https://sputniknews.com.tr/20221030/israil-basbakani-lapid-karis-gazi-avrupaya-enerji-krizinde-yardimci-olacak-1062877703.html

İsrail Başbakanı Lapid: Kariş gazı Avrupa'ya enerji krizinde yardımcı olacak

İsrail Başbakanı Lapid: Kariş gazı Avrupa'ya enerji krizinde yardımcı olacak

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Doğu Akdeniz’deki Kariş platformunda gaz üretiminin İsrail’i bölgesel bir enerji tedarikçisi yapacağını ve Avrupa'nın enerji... 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T23:11+0300

2022-10-30T23:11+0300

2022-10-30T23:11+0300

avrupa'da enerji krizi

israil

yair lapid

enerji

kariş

doğalgaz

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İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Lapid, İsrail ve Lübnan arasında 27 Ekim'de deniz sınırı anlaşması imzalanmasının ardından gaz üretiminin başlatıldığı Kariş doğal gaz platformunu gezdi.Açıklamada, platformdaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi alan Lapid’in ifadelerine yer verildi. Lapid, Kariş platformundaki gaz üretiminin İsrail için uzun yıllar 'ekonomik istikrar ve enerji güvenliği' sağlayacağını belirtti.Kariş’in 'İsrail’in enerji ve ekonomik geleceği' olduğunu savunan Lapid, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221028/israil-savunma-bakani-gantz-turkiye-iliskilerimizi-gelistirebilecegimiz-kuresel-bir-aktor-1062795735.html

israil

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israil, yair lapid, enerji, kariş, doğalgaz