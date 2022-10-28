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Anlaşma sağlandı: Meksika Grand Prix'si, 2025'e kadar Formula 1'de
Anlaşma sağlandı: Meksika Grand Prix'si, 2025'e kadar Formula 1'de
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Meksika etabı, 2025 yılına kadar devam edecek. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T05:15+0300
2022-10-28T05:15+0300
spor
grand prix
formula 1 (f1)
formula 1 dünya şampiyonası
meksika
turnuva
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Formula 1'den yapılan açıklamada, Meksika hükümetiyle F1 yönetimi arasında varılan anlaşmanın ardından Hermanos Rodriguez Pisti'ndeki yarışların 2025 yılına kadar devam edeceği belirtildi.İlk olarak 1962'de düzenlenen Meksika Grand Prix'si, 1971-1985 ve 1993-2014 yılları arasında yapılmamıştı. Meksika'daki yarışlar, 2015'te yeniden takvime alınmıştı.Formula 1'in 20. etabı, bu hafta sonu Meksika'da düzenlenecek. Yarışları, yaklaşık 350 bin sporseverin izlemesi bekleniyor.
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grand prix, formula 1 (f1), formula 1 dünya şampiyonası, meksika, turnuva
grand prix, formula 1 (f1), formula 1 dünya şampiyonası, meksika, turnuva

Anlaşma sağlandı: Meksika Grand Prix'si, 2025'e kadar Formula 1'de

05:15 28.10.2022
© AAFormula 1
Formula 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© AA
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Meksika etabı, 2025 yılına kadar devam edecek.
Formula 1'den yapılan açıklamada, Meksika hükümetiyle F1 yönetimi arasında varılan anlaşmanın ardından Hermanos Rodriguez Pisti'ndeki yarışların 2025 yılına kadar devam edeceği belirtildi.
İlk olarak 1962'de düzenlenen Meksika Grand Prix'si, 1971-1985 ve 1993-2014 yılları arasında yapılmamıştı. Meksika'daki yarışlar, 2015'te yeniden takvime alınmıştı.
Formula 1'in 20. etabı, bu hafta sonu Meksika'da düzenlenecek. Yarışları, yaklaşık 350 bin sporseverin izlemesi bekleniyor.
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