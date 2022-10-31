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https://sputniknews.com.tr/20221031/ingilterede-kus-gribi-salgini-tum-kumes-hayvanlari-iceride-tutulacak-1062916952.html
İngiltere'de kuş gribi salgını: Tüm kümes hayvanları içeride tutulacak
İngiltere'de kuş gribi salgını: Tüm kümes hayvanları içeride tutulacak
İngiltere'de kuş gribiyle mücadele kapsamında tüm kümes hayvanları ve kafeslerdeki kuşların 7 Kasım'dan itibaren içeride tutulacağı bildirildi. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T22:31+0300
2022-10-31T22:31+0300
dünya
kuş gribi
salgın
salgın hastalık
ingiltere
kümes
hayvan
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Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki tüm kümes hayvanlarının ve kafesteki kuşların, salgınla mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar uyarınca 7 Kasım'dan itibaren içeride tutulması gerektiği duyuruldu.Söz konusu açıklama, ülke genelindeki çok sayıda çiftlikte ve yabani kuşlarda kuş gribinin tespit edilmesinden ardından geldi.'Şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınıyla karşı karşıyayız'İngiltere Baş Veteriner Yetkilisi Christine Middlemiss, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda bu yıl, şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınıyla karşı karşıyayız" değerlendirmesinde bulundu.Middlemiss, yeni kısıtlamalar gereğince kümes hayvanları ve kuşların içeride tutulması kararının, hayvanları son derece bulaşıcı olan 'kuş gribinden korumanın en iyi yolu' olduğunu ifade etti.İngiliz Tavukçuluk Konseyi, ülkenin karşı karşıya kaldığı kuş gribi salgını nedeniyle Noel döneminde özellikle hindi satın almak isteyen müşterilerin fiyat artışlarından etkilenebileceği uyarısında bulundu.İngiltere'de 2.3 milyonu bu ay olmak üzere Ekim 2021'den bu yana yaklaşık 5.5 milyon kuş öldü veya itlaf edildi.Ülkede bu ay 80 kuş gribi vakası tespit edilirken, Ekim 2021'den bu yana ise 210'dan fazla kuş gribi vakası doğrulandı.Artan vakalar nedeniyle ülke genelinde 'Önleme Bölgesi' ilan edilmiştiİngiltere'de yabani kuşlarda ve ticari tesislerde kuş gribi vakalarındaki artışın ardından riski azaltmak için 18 Ekim'de ülke genelinde 'Kuş Gribi Önleme Bölgesi' ilan edilmişti.Söz konusu duyuruyla, ülkedeki tüm kuş ve kümes hayvanları bakıcılarının, hayvanlarını kuş gribi tehdidinden korumak için katı biyogüvenlik önlemleri almalarının yasal zorunluluk olacağı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221025/bulgaristanda-kus-gribi-alarmi-19-bin-tavuk-nedeniyle-itlaf-edilecek-1062666364.html
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kuş gribi, salgın, salgın hastalık, ingiltere, kümes, hayvan
kuş gribi, salgın, salgın hastalık, ingiltere, kümes, hayvan

İngiltere'de kuş gribi salgını: Tüm kümes hayvanları içeride tutulacak

22:31 31.10.2022
© AFP 2022 / GEORGES GOBET Kuş gribi - kümes hayvanı
Kuş gribi - kümes hayvanı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© AFP 2022 / GEORGES GOBET
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İngiltere'de kuş gribiyle mücadele kapsamında tüm kümes hayvanları ve kafeslerdeki kuşların 7 Kasım'dan itibaren içeride tutulacağı bildirildi.
Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki tüm kümes hayvanlarının ve kafesteki kuşların, salgınla mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar uyarınca 7 Kasım'dan itibaren içeride tutulması gerektiği duyuruldu.
Söz konusu açıklama, ülke genelindeki çok sayıda çiftlikte ve yabani kuşlarda kuş gribinin tespit edilmesinden ardından geldi.

'Şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınıyla karşı karşıyayız'

İngiltere Baş Veteriner Yetkilisi Christine Middlemiss, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda bu yıl, şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınıyla karşı karşıyayız" değerlendirmesinde bulundu.
Middlemiss, yeni kısıtlamalar gereğince kümes hayvanları ve kuşların içeride tutulması kararının, hayvanları son derece bulaşıcı olan 'kuş gribinden korumanın en iyi yolu' olduğunu ifade etti.
İngiliz Tavukçuluk Konseyi, ülkenin karşı karşıya kaldığı kuş gribi salgını nedeniyle Noel döneminde özellikle hindi satın almak isteyen müşterilerin fiyat artışlarından etkilenebileceği uyarısında bulundu.
İngiltere'de 2.3 milyonu bu ay olmak üzere Ekim 2021'den bu yana yaklaşık 5.5 milyon kuş öldü veya itlaf edildi.
Ülkede bu ay 80 kuş gribi vakası tespit edilirken, Ekim 2021'den bu yana ise 210'dan fazla kuş gribi vakası doğrulandı.

Artan vakalar nedeniyle ülke genelinde 'Önleme Bölgesi' ilan edilmişti

İngiltere'de yabani kuşlarda ve ticari tesislerde kuş gribi vakalarındaki artışın ardından riski azaltmak için 18 Ekim'de ülke genelinde 'Kuş Gribi Önleme Bölgesi' ilan edilmişti.
Söz konusu duyuruyla, ülkedeki tüm kuş ve kümes hayvanları bakıcılarının, hayvanlarını kuş gribi tehdidinden korumak için katı biyogüvenlik önlemleri almalarının yasal zorunluluk olacağı belirtilmişti.
Bulgaristan'ın güneyindeki bir tavuk fabrikasında tespit edilen kuş gribi sebebiyle 19 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
DÜNYA
Bulgaristan'da kuş gribi alarmı: 19 bin tavuk itlaf edilecek
25 Ekim, 00:49
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