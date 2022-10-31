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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu uyarısı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu uyarısı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında, "Çeşitli sebeplerden dolayı nüfus müdürlüklerimizdeki randevularına... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T10:59+0300
2022-10-31T10:59+0300
yaşam
türkiye
nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü
randevu
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürüğü, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, randevu alıp gelmeyen vatandaşların en erken iki hafta sonraya randevu alabileceğini duyurdu.Müdürlüğün açıklaması şu şekilde:
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türkiye, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü, randevu
türkiye, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü, randevu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu uyarısı

10:59 31.10.2022
© AANüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© AA
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında, "Çeşitli sebeplerden dolayı nüfus müdürlüklerimizdeki randevularına gelemeyecek olan vatandaşlarımız, bu randevularını iptal etmelidir. Aksi taktirde iki hafta sonra randevu verilebilecektir" denildi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürüğü, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, randevu alıp gelmeyen vatandaşların en erken iki hafta sonraya randevu alabileceğini duyurdu.

Müdürlüğün açıklaması şu şekilde:
"Çeşitli sebeplerden dolayı nüfus müdürlüklerimizdeki randevularına gelemeyecek olan vatandaşlarımız, diğer vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu randevularını iptal etmelidir. Aksi taktirde iki hafta sonra randevu verilebilecektir."
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