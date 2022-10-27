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SON DAKİKA | Putin: Batı’da gücü elinde bulunduranlar kuralsız yaşamak istiyorlar
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https://sputniknews.com.tr/20221027/putin-batida-gucu-elinde-bulunduranlar-kuralsiz-yasamak-istiyorlar-1062771667.html
Putin: Batı’da gücü elinde bulunduranlar kuralsız yaşamak istiyorlar
Putin: Batı’da gücü elinde bulunduranlar kuralsız yaşamak istiyorlar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın istediği dünya düzenine ilişkin, “Gücü elinde bulunduranlar kuralsız yaşamak istiyorlar” değerlendirmesini yaptı. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T17:26+0300
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rusya
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valday tartışma kulübü
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Putin, düşünce kuruluşu Valday Kulübü tarafından düzenlenen toplantının genel oturumundaki konuşmasında, “Batı son yıllarda, son aylarda Ukrayna’daki durumu alevlendirecek ve tırmandıracak bir dizi adım attı” dedi.Putin, böyle gösterilmesine karşın, ‘Batı’da birlik olmadığını’ kaydetti ve “Batı bir holding” diye ekledi.Rusya lideri ayrıca, Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen sabotajlara ilişkin, “Avrupa’daki gaz boru hatlarının imha edilmesiyle kırmızı çizgi aşıldı” ifadelerini kullandı.“Batı’nın politikaları kanlı ve kirli. Batı, ülkelerin ve halkların egemenliğini reddediyor” diyen Putin, “Batı, insanlığın tüm kaynakları üstünde hak iddia ediyor” eleştirisini yaptı.“Zamanında, Naziler kitap yakacak kadar ileri gitmişlerdi, şimdiyse Batı’daki ‘liberalizm muhafızları’, Dostoyevski ve Çaykovski’yi yasaklıyorlar” diye devam eden Putin, Rus kültürünü bu şekilde ‘iptal etmeye’ çalışanların hiçbir yere varamayacaklarını belirtti. Putin, “Tarih her şeyi yerli yerine koyacak ve ne Dostoyevski ne Puşkin ne de Çaykovski unutulacak, aksine onları unutturmaya çalışanlar kendileri unutulacaklar” diye ekledi.
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rusya, valday, valday tartışma kulübü, vladimir putin, konuşma
rusya, valday, valday tartışma kulübü, vladimir putin, konuşma

Putin: Batı’da gücü elinde bulunduranlar kuralsız yaşamak istiyorlar

17:26 27.10.2022 (güncellendi: 17:53 27.10.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Multimedya arşivine gidinRusya lideri Vladimir Putin
Rusya lideri Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın istediği dünya düzenine ilişkin, “Gücü elinde bulunduranlar kuralsız yaşamak istiyorlar” değerlendirmesini yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, düşünce kuruluşu Valday Kulübü tarafından düzenlenen toplantının genel oturumundaki konuşmasında, “Batı son yıllarda, son aylarda Ukrayna’daki durumu alevlendirecek ve tırmandıracak bir dizi adım attı” dedi.
Putin, böyle gösterilmesine karşın, ‘Batı’da birlik olmadığını’ kaydetti ve “Batı bir holding” diye ekledi.
Rusya lideri ayrıca, Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen sabotajlara ilişkin, “Avrupa’daki gaz boru hatlarının imha edilmesiyle kırmızı çizgi aşıldı” ifadelerini kullandı.
“Batı’nın politikaları kanlı ve kirli. Batı, ülkelerin ve halkların egemenliğini reddediyor” diyen Putin, “Batı, insanlığın tüm kaynakları üstünde hak iddia ediyor” eleştirisini yaptı.
“Zamanında, Naziler kitap yakacak kadar ileri gitmişlerdi, şimdiyse Batı’daki ‘liberalizm muhafızları’, Dostoyevski ve Çaykovski’yi yasaklıyorlar” diye devam eden Putin, Rus kültürünü bu şekilde ‘iptal etmeye’ çalışanların hiçbir yere varamayacaklarını belirtti. Putin, “Tarih her şeyi yerli yerine koyacak ve ne Dostoyevski ne Puşkin ne de Çaykovski unutulacak, aksine onları unutturmaya çalışanlar kendileri unutulacaklar” diye ekledi.
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