https://sputniknews.com.tr/20221021/imamoglundan-altili-masada-anlasmazlik-mi-var-sorusuna-yanit-1062585129.html

İmamoğlu'ndan 'altılı masada anlaşmazlık mı var' sorusuna yanıt

İmamoğlu'ndan 'altılı masada anlaşmazlık mı var' sorusuna yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, altılı masada bir anlaşmazlık olup olmadığı sorusuna, “Hiçbir sorun yok. Birileri meraktan çatlasın da... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T22:45+0300

2022-10-21T22:45+0300

2022-10-21T22:50+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ekrem imamoğlu

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1062584730_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3fbed8f4b41ba5cfe1226c639a92b704.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Gümüşhane’de katıldıkları programın ardından bugün de Sivas’ta bir dizi açılış ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. İmamoğlu, Sivas’ta bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ise gün içerisinde bir araya gelmedi. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu gün içerisinde farklı ilçelerde vatandaşlarla bir araya geldi.Akşam saatlerinde Sivas il merkezinde olan İmamoğlu, esnaf ziyaretlerinde bulunarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.İmamoğlu bir soru üzerine, “Masanın en çalışkan neferi olacağım” sözlerini yineleyerek, “Görüyorsunuz ortamı, yaşıyoruz. Bütün genel başkanlar yaşıyor. Dün sayın Akşener ile Gümüşhane’deydik. Çok değerli bir hizmeti açtık. Sokakta binlerce Gümüşhaneli vatandaşımız ile bir aradaydık. Genel başkanımız dün Tokat’taydı. Bugün Sivas’a kuzeyden giriş yaptı, merkeze geliyor. Dolayısıyla ülkemizin her noktasını hissediyoruz, vatandaşlarımızı hissediyoruz. Bir tarafta herkesin bir görev alanı var, çözümleri çalışıyoruz. Bizde İstanbul gibi Türkiye’nin en önemli kentinden tüm ülkeye sorumluluğumuzu yaşadığımızı hissettirecek ziyaretler yapıyoruz. Bugün de Sivas’ta 250’yi aşkın belediye başkanımızla iki günlük çalışma yapacağız. Sabahta Divriği’de güzel bir eseri açtık. Dolayısıyla her şey çok güzel olacak. Zamanı geldiğinde her karar alınır, en güzel şeyler yapılır ama tekrar söyleyeyim o masanın en çalışkan neferi ben olacağım. İnşallah herkes aynı kararlılıkta koşar” dedi.'Birileri meraktan çatlasın da patlasın, bizi ilgilendiren bir şey yok'İmamoğlu’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na hitaben yaptığı “Karşıma çık” çağrısı hatırlatılarak, bu çağrının nasıl karşılık bulacağı, masada sorun olup olmadığı soruldu. İmamoğlu bu soru üzerine şunları söyledi:

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)