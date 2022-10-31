https://sputniknews.com.tr/20221031/kremlin-rusyanin-icinde-olmadigi-bir-tahil-anlasmasinin-yurutulmesi-mumkun-degil-1062900786.html

Kremlin: Rusya’nın içinde olmadığı bir tahıl anlaşmasının yürütülmesi mümkün değil

Kremlin: Rusya’nın içinde olmadığı bir tahıl anlaşmasının yürütülmesi mümkün değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasını içeren anlaşmanın, Rusya’nın çekilmesi ardından da sürdürülmesinin mümkün olduğuna... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T14:30+0300

2022-10-31T14:30+0300

2022-10-31T14:56+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

tahıl

rusya

ukrayna

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Türk tarafının Rusya çekilmiş olsa da tahıl anlaşmasını sürdürmeyi istediği yönündeki açıklaması hakkındaki soruya yanıt veren Peskov, “Rusya’nın gemilerin bu bölgelerde gidiş gelişlerinin güvenliğini garanti edemeyeceğini söylediği bu şartlarda anlaşmanın gerçekleştirilmesi pek olası değil” dedi.Kremlin Sözcüsü, “Anlaşma böyle bir durumda çok daha riskli, tehlikeli ve garantiden yoksun bir karaktere bürünmüş olur” diye konuştu.Bununla beraber Peskov, Rusya’nın anlaşmadan çekilmiş olması nedeniyle gereksinimleri olan tahıldan bir ölçüde yoksun kalan yoksul ülkelerin bu zararlarını karşılamaya hazır olduklarını belirtti, ancak bunun nasıl yapılacağı konusunda şu an için üstünde anlaşılmış bir plan bulunmadığını kaydetti.Peskov, Rusya’nın tahıl anlaşmasında yer almayacak olmasının Ukrayna’daki gerilimin tırmanmasına neden olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Peskov, şunları söyledi: “Ukrayna’nın eylemlerini görüyorsunuz ve Ukrayna tarafının tam da bu eylemleri ile bu anlaşmanın çökmesine sebep olduğunu, garanti edilmiş güvenlik atmosferini bozduğunu görüyorsunuz. Burada anlaşmanın tehlikeye girmesinin Ukrayna tarafının malum eylemlerinden kaynaklandığını iyi anlamak gerek.”Peskov, ‘Türkiye tarafının tahıl anlaşmasını Rusya’nın katılımı olmadan sürdürmeyi planlıyor olmasına Kremlin’in yorumunun ne olduğu’ sorusuna da, “Türkiye tarafı ve Birleşmiş Milletler ile temaslar, diplomasi kurumlarımız üstünden sürdürülüyor” yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221031/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhov-rus-tahili-kimsenin-ilgisini-cekmiyor-mu-1062885880.html

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kremlin, dmitriy peskov, tahıl, rusya, ukrayna