https://sputniknews.com.tr/20221028/anlasma-saglandi-meksika-grand-prixsi-2025e-kadar-formula-1de-1062791589.html

Anlaşma sağlandı: Meksika Grand Prix'si, 2025'e kadar Formula 1'de

Anlaşma sağlandı: Meksika Grand Prix'si, 2025'e kadar Formula 1'de

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Meksika etabı, 2025 yılına kadar devam edecek. 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T05:15+0300

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spor

grand prix

formula 1 (f1)

formula 1 dünya şampiyonası

meksika

turnuva

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Formula 1'den yapılan açıklamada, Meksika hükümetiyle F1 yönetimi arasında varılan anlaşmanın ardından Hermanos Rodriguez Pisti'ndeki yarışların 2025 yılına kadar devam edeceği belirtildi.İlk olarak 1962'de düzenlenen Meksika Grand Prix'si, 1971-1985 ve 1993-2014 yılları arasında yapılmamıştı. Meksika'daki yarışlar, 2015'te yeniden takvime alınmıştı.Formula 1'in 20. etabı, bu hafta sonu Meksika'da düzenlenecek. Yarışları, yaklaşık 350 bin sporseverin izlemesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20220212/bahreyn-grand-prixsi-2036ya-kadar-formula-1de-1053769486.html

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