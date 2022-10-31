https://sputniknews.com.tr/20221031/israil-secim-gunu-filistindeki-sinir-kapilarini-ve-bazi-bolgeleri-kapatacak-1062878996.html

İsrail, seçim günü Filistin'deki sınır kapılarını ve bazı bölgeleri kapatacak

İsrail, seçim günü Filistin'deki sınır kapılarını ve bazı bölgeleri kapatacak

İsrail'de seçimlerin yapılacağı 1 Kasım Salı günü, Gazze ve Batı Şeria'daki sınır kapıları ile bazı bölgelere giriş çıkışın yasaklanacağı belirtildi. 31.10.2022, Sputnik Türkiye

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 'emniyet teşkilatının tavsiyesi ve ülkenin genel durumuna binaen, Yahudiye ve Samara Bölgesi (Batı Şeria'ya İsrail tarafından verilen isim) ile Gazze'deki sınır kapılarının kapatılmasına karar verildiği' ifade edildi.Açıklamada, yasağın 1 Kasım gece yarısı başlayıp 2 Kasım gece yarısından önce kaldırılacağı aktarıldı.İsrail'de seçimlerin yapıldığı ve Yahudi bayramlarının kutlandığı dönemlerde Gazze'deki Kerm Ebu Salim ile Beyt Hanun (Erez) sınır kapıları, Batı Şeria'da ise yerleşim birimlerinden geçen sokaklar giriş çıkışlara kapatılıyor, İsrail'de çalışan Filistinlilerin çalışma izinleri de donduruluyor.

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