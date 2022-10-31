Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221031/meksika-grand-prixsini-kazanan-verstappen-f1-tarihine-gecti-1062879863.html
Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen, F1 tarihine geçti
Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen, F1 tarihine geçti
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Meksika Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu. Bu sonuçla Verstappen, F1... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T01:44+0300
2022-10-31T01:44+0300
spor
formula 1 (f1)
formula 1 dünya şampiyonası
meksika
mexico city
yarış
max verstappen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1062880076_0:0:2848:1603_1920x0_80_0_0_302dd4e944ac836859acea77bfc3b099.jpg
F1'de sezonun 20. mücadelesi, başkent Mexico'daki 4.3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı.Pole pozisyonundaki Verstappen, starttan itibaren kontrol altında götürdüğü yarışı kazandı ve sezonun 14'üncü, kariyerinin 34. birinciliğine ulaştı.25 yaşındaki Max Verstappen böylece Michael Schumacher (2004) ve Sebastian Vettel (2013) ile paylaştığı bir F1 sezonunda en fazla yarış kazanan pilot rekorunu kırdı.Liderin 15.1 saniye gerisindeki Lewis Hamilton (Mercedes takımı) 2'nci, takım arkadaşı Verstappen'den 18.1 saniye sonra finişe gelen Sergio Perez ise 3. oldu.Verstappen'in pilotlar, Red Bull'un ise takımlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği 2022 sezonunun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'si 13 Kasım'da düzenlenecek.Meksika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:Pilotlar1. Max Verstappen (Hollanda): 416 puan2. Sergio Perez (Meksika): 2803. Charles Leclerc (Monako): 2754. George Russell (Büyük Britanya): 2315. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 216Takımlar1. Red Bull: 6962. Ferrari: 4873. Mercedes: 4474. Alpine: 1535. McLaren: 146
https://sputniknews.com.tr/20221028/anlasma-saglandi-meksika-grand-prixsi-2025e-kadar-formula-1de-1062791589.html
meksika
mexico city
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1062880076_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_a2583edfe91cd935120c36eccc510d9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
formula 1 (f1), formula 1 dünya şampiyonası, meksika, mexico city, yarış, max verstappen
formula 1 (f1), formula 1 dünya şampiyonası, meksika, mexico city, yarış, max verstappen

Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen, F1 tarihine geçti

01:44 31.10.2022
© AP Photo / Fernando LlanoFormula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Meksika Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Meksika Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Fernando Llano
Abone olTelegram
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Meksika Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu. Bu sonuçla Verstappen, F1 tarihine geçmeyi başardı.
F1'de sezonun 20. mücadelesi, başkent Mexico'daki 4.3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı.
Pole pozisyonundaki Verstappen, starttan itibaren kontrol altında götürdüğü yarışı kazandı ve sezonun 14'üncü, kariyerinin 34. birinciliğine ulaştı.
25 yaşındaki Max Verstappen böylece Michael Schumacher (2004) ve Sebastian Vettel (2013) ile paylaştığı bir F1 sezonunda en fazla yarış kazanan pilot rekorunu kırdı.
Liderin 15.1 saniye gerisindeki Lewis Hamilton (Mercedes takımı) 2'nci, takım arkadaşı Verstappen'den 18.1 saniye sonra finişe gelen Sergio Perez ise 3. oldu.
Verstappen'in pilotlar, Red Bull'un ise takımlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği 2022 sezonunun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'si 13 Kasım'da düzenlenecek.
Meksika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 416 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 280
3. Charles Leclerc (Monako): 275
4. George Russell (Büyük Britanya): 231
5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 216

Takımlar

1. Red Bull: 696
2. Ferrari: 487
3. Mercedes: 447
4. Alpine: 153
5. McLaren: 146
Formula 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
SPOR
Anlaşma sağlandı: Meksika Grand Prix'si, 2025'e kadar Formula 1'de
28 Ekim, 05:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала