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Hilal Kaplan: Niteliğin nicelikten önemli olduğunu altılı masa ne zaman görecek?
Hilal Kaplan: Niteliğin nicelikten önemli olduğunu altılı masa ne zaman görecek?
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı'nı değerlendirdiği yazısında... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T08:59+0300
2022-10-31T08:59+0300
politika
türkiye
sabah gazetesi
hilal kaplan
6'lı masa
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Hilal Kaplan'ın "Kılıçdaroğlu’nun TOGG’la imtihanı" başlığıyla bugün yayınlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:
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türkiye, sabah gazetesi, hilal kaplan, 6'lı masa
türkiye, sabah gazetesi, hilal kaplan, 6'lı masa

Hilal Kaplan: Niteliğin nicelikten önemli olduğunu altılı masa ne zaman görecek?

08:59 31.10.2022
© TwitterHilal Kaplan
Hilal Kaplan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© Twitter
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Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı'nı değerlendirdiği yazısında muhalefete işaret ederek, "Niteliğin nicelikten önemli olduğunu altılı masa ne zaman görecek bakalım" dedi.
Hilal Kaplan'ın "Kılıçdaroğlu’nun TOGG’la imtihanı" başlığıyla bugün yayınlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Türkiye Yüzyılı" toplantısı, siyasi tarihimizde bir ilkti. Çünkü bir siyasi parti ilk kez yıllık değil, beş yıllık değil, asırlık bir vizyonu milletine vaat etti. Başkan Erdoğan'ın konuşması ufuk açıcı, salon görkemli, davetliler coşkuluydu. Böylelikle AK Parti de bir nevi seçim startını vermiş oldu.
"Altılı Masa" üyeleri bugünden yarına ne diyecek, yine hangi konuda birbirlerine medya üzerinden tarizde bulunacak bilmezken, Başkan Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın diğer liderleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile beraber birlik görüntüsü vermesi önemliydi. Niteliğin nicelikten önemli olduğunu altılı masa ne zaman görecek bakalım.
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