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https://sputniknews.com.tr/20221028/israil-savunma-bakani-gantz-turkiye-iliskilerimizi-gelistirebilecegimiz-kuresel-bir-aktor-1062795735.html
İsrail Savunma Bakanı Gantz: Türkiye ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz küresel bir aktör
İsrail Savunma Bakanı Gantz: Türkiye ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz küresel bir aktör
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülkesinin Türkiye'yi ekonomik alanda, savunma alanında ve tüm bölgenin istikrarını sağlamada ilişkilerini geliştirebileceği... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T11:17+0300
2022-10-28T11:17+0300
dünya
israil
türkiye
benny gantz
ziyaret
yunanistan
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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Türkiye ziyareti sonrası Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Türk gazetecilere açıklamalarda bulundu.Türkiye ve İsrail'in, güvenlikle ilgili birçok sınamadan geçtiğini kaydeden Gantz, "Savunma alanında yeniden kurduğumuz ilişkilerimiz, İbrahim Anlaşması'nın da ortaya çıkardığı pozitif etkiyle Orta Doğu'nun istikrar ve güvenliğine katkı sağlayacaktır" dedi.İki ülkenin de bölgede istikrar, güvenlik ve refahı korumayı amaçladığını, terörle mücadelenin iş birliği gerektirdiğini belirterek "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, (Milli Savunma) Bakan (Hulusi) Akar'a ve güvenlik güçlerine terör tehdidi altında olan İsrail vatandaşları ve Yahudi toplumuna yönelik hayat kurtaran iş birlikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.Gantz, ilişkilerin istikrarlı bir şekilde sürmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması için ekibine talimat verdiğini de belirterek "İsrail Türkiye'yi ekonomik alanda, savunma alanında ve tüm bölgenin istikrarını sağlamada ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz küresel bir aktör olarak görüyor" ifadelerini kullandı.'Yunanistan ziyaretimi tamamen teknik sebepler ve güvenlik sebepleriyle iptal ettim'Toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gantz, daha önce kullandığı, iki ülke ilişkilerinin çeşitli testlere tabi tutulduğu ifadelerine açıklık getirdi.Son on yılda İsrail-Türkiye ilişkilerinin kötü olsa da aktif olduğunu anlatan Gantz, anlaşmazlıkların çoğunlukla Filistin konusunda yaşandığını söyledi.Hala iki ülkenin farklı düşündüğünü kaydeden Gantz, "İsrail'in kendi güvenliği konusunda endişeleri bulunuyor. Filistinlilerin ekonomik ve insani yardım ve destek almak istemelerini de anlıyoruz. Bu farkları kapatmanın yolunu ilişkilerimizi geliştirirken bulacağız" dedi.Gantz, iki ülke arasında savunma sanayisi alanında bir iş birliği yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya, "İki ülke arası savunma alanında bu seviyede ilk görüşme bize gelecekteki potansiyel iş birliği için kapılar araladı ve yolu gösterdi. Herhangi bir proje üzerinde konuşmadık ama gelecek iş birlikleri kapsamında konuşulacaktır" şeklinde yanıt verdi.Ülkesinde yaklaşan seçimlerin iki ülke ilişkilerine etkilerine yönelik soruyu da Gantz, "Umarım bir müddet için bu son seçim olacak ve istikrarlı bir hükümet kurulacaktır. Bana göre, hükümet ne olursa olsun ikili sınama ve çıkarlarımız aynı kalacaktır. Umarım bağlarımızı mümkün olabildiği kadar güçlendirebiliriz" diye cevapladı.Gantz, Yunanistan ziyaretinin ertelenmesine ilişkin ise "Ziyaretimi tamamen teknik sebepler ve güvenlik sebepleriyle iptal ettim" ifadelerini kullandı.Konuyla ilgili Yunan mevkidaşını bilgilendirdiğini ve anlayışla karşılandığını söyleyen Gantz, Türkiye ve Yunanistan'ın istikrar için diyalogla sorunlara çözüm bulmasını istediğini söyledi.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne demir kubbe savunma sistemi ihracatı yapılmasına yönelik iddialara ilişkin soruyu da cevaplayan Gantz, "Bu konuyu henüz konuşmadık. Gelecekte göreceğiz. Başka bir yerde yürüttüğümüz farklı projelerle ilgili detaylara girmeyeceğim" dedi.Gantz, Türkiye'nin kendisine F35 uçaklarının verilmesi için İsrail'den lobi faaliyeti yapması istediği iddialarına da değinerek "Bu, ABD ile Türkiye arasında ikili bir meseledir" değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220919/normallesmenin-ardindan-israilin-turkiye-buyukelcisi-belli-oldu-1061375161.html
https://sputniknews.com.tr/20221027/cumhurbaskani-erdogan-israil-savunma-bakani-gantzi-kabul-etti-1062770165.html
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israil, türkiye, benny gantz, ziyaret, yunanistan
israil, türkiye, benny gantz, ziyaret, yunanistan

İsrail Savunma Bakanı Gantz: Türkiye ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz küresel bir aktör

11:17 28.10.2022
© AABenny Gantz
Benny Gantz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© AA
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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülkesinin Türkiye'yi ekonomik alanda, savunma alanında ve tüm bölgenin istikrarını sağlamada ilişkilerini geliştirebileceği küresel bir aktör olarak gördüğünü söyledi.
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Türkiye ziyareti sonrası Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Türk gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Türkiye ve İsrail'in, güvenlikle ilgili birçok sınamadan geçtiğini kaydeden Gantz, "Savunma alanında yeniden kurduğumuz ilişkilerimiz, İbrahim Anlaşması'nın da ortaya çıkardığı pozitif etkiyle Orta Doğu'nun istikrar ve güvenliğine katkı sağlayacaktır" dedi.
İki ülkenin de bölgede istikrar, güvenlik ve refahı korumayı amaçladığını, terörle mücadelenin iş birliği gerektirdiğini belirterek "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, (Milli Savunma) Bakan (Hulusi) Akar'a ve güvenlik güçlerine terör tehdidi altında olan İsrail vatandaşları ve Yahudi toplumuna yönelik hayat kurtaran iş birlikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Gantz, ilişkilerin istikrarlı bir şekilde sürmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması için ekibine talimat verdiğini de belirterek "İsrail Türkiye'yi ekonomik alanda, savunma alanında ve tüm bölgenin istikrarını sağlamada ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz küresel bir aktör olarak görüyor" ifadelerini kullandı.
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'Yunanistan ziyaretimi tamamen teknik sebepler ve güvenlik sebepleriyle iptal ettim'

Toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gantz, daha önce kullandığı, iki ülke ilişkilerinin çeşitli testlere tabi tutulduğu ifadelerine açıklık getirdi.
Son on yılda İsrail-Türkiye ilişkilerinin kötü olsa da aktif olduğunu anlatan Gantz, anlaşmazlıkların çoğunlukla Filistin konusunda yaşandığını söyledi.
Hala iki ülkenin farklı düşündüğünü kaydeden Gantz, "İsrail'in kendi güvenliği konusunda endişeleri bulunuyor. Filistinlilerin ekonomik ve insani yardım ve destek almak istemelerini de anlıyoruz. Bu farkları kapatmanın yolunu ilişkilerimizi geliştirirken bulacağız" dedi.
Gantz, iki ülke arasında savunma sanayisi alanında bir iş birliği yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya, "İki ülke arası savunma alanında bu seviyede ilk görüşme bize gelecekteki potansiyel iş birliği için kapılar araladı ve yolu gösterdi. Herhangi bir proje üzerinde konuşmadık ama gelecek iş birlikleri kapsamında konuşulacaktır" şeklinde yanıt verdi.
Ülkesinde yaklaşan seçimlerin iki ülke ilişkilerine etkilerine yönelik soruyu da Gantz, "Umarım bir müddet için bu son seçim olacak ve istikrarlı bir hükümet kurulacaktır. Bana göre, hükümet ne olursa olsun ikili sınama ve çıkarlarımız aynı kalacaktır. Umarım bağlarımızı mümkün olabildiği kadar güçlendirebiliriz" diye cevapladı.
Gantz, Yunanistan ziyaretinin ertelenmesine ilişkin ise "Ziyaretimi tamamen teknik sebepler ve güvenlik sebepleriyle iptal ettim" ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili Yunan mevkidaşını bilgilendirdiğini ve anlayışla karşılandığını söyleyen Gantz, Türkiye ve Yunanistan'ın istikrar için diyalogla sorunlara çözüm bulmasını istediğini söyledi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne demir kubbe savunma sistemi ihracatı yapılmasına yönelik iddialara ilişkin soruyu da cevaplayan Gantz, "Bu konuyu henüz konuşmadık. Gelecekte göreceğiz. Başka bir yerde yürüttüğümüz farklı projelerle ilgili detaylara girmeyeceğim" dedi.
Gantz, Türkiye'nin kendisine F35 uçaklarının verilmesi için İsrail'den lobi faaliyeti yapması istediği iddialarına da değinerek "Bu, ABD ile Türkiye arasında ikili bir meseledir" değerlendirmesini yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı kabul etti
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