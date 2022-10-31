Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu uyarısı
© AANüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
© AA
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında, "Çeşitli sebeplerden dolayı nüfus müdürlüklerimizdeki randevularına gelemeyecek olan vatandaşlarımız, bu randevularını iptal etmelidir. Aksi taktirde iki hafta sonra randevu verilebilecektir" denildi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürüğü, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, randevu alıp gelmeyen vatandaşların en erken iki hafta sonraya randevu alabileceğini duyurdu.
Müdürlüğün açıklaması şu şekilde:
Müdürlüğün açıklaması şu şekilde:
"Çeşitli sebeplerden dolayı nüfus müdürlüklerimizdeki randevularına gelemeyecek olan vatandaşlarımız, diğer vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu randevularını iptal etmelidir. Aksi taktirde iki hafta sonra randevu verilebilecektir."
Kamuoyuna Duyuru❗— Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) October 31, 2022
Çeşitli sebeplerden dolayı nüfus müdürlüklerimizdeki randevularına gelemeyecek olan vatandaşlarımız, diğer vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu randevularını iptal etmelidir. Aksi taktirde iki hafta sonra randevu verilebilecektir. ⬇️ pic.twitter.com/EPx6Qyth9J