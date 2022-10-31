https://sputniknews.com.tr/20221031/rus-is-dunyasindan-turkiye-ziyareti-turk-firmalari-batili-sirketlerin-yerini-doldurabilir-1062890037.html

Rus iş dünyasından Türkiye ziyareti: 'Türk firmaları Batılı şirketlerin yerini doldurabilir'

Rus iş dünyasından Türkiye ziyareti: 'Türk firmaları Batılı şirketlerin yerini doldurabilir'

Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen ve Moskova merkezli Devlet Yönetim Üniversitesi (GUU) sorumluluğunda yürütülen ulusal iş... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T12:18+0300

2022-10-31T12:18+0300

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Rusya’nın farklı şehir ve bölgelerinden seçilen iş heyeti Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul Ticaret Odası, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği, Ankara OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, Rusya Bilim Ve Kültür Merkezi Rossotrudnichestvo Türkiye Temsilciliği, Rus Türk Ticaret Evi (ROST) gibi kuruluşların yetkilileri ile bir araya geldi. Bunun yanısıra Rus heyet DKY Holding, Rixos otelleriyle bilinen Sembol Uluslararası Yatırım A.Ş., Manas Enerji Yönetimi A.Ş., gibi bazı özel firmalar tarafından da kabul edilerek bu firmaların halihazırdaki çalışma ve projelerine ilişkin bilgi aldı.DKY Holding’in İstanbul’un Asya yakasındaki inşaat projelerini şantiye alanında inceleyen Rus heyet, ardından Sembol Uluslararası Yatırım ile Ekopark Turizm-Fine Otel’den oluşan konsorsiyuma ait Haliç Port projesine dair tanıtıma katıldılar. Ankara’da OSTİM Yönetimi tarafından ağırlanan Rus heyet, OSTİM’in mevcut yapılanması, sektörel bazlı alt kuruluşları ve üyelerine dönük çeşitli çalışmalarından bir hayli etkilendi. Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde yerleşik Manas Enerji Yönetimi Anonim Şirketi’nin fabrikası gezen Rus heyet, Manas tarafından geliştirilen rekabetçi teknolojiye dayalı elektrik, gaz, su sayaçları ile diğer akıllı çözümlere dair bilgi aldı.Rus heyetin ziyaretini organize eden LaBiance Turizm A.Ş. CEO’u Natalya Pavloviçeva konuya dair Sputnik’e şu yorumlarda bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20221027/putin-batida-gucu-elinde-bulunduranlar-kuralsiz-yasamak-istiyorlar-1062771667.html

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