https://sputniknews.com.tr/20221027/yargitaydan-emsal-karar-kapi-onune-ayakkabi-koymak-hak-ihlali-1062752870.html
Yargıtay'dan emsal karar: Kapı önüne ayakkabı koymak hak ihlali
Yargıtay'dan emsal karar: Kapı önüne ayakkabı koymak hak ihlali
Yargıtay, apartman ve sitelerdeki ortak geçiş alanlarına ayakkabı ve ayakkabılık bırakılmayacağına hükmetti. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T08:39+0300
2022-10-27T08:39+0300
2022-10-27T08:39+0300
türkiye
yargıtay
apartman
kapı
ayakkabı
hak ihlali
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Bir apartman yöneticisi, mahkemenin yolunu tutarak, binada kiracı olarak oturan kişinin, merdiven boşluğuna ayakkabılık koymasından şikayetçi oldu. Mahkemece; davalı tarafından merdiven boşluğuna konulan ayakkabılığın kaldırılmasına hükmetti. Kiracı kararı temyiz edince devreye Yargıtay girdi. Yüksek Mahkeme, apartmanın ortak alanında bulundurulan ayakkabılık, ortak yerlerin amacı dışında kullanılmasına sebep olacağından, kaldırılması gerektiğine hükmetti.Apartmanlarda kapı önlerinde ayakkabı bırakmak kat maliklerinin ortak kararı ile yasaklanabiliyor. Bu yasaklama hükmü yönetim planına da işlenerek genel bir kural haline dönüştürüyor. Bu karar alındıktan sonra kapı önüne ayakkabı bırakmak kanunen yasaklanmış bir hale geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220816/turk-ayakkabi-sirketi-flo-rusyada-faaliyete-gecti-1059974805.html
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yargıtay, apartman, kapı, ayakkabı, hak ihlali
yargıtay, apartman, kapı, ayakkabı, hak ihlali
Yargıtay'dan emsal karar: Kapı önüne ayakkabı koymak hak ihlali
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Yargıtay, apartman ve sitelerdeki ortak geçiş alanlarına ayakkabı ve ayakkabılık bırakılmayacağına hükmetti.
Bir apartman yöneticisi, mahkemenin yolunu tutarak, binada kiracı olarak oturan kişinin, merdiven boşluğuna ayakkabılık koymasından şikayetçi oldu. Mahkemece; davalı tarafından merdiven boşluğuna konulan ayakkabılığın kaldırılmasına hükmetti.
Kiracı kararı temyiz edince devreye Yargıtay girdi. Yüksek Mahkeme, apartmanın ortak alanında bulundurulan ayakkabılık, ortak yerlerin amacı dışında kullanılmasına sebep olacağından, kaldırılması gerektiğine hükmetti.
Apartmanlarda kapı önlerinde ayakkabı bırakmak kat maliklerinin ortak kararı ile yasaklanabiliyor. Bu yasaklama hükmü yönetim planına da işlenerek genel bir kural haline dönüştürüyor. Bu karar alındıktan sonra kapı önüne ayakkabı bırakmak kanunen yasaklanmış bir hale geliyor.