çalışma ücretine ilişkin olarak kurmuş olduğu hükme esas bilirkişi ek raporunda işçinin fazla çalışma ücreti, hatalı bir şekilde, yalnızca tanık beyanları esas alınarak hesaplanmış; imzalı ücret bordrolarına itibar edilmemiştir. Ancak, fazla çalışma ücretinin hesaplanmasında işçinin imzalamış olduğu ücret bordrolarının da esas alınması gerekmektedir. Nitekim, imzalı bordroda yazılı olan fazla çalışma süresinden daha uzun sürelerle fazla çalışma yapıldığı iddiası işçi tarafından ancak yazılı delille ispat edilebilecektir."

'Gerçek ücret, bordrodakinden yüksek olabilir'

"Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, tanık anlatımlarına göre davacının son brüt ücretinin 2.475,84 TL olduğu ve haftada 28 saat fazla çalışma yaptığı belirlenmiş, bu verilere göre hesaplama yapılmış ise de imzalı ücret bordrolarının dikkate alınmaması hatalı olmuştur. İşçinin gerçek ücretinin bordroda belirtilen miktardan daha yüksek olması mümkündür. Ancak bu halde dahi, imzalı bordrodaki fazla çalışma süresini aşacak şekilde fazla çalışma yapıldığı iddiası ancak yazılı bir delil ile ispatlanabilir. Böyle bir yazılı delilin bulunmaması halinde, bordrodaki fazla çalışma süresi ile bağlı kalınarak gerçek ücret üzerinden fazla çalışma alacağı hesaplanmalı, bordrodaki ödeme miktarı mahsup edilerek sonuca gidilmelidir. Mahkemece bu ilke ve esaslar gözetilmeden karar verilmesi hatalı olup, kanun yararına temyiz isteğinin bu gerekçe ile de kabulü gerekmiştir."
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