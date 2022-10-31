https://sputniknews.com.tr/20221031/kayserispor-adana-demirspor-maci-oncesi-yasananlara-iliskin-sorusturma-1062879584.html
Kayserispor-Adana Demirspor maçı öncesi yaşananlara ilişkin soruşturma
Kayserispor-Adana Demirspor maçı öncesi yaşananlara ilişkin soruşturma
Kayseri Valiliği, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor müsabakası öncesi konuk ekip taraftarları ile polis arasında... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T01:18+0300
2022-10-31T01:18+0300
2022-10-31T01:18+0300
spor
kayserispor
adana demirspor
maç
soruşturma
valilik
stat
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Kayseri Valiliği, Kayserispor-Adana Demirspor maçında yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirine bir açıklama yayımladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
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kayserispor, adana demirspor, maç, soruşturma, valilik, stat
kayserispor, adana demirspor, maç, soruşturma, valilik, stat
Kayserispor-Adana Demirspor maçı öncesi yaşananlara ilişkin soruşturma
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Kayseri Valiliği, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor müsabakası öncesi konuk ekip taraftarları ile polis arasında yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kayseri Valiliği, Kayserispor-Adana Demirspor maçında yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirine bir açıklama yayımladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Misafir takım taraftarlarının stada giriş yaptıkları kapılarda oluşan yığılma nedeniyle turnikelerin kırılma ve seyircilerin ezilme ihtimaline karşı görevli emniyet mensuplarımız tarafından sesli ikazlar yapıldıktan sonra kalkanlarla müdahale edilmiştir. Taraftarların turnikelerde oluşturduğu yoğunluğun devam etmesi üzerine yapılan müdahale sırasında 2 polis memurumuz el spreyi ile biber gazı kullanmışlardır. Yaşanan bu üzücü gelişmeler neticesinde Kayseri Valiliği olarak olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup tüm güvenlik kamera görüntüleri ve kayıtları incelemeye alınmıştır."