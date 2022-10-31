https://sputniknews.com.tr/20221031/meksika-grand-prixsini-kazanan-verstappen-f1-tarihine-gecti-1062879863.html
Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen, F1 tarihine geçti
Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen, F1 tarihine geçti
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Meksika Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu. Bu sonuçla Verstappen, F1... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T01:44+0300
2022-10-31T01:44+0300
2022-10-31T01:44+0300
spor
formula 1 (f1)
formula 1 dünya şampiyonası
meksika
mexico city
yarış
max verstappen
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F1'de sezonun 20. mücadelesi, başkent Mexico'daki 4.3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı.Pole pozisyonundaki Verstappen, starttan itibaren kontrol altında götürdüğü yarışı kazandı ve sezonun 14'üncü, kariyerinin 34. birinciliğine ulaştı.25 yaşındaki Max Verstappen böylece Michael Schumacher (2004) ve Sebastian Vettel (2013) ile paylaştığı bir F1 sezonunda en fazla yarış kazanan pilot rekorunu kırdı.Liderin 15.1 saniye gerisindeki Lewis Hamilton (Mercedes takımı) 2'nci, takım arkadaşı Verstappen'den 18.1 saniye sonra finişe gelen Sergio Perez ise 3. oldu.Verstappen'in pilotlar, Red Bull'un ise takımlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği 2022 sezonunun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'si 13 Kasım'da düzenlenecek.Meksika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:Pilotlar1. Max Verstappen (Hollanda): 416 puan2. Sergio Perez (Meksika): 2803. Charles Leclerc (Monako): 2754. George Russell (Büyük Britanya): 2315. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 216Takımlar1. Red Bull: 6962. Ferrari: 4873. Mercedes: 4474. Alpine: 1535. McLaren: 146
https://sputniknews.com.tr/20221028/anlasma-saglandi-meksika-grand-prixsi-2025e-kadar-formula-1de-1062791589.html
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formula 1 (f1), formula 1 dünya şampiyonası, meksika, mexico city, yarış, max verstappen
formula 1 (f1), formula 1 dünya şampiyonası, meksika, mexico city, yarış, max verstappen
Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen, F1 tarihine geçti
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Meksika Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu. Bu sonuçla Verstappen, F1 tarihine geçmeyi başardı.
F1'de sezonun 20. mücadelesi, başkent Mexico'daki 4.3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı.
Pole pozisyonundaki Verstappen, starttan itibaren kontrol altında götürdüğü yarışı kazandı ve sezonun 14'üncü, kariyerinin 34. birinciliğine ulaştı.
25 yaşındaki Max Verstappen böylece Michael Schumacher (2004) ve Sebastian Vettel (2013) ile paylaştığı bir F1 sezonunda en fazla yarış kazanan pilot rekorunu kırdı.
Liderin 15.1 saniye gerisindeki Lewis Hamilton (Mercedes takımı) 2'nci, takım arkadaşı Verstappen'den 18.1 saniye sonra finişe gelen Sergio Perez ise 3. oldu.
Verstappen'in pilotlar, Red Bull'un ise takımlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği 2022 sezonunun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'si 13 Kasım'da düzenlenecek.
Meksika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 416 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 280
3. Charles Leclerc (Monako): 275
4. George Russell (Büyük Britanya): 231
5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 216
Takımlar