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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221030/israil-basbakani-lapid-karis-gazi-avrupaya-enerji-krizinde-yardimci-olacak-1062877703.html
İsrail Başbakanı Lapid: Kariş gazı Avrupa'ya enerji krizinde yardımcı olacak
İsrail Başbakanı Lapid: Kariş gazı Avrupa'ya enerji krizinde yardımcı olacak
İsrail Başbakanı Yair Lapid, Doğu Akdeniz’deki Kariş platformunda gaz üretiminin İsrail’i bölgesel bir enerji tedarikçisi yapacağını ve Avrupa'nın enerji... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T23:11+0300
2022-10-30T23:11+0300
avrupa'da enerji krizi
israil
yair lapid
enerji
kariş
doğalgaz
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İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Lapid, İsrail ve Lübnan arasında 27 Ekim'de deniz sınırı anlaşması imzalanmasının ardından gaz üretiminin başlatıldığı Kariş doğal gaz platformunu gezdi.Açıklamada, platformdaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi alan Lapid’in ifadelerine yer verildi. Lapid, Kariş platformundaki gaz üretiminin İsrail için uzun yıllar 'ekonomik istikrar ve enerji güvenliği' sağlayacağını belirtti.Kariş’in 'İsrail’in enerji ve ekonomik geleceği' olduğunu savunan Lapid, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221028/israil-savunma-bakani-gantz-turkiye-iliskilerimizi-gelistirebilecegimiz-kuresel-bir-aktor-1062795735.html
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israil, yair lapid, enerji, kariş, doğalgaz
israil, yair lapid, enerji, kariş, doğalgaz

İsrail Başbakanı Lapid: Kariş gazı Avrupa'ya enerji krizinde yardımcı olacak

23:11 30.10.2022
© AFP 2022Yair Lapid
Yair Lapid - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© AFP 2022
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İsrail Başbakanı Yair Lapid, Doğu Akdeniz’deki Kariş platformunda gaz üretiminin İsrail’i bölgesel bir enerji tedarikçisi yapacağını ve Avrupa'nın enerji kriziyle başa çıkmasına yardımcı olacağını söyledi.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Lapid, İsrail ve Lübnan arasında 27 Ekim'de deniz sınırı anlaşması imzalanmasının ardından gaz üretiminin başlatıldığı Kariş doğal gaz platformunu gezdi.
Açıklamada, platformdaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi alan Lapid’in ifadelerine yer verildi. Lapid, Kariş platformundaki gaz üretiminin İsrail için uzun yıllar 'ekonomik istikrar ve enerji güvenliği' sağlayacağını belirtti.
Kariş’in 'İsrail’in enerji ve ekonomik geleceği' olduğunu savunan Lapid, şunları kaydetti:
"Kariş sahasındaki gaz üretimi İsrail'deki enerji fiyatlarını düşürecek, İsrail'i bölgesel bir enerji tedarikçisi haline getirecek ve Avrupa'nın enerji krizini aşmasına yardımcı olacaktır. Buradan, yaşam maliyetini düşürmeyi vadeden gaz akıyor. Bu, İsrail devleti için büyük bir başarıdır.”​​​​​​​
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