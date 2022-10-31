https://sputniknews.com.tr/20221031/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhov-rus-tahili-kimsenin-ilgisini-cekmiyor-mu-1062885880.html

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Rus tahılı kimsenin ilgisini çekmiyor mu?

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Rus tahılı kimsenin ilgisini çekmiyor mu?

Moskova’nın tahıl koridorunu tek taraflı askıya almasından üç gün önce Türk medyasına konuşan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Ukrayna tahılına gösterilen... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T10:07+0300

2022-10-31T10:07+0300

2022-10-31T10:44+0300

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rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov

aleksey yerhov

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Hürriyet gazetesinden Selçuk Böke'ye konuşan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Ukrayna tahılına gösterilen ilginin Rus tahılına gösterilmediğini belirterek rahatsızlığı dile getirdi.Yerhov şu ifadeleri kullandı:'Kıbrıs'ta tutumumuz eskisi gibi''Ankara-Şam normalleşmesi iki ülkenin de çıkarına'Öte yandan, Dünya gazetesine de konuşan Rus büyükelçi, gelişmelerin gıda ve enerji arz güvenliğini olumsuz etkileme potansiyeli taşıdığına dikkat çekti.Yerhov'dan Türk iş insanlarına: 'Batı, jeopolitik emellerinin bedelini cebinizden alacak'Avrupalı tüketicilerin ucuz Rus gazından vazgeçemeyeceğini belirten Yerhov, Türk iş insanlarına da seslenerek, “Batı jeopolitik emellerinin bedelini cebinizden alacak” dedi. Tahil Koridoru’ndan Ukrayna’nın daha fazla yararlandığını, Rus ürünlerinin hâlen Avrupa’ya sevk edilmediğini kaydeden Büyükelçi, gelişmelerin gelecekte gıda güvenliğini tehdit edebileceğini aktardı. Yerhov'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:Gerginliğin devam etmesi halinde, tedarik süreci nasıl etkilenecek?'Tedariklerimizin kolaylaştırılmasında verilen sözler yerine getirilmedi''Rusya artık sivil gemilerin güvenliğini garanti edemez”'Tüketiciler ucuz Rus gazından vazgeçemeyecekler'Avrupa Birliği’nin ve Birlik dışı bazı ülkelerin Rusya’dan gaz alımını en aza indirme, mümkünse sonlandırma yönünde politika beyanları oldu. Ortauzun vadede, Rusya tarafı bu kararlardan geri dönüş olacağını varsaymakta mıdır?'Marx’ın dediği gibi iş insanları kâr etmeye odaklanır''Tahıl üretimimiz 116 milyon tondan 148 milyon tona çıktı'Gerginliğin Rusya’nın bu yılki tarımsal üretimine etkisi oluyor mu?'Rusya karşıtı yaptırımlara katılanların uğradıkları zararlar tazmin edilmiyor'Türkiye’nin de Rusya’ya ambargo uygulaması konusunda AB ve ABD’den gelebilecek olası taleplere Rusya’nın tavrı ne olur? Neden “olası”?'Mir'e yönelik kararla, Türk tüccarları cezalandırıldı'Türkiye ile Rusya arasındaki ticaretin Ruble ve TL üzerinden yapılması konusunda daha önce varılan mutabakat, daha ileri noktada hayata geçirilebilir mi?Rusya’nın Türkiye’de Avrupa’ya gaz sevkiyatı için bir merkez kurma önerisi ile ilgili ne söyleyeceksiniz?Türkiye önemli miktarda Rus gazını satın alıyor. Özellikle kısa vadede (2022-2023 kışı için) gaz tedarikinde ekonomik, politik veya başka yönden bir risk söz konusu mudur, bu dönemde Rus tarafı Türkiye’nin talebi kadar gaz sevk etmekte herhangi bir risk görmekte midir?

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