Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221025/bulgaristanda-kus-gribi-alarmi-19-bin-tavuk-nedeniyle-itlaf-edilecek-1062666364.html
Bulgaristan'da kuş gribi alarmı: 19 bin tavuk itlaf edilecek
Bulgaristan'da kuş gribi alarmı: 19 bin tavuk itlaf edilecek
Bulgaristan'ın güneyindeki bir tavuk fabrikasında tespit edilen kuş gribi sebebiyle 19 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T00:49+0300
2022-10-25T00:52+0300
dünya
bulgaristan
kuş gribi
tavuk
itlaf
vaka
vaka sayısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062666465_0:0:2201:1239_1920x0_80_0_0_35fe91984dcab879070601c5c7ac0e24.jpg
Bulgaristan'ın güneyindeki Krivo Pole köyünde kuş gribi tespit edildi. Bölgede gıda güvenliğinin sağlanmasından sorumlu yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yumurta tavukçuluğunun yapıldığı bir fabrikada kuş gribi nedeniyle 19 bin tavuğun itlaf edileceği belirtildi. Yetkililer aynı fabrikada son 3 yıl içinde üç kez kuş gribi salgını ile karşılaşıldığını söyledi. Hastalığın insanlara bulaşma ihtimalinin düşük olduğu biliniyor.Ocak ayında Fransa Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneybatı bölgelerindeki farklı alanlarda kuş gribi salgınının görüldüğü bildirilmişti. Salgın nedeniyle toplamda 2.5 milyon kanatlı hayvanın itlaf edileceği duyurulmuş, şu ana kadar yaklaşık 1.2 milyon hayvanın itlaf edildiği ve salgınla mücadele amacıyla ihtiyati tedbir olarak 1.3 milyon hayvanın daha itlaf edileceği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221019/abdde-kus-gribi-vakalarinin-sayisi-2015ten-sonra-en-yuksek-seviyeye-ulasti-1062502959.html
bulgaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062666465_0:0:2125:1594_1920x0_80_0_0_3a3aa74ae247869e3f72bb96137d477b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bulgaristan, kuş gribi, tavuk, itlaf, vaka, vaka sayısı
bulgaristan, kuş gribi, tavuk, itlaf, vaka, vaka sayısı

Bulgaristan'da kuş gribi alarmı: 19 bin tavuk itlaf edilecek

00:49 25.10.2022 (güncellendi: 00:52 25.10.2022)
© EPA / VASSIL DONEVBulgaristan'ın güneyindeki bir tavuk fabrikasında tespit edilen kuş gribi sebebiyle 19 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.
Bulgaristan'ın güneyindeki bir tavuk fabrikasında tespit edilen kuş gribi sebebiyle 19 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© EPA / VASSIL DONEV
Abone olTelegram
Bulgaristan'ın güneyindeki bir tavuk fabrikasında tespit edilen kuş gribi sebebiyle 19 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.
Bulgaristan'ın güneyindeki Krivo Pole köyünde kuş gribi tespit edildi. Bölgede gıda güvenliğinin sağlanmasından sorumlu yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yumurta tavukçuluğunun yapıldığı bir fabrikada kuş gribi nedeniyle 19 bin tavuğun itlaf edileceği belirtildi.
Yetkililer aynı fabrikada son 3 yıl içinde üç kez kuş gribi salgını ile karşılaşıldığını söyledi. Hastalığın insanlara bulaşma ihtimalinin düşük olduğu biliniyor.
Ocak ayında Fransa Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneybatı bölgelerindeki farklı alanlarda kuş gribi salgınının görüldüğü bildirilmişti.
Salgın nedeniyle toplamda 2.5 milyon kanatlı hayvanın itlaf edileceği duyurulmuş, şu ana kadar yaklaşık 1.2 milyon hayvanın itlaf edildiği ve salgınla mücadele amacıyla ihtiyati tedbir olarak 1.3 milyon hayvanın daha itlaf edileceği belirtilmişti.
ABD'de kuş gribi alarmı: Hayvanat bahçelerinde kuşların sergilendiği bölümler kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
DÜNYA
ABD'de kuş gribi vakalarının sayısı 2015'ten sonra en yüksek seviyeye ulaştı
19 Ekim, 22:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала