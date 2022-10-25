https://sputniknews.com.tr/20221025/erden-timur-ile-okan-buruk-pfdkya-sevk-edildi-1062692687.html

Erden Timur ile Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi

Erden Timur ile Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Okan... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T18:25+0300

2022-10-25T18:25+0300

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okan buruk

erden timur

pfdk

spor

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TFF'den yapılan açıklamada, sportmenliğe aykırı hareketleriyle nedeniyle Erden Timur'un tedbirsiz, Okan Buruk'un ise tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın Corendon Alanyaspor ile oynanan maçtaki kural dışı hareketi, MKE Ankaragücü'nde forma giyen Emre Kılınç'ın da Bitexen Giresunspor ile yapılan müsabakadaki hakareti sebebiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle HangiKredi Ümraniyespor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Arabam.com Konyaspor, Galatasaray, Atakaş Hatayspor, Beşiktaş ve MKE Ankaragücü'nün PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.Spor Toto 1. Lig'den ise Eyüpspor, Beyçimento Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor ve Yılport Samsunspor'un da çeşitli nedenlerle disipline gönderildiği ifade edildi.

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okan buruk, erden timur, pfdk