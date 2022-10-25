https://sputniknews.com.tr/20221025/bulgaristanda-kus-gribi-alarmi-19-bin-tavuk-nedeniyle-itlaf-edilecek-1062666364.html
Bulgaristan'da kuş gribi alarmı: 19 bin tavuk itlaf edilecek
Bulgaristan'da kuş gribi alarmı: 19 bin tavuk itlaf edilecek
Bulgaristan'ın güneyindeki bir tavuk fabrikasında tespit edilen kuş gribi sebebiyle 19 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T00:49+0300
2022-10-25T00:49+0300
2022-10-25T00:52+0300
dünya
bulgaristan
kuş gribi
tavuk
itlaf
vaka
vaka sayısı
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Bulgaristan'ın güneyindeki Krivo Pole köyünde kuş gribi tespit edildi. Bölgede gıda güvenliğinin sağlanmasından sorumlu yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yumurta tavukçuluğunun yapıldığı bir fabrikada kuş gribi nedeniyle 19 bin tavuğun itlaf edileceği belirtildi. Yetkililer aynı fabrikada son 3 yıl içinde üç kez kuş gribi salgını ile karşılaşıldığını söyledi. Hastalığın insanlara bulaşma ihtimalinin düşük olduğu biliniyor.Ocak ayında Fransa Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneybatı bölgelerindeki farklı alanlarda kuş gribi salgınının görüldüğü bildirilmişti. Salgın nedeniyle toplamda 2.5 milyon kanatlı hayvanın itlaf edileceği duyurulmuş, şu ana kadar yaklaşık 1.2 milyon hayvanın itlaf edildiği ve salgınla mücadele amacıyla ihtiyati tedbir olarak 1.3 milyon hayvanın daha itlaf edileceği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221019/abdde-kus-gribi-vakalarinin-sayisi-2015ten-sonra-en-yuksek-seviyeye-ulasti-1062502959.html
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bulgaristan, kuş gribi, tavuk, itlaf, vaka, vaka sayısı
bulgaristan, kuş gribi, tavuk, itlaf, vaka, vaka sayısı
Bulgaristan'da kuş gribi alarmı: 19 bin tavuk itlaf edilecek
00:49 25.10.2022 (güncellendi: 00:52 25.10.2022) Abone ol
Bulgaristan'ın güneyindeki bir tavuk fabrikasında tespit edilen kuş gribi sebebiyle 19 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.
Bulgaristan'ın güneyindeki Krivo Pole köyünde kuş gribi tespit edildi. Bölgede gıda güvenliğinin sağlanmasından sorumlu yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yumurta tavukçuluğunun yapıldığı bir fabrikada kuş gribi nedeniyle 19 bin tavuğun itlaf edileceği belirtildi.
Yetkililer aynı fabrikada son 3 yıl içinde üç kez kuş gribi salgını ile karşılaşıldığını söyledi. Hastalığın insanlara bulaşma ihtimalinin düşük olduğu biliniyor.
Ocak ayında Fransa Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneybatı bölgelerindeki farklı alanlarda kuş gribi salgınının görüldüğü bildirilmişti.
Salgın nedeniyle toplamda 2.5 milyon kanatlı hayvanın itlaf edileceği duyurulmuş, şu ana kadar yaklaşık 1.2 milyon hayvanın itlaf edildiği ve salgınla mücadele amacıyla ihtiyati tedbir olarak 1.3 milyon hayvanın daha itlaf edileceği belirtilmişti.