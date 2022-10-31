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Kremlin: Rusya’nın içinde olmadığı bir tahıl anlaşmasının yürütülmesi mümkün değil
Kremlin: Rusya’nın içinde olmadığı bir tahıl anlaşmasının yürütülmesi mümkün değil
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasını içeren anlaşmanın, Rusya’nın çekilmesi ardından da sürdürülmesinin mümkün olduğuna... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T14:30+0300
2022-10-31T14:30+0300
2022-10-31T14:56+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
tahıl
rusya
ukrayna
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Türk tarafının Rusya çekilmiş olsa da tahıl anlaşmasını sürdürmeyi istediği yönündeki açıklaması hakkındaki soruya yanıt veren Peskov, “Rusya’nın gemilerin bu bölgelerde gidiş gelişlerinin güvenliğini garanti edemeyeceğini söylediği bu şartlarda anlaşmanın gerçekleştirilmesi pek olası değil” dedi.Kremlin Sözcüsü, “Anlaşma böyle bir durumda çok daha riskli, tehlikeli ve garantiden yoksun bir karaktere bürünmüş olur” diye konuştu.Bununla beraber Peskov, Rusya’nın anlaşmadan çekilmiş olması nedeniyle gereksinimleri olan tahıldan bir ölçüde yoksun kalan yoksul ülkelerin bu zararlarını karşılamaya hazır olduklarını belirtti, ancak bunun nasıl yapılacağı konusunda şu an için üstünde anlaşılmış bir plan bulunmadığını kaydetti.Peskov, Rusya’nın tahıl anlaşmasında yer almayacak olmasının Ukrayna’daki gerilimin tırmanmasına neden olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Peskov, şunları söyledi: “Ukrayna’nın eylemlerini görüyorsunuz ve Ukrayna tarafının tam da bu eylemleri ile bu anlaşmanın çökmesine sebep olduğunu, garanti edilmiş güvenlik atmosferini bozduğunu görüyorsunuz. Burada anlaşmanın tehlikeye girmesinin Ukrayna tarafının malum eylemlerinden kaynaklandığını iyi anlamak gerek.”Peskov, ‘Türkiye tarafının tahıl anlaşmasını Rusya’nın katılımı olmadan sürdürmeyi planlıyor olmasına Kremlin’in yorumunun ne olduğu’ sorusuna da, “Türkiye tarafı ve Birleşmiş Milletler ile temaslar, diplomasi kurumlarımız üstünden sürdürülüyor” yanıtını verdi.
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kremlin, dmitriy peskov, tahıl, rusya, ukrayna
kremlin, dmitriy peskov, tahıl, rusya, ukrayna
Kremlin: Rusya’nın içinde olmadığı bir tahıl anlaşmasının yürütülmesi mümkün değil
14:30 31.10.2022 (güncellendi: 14:56 31.10.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasını içeren anlaşmanın, Rusya’nın çekilmesi ardından da sürdürülmesinin mümkün olduğuna inanmadığını belirtti.
Türk tarafının Rusya çekilmiş olsa da tahıl anlaşmasını sürdürmeyi istediği yönündeki açıklaması hakkındaki soruya yanıt veren Peskov, “Rusya’nın gemilerin bu bölgelerde gidiş gelişlerinin güvenliğini garanti edemeyeceğini söylediği bu şartlarda anlaşmanın gerçekleştirilmesi pek olası değil” dedi.
Kremlin Sözcüsü, “Anlaşma böyle bir durumda çok daha riskli, tehlikeli ve garantiden yoksun bir karaktere bürünmüş olur” diye konuştu.
Bununla beraber Peskov, Rusya’nın anlaşmadan çekilmiş olması nedeniyle gereksinimleri olan tahıldan bir ölçüde yoksun kalan yoksul ülkelerin bu zararlarını karşılamaya hazır olduklarını belirtti, ancak bunun nasıl yapılacağı konusunda şu an için üstünde anlaşılmış bir plan bulunmadığını kaydetti.
Peskov, Rusya’nın tahıl anlaşmasında yer almayacak olmasının Ukrayna’daki gerilimin tırmanmasına neden olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Peskov, şunları söyledi: “Ukrayna’nın eylemlerini görüyorsunuz ve Ukrayna tarafının tam da bu eylemleri ile bu anlaşmanın çökmesine sebep olduğunu, garanti edilmiş güvenlik atmosferini bozduğunu görüyorsunuz. Burada anlaşmanın tehlikeye girmesinin Ukrayna tarafının malum eylemlerinden kaynaklandığını iyi anlamak gerek.”
Peskov, ‘Türkiye tarafının tahıl anlaşmasını Rusya’nın katılımı olmadan sürdürmeyi planlıyor olmasına Kremlin’in yorumunun ne olduğu’ sorusuna da, “Türkiye tarafı ve Birleşmiş Milletler ile temaslar, diplomasi kurumlarımız üstünden sürdürülüyor” yanıtını verdi.