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https://sputniknews.com.tr/20220822/ad-ve-soyadi-degisiklik-basvurulari-24-aralika-kadar-e-devlet-uzerinden-de-yapilabilecek-1060226974.html
Ad ve soyadı değişiklik başvuruları 24 Aralık'a kadar e-devlet üzerinden de yapılabilecek
Ad ve soyadı değişiklik başvuruları 24 Aralık'a kadar e-devlet üzerinden de yapılabilecek
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-devlet aracılığıyla da yapılabileceğini bildirdi. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-22T11:18+0300
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Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi.
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nüfus
nüfus

Ad ve soyadı değişiklik başvuruları 24 Aralık'a kadar e-devlet üzerinden de yapılabilecek

11:18 22.08.2022
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kimlik - eski tip kimlik - Eski tip nüfus cüzdanları - yeni tip nüfus cüzdanları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-devlet aracılığıyla da yapılabileceğini bildirdi.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.
İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi.
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