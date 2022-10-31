https://sputniknews.com.tr/20221031/eski-osym-baskani-halis-aygun-hakkinda-sorusturma-izni-1062897469.html

Eski ÖSYM Başkanı Halis Aygün hakkında soruşturma izni

Eski ÖSYM Başkanı Halis Aygün hakkında soruşturma izni

KPSS sorularındaki skandala ilişkin Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan raporun detayları ortaya çıktı. Raporda 4 soruya ilişkin ÖSYM’nin soru havuzuna... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T13:41+0300

2022-10-31T13:41+0300

2022-10-31T13:43+0300

yükseköğretim kurulu (yök)

kpss

türkiye

halis aygün

soruşturma

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Temmuz ayında gerçekleşen KPSS sınavının ardından, sınava giren adaylar lisans oturumundaki bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavlarında sorulan sorularla aynı olduğunu belirterek tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Temmuz 2022'de gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavıyla ilgili iddialara ilişkin Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı verdi. DDK müfettişleri ÖSYM'ye giderek çalışmalara başladı. Söz konusu iddialar üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı.DDK müfettişlerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından KPSS sorularıyla ilgili iddialar kapsamında, Yediiklim Yayınevine yönelik operasyon düzenlendi. Ankara'da yayınevine ait 2 adreste arama başlatıldı. Ekipler, yayınevine ait birçok dijital materyale ve soru kitapçığına el koydu.YÖK: İncelemeyi tamamladıkYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, soruların sızdırılması nedeniyle iptal edilen KPSS'ye yönelik soruşturmada ön incelemeyi yapıp savcılığa teslim ettiklerini duyurdu. Özvar, "Sınavın kendisinden ziyade idari süreçlerle alakalı sıkıntılar var. Bundan sonrası savcılığın işi" dedi.4 soruda esinlenme iddiasıSabah'ın haberine göre soruşturma kapsamında hazırlanan YÖK raporuna ulaştı. Şaibeli olduğu iddia edilen sorulara ilişkin raporda, 4 sorunun ÖSYM'nin soru havuzuna yazıldıktan sonra dışarıya da benzerlerinin yazıldığı veya ÖSYM soru yazarları tarafından dışarıdaki bir kaynaktan esinlenilerek yazılmış olabileceği ifade edildi. Raporda, ÖSYM'den soru sızdırıldığına ilişkin bir delil bulunamadığı kaydedilirken, dışarıdaki çalışma alanlarına satmış olabileceği değerlendirilmesi yapıldı.Raporda, soru şaibesinin tartışılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alınan eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile bir kısım uzmanlar hakkında soruşturma izni verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı uzmanlara soruşturma izni verilmemesine ilişkin geniş bir tahkikatın yapılabilmesi adına hepsi için soruşturma izni verilmesi için karara itiraz etti. İtiraz Danıştay'a gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20221027/yok-baskanindan-kpss-aciklamasi-sinavin-kendisinden-ziyade-idari-sureclerle-alakali-sikinti-var-1062766775.html

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