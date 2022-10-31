https://sputniknews.com.tr/20221031/nufus-ve-vatandaslik-isleri-genel-mudurlugunden-randevu-uyarisi-1062887203.html

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu uyarısı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu uyarısı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında, "Çeşitli sebeplerden dolayı nüfus müdürlüklerimizdeki randevularına... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T10:59+0300

2022-10-31T10:59+0300

2022-10-31T10:59+0300

yaşam

türkiye

nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü

randevu

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürüğü, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, randevu alıp gelmeyen vatandaşların en erken iki hafta sonraya randevu alabileceğini duyurdu.Müdürlüğün açıklaması şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20220822/ad-ve-soyadi-degisiklik-basvurulari-24-aralika-kadar-e-devlet-uzerinden-de-yapilabilecek-1060226974.html

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türkiye, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü, randevu