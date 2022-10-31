Hilal Kaplan: Niteliğin nicelikten önemli olduğunu altılı masa ne zaman görecek?

toplantısı, siyasi tarihimizde bir ilkti. Çünkü bir siyasi parti ilk kez yıllık değil, beş yıllık değil, asırlık bir vizyonu milletine vaat etti. Başkan Erdoğan'ın konuşması ufuk açıcı, salon görkemli, davetliler coşkuluydu. Böylelikle AK Parti de bir nevi seçim startını vermiş oldu.