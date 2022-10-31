Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221031/eski-osym-baskani-halis-aygun-hakkinda-sorusturma-izni-1062897469.html
Eski ÖSYM Başkanı Halis Aygün hakkında soruşturma izni
Eski ÖSYM Başkanı Halis Aygün hakkında soruşturma izni
KPSS sorularındaki skandala ilişkin Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan raporun detayları ortaya çıktı. Raporda 4 soruya ilişkin ÖSYM’nin soru havuzuna... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T13:41+0300
2022-10-31T13:43+0300
yükseköğretim kurulu (yök)
kpss
türkiye
halis aygün
soruşturma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104230/61/1042306136_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_cda03e1fb0515d6ff396545ba74b197b.jpg
Temmuz ayında gerçekleşen KPSS sınavının ardından, sınava giren adaylar lisans oturumundaki bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavlarında sorulan sorularla aynı olduğunu belirterek tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Temmuz 2022'de gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavıyla ilgili iddialara ilişkin Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı verdi. DDK müfettişleri ÖSYM'ye giderek çalışmalara başladı. Söz konusu iddialar üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı.DDK müfettişlerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından KPSS sorularıyla ilgili iddialar kapsamında, Yediiklim Yayınevine yönelik operasyon düzenlendi. Ankara'da yayınevine ait 2 adreste arama başlatıldı. Ekipler, yayınevine ait birçok dijital materyale ve soru kitapçığına el koydu.YÖK: İncelemeyi tamamladıkYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, soruların sızdırılması nedeniyle iptal edilen KPSS'ye yönelik soruşturmada ön incelemeyi yapıp savcılığa teslim ettiklerini duyurdu. Özvar, "Sınavın kendisinden ziyade idari süreçlerle alakalı sıkıntılar var. Bundan sonrası savcılığın işi" dedi.4 soruda esinlenme iddiasıSabah'ın haberine göre soruşturma kapsamında hazırlanan YÖK raporuna ulaştı. Şaibeli olduğu iddia edilen sorulara ilişkin raporda, 4 sorunun ÖSYM'nin soru havuzuna yazıldıktan sonra dışarıya da benzerlerinin yazıldığı veya ÖSYM soru yazarları tarafından dışarıdaki bir kaynaktan esinlenilerek yazılmış olabileceği ifade edildi. Raporda, ÖSYM'den soru sızdırıldığına ilişkin bir delil bulunamadığı kaydedilirken, dışarıdaki çalışma alanlarına satmış olabileceği değerlendirilmesi yapıldı.Raporda, soru şaibesinin tartışılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alınan eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile bir kısım uzmanlar hakkında soruşturma izni verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı uzmanlara soruşturma izni verilmemesine ilişkin geniş bir tahkikatın yapılabilmesi adına hepsi için soruşturma izni verilmesi için karara itiraz etti. İtiraz Danıştay'a gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20221027/yok-baskanindan-kpss-aciklamasi-sinavin-kendisinden-ziyade-idari-sureclerle-alakali-sikinti-var-1062766775.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104230/61/1042306136_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_64c34154f86b53abf290179d9c49f5fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yükseköğretim kurulu (yök), kpss, halis aygün, soruşturma
yükseköğretim kurulu (yök), kpss, halis aygün, soruşturma

Eski ÖSYM Başkanı Halis Aygün hakkında soruşturma izni

13:41 31.10.2022 (güncellendi: 13:43 31.10.2022)
© AAHalis Aygün
Halis Aygün - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© AA
Abone olTelegram
KPSS sorularındaki skandala ilişkin Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan raporun detayları ortaya çıktı. Raporda 4 soruya ilişkin ÖSYM’nin soru havuzuna yazıldıktan sonra dışarıya verilmiş olabileceği tespit edildi. Eski ÖSYM Başkanı Halis Aygün hakkında ise soruşturma izni verildi.
Temmuz ayında gerçekleşen KPSS sınavının ardından, sınava giren adaylar lisans oturumundaki bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavlarında sorulan sorularla aynı olduğunu belirterek tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Temmuz 2022'de gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavıyla ilgili iddialara ilişkin Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı verdi. DDK müfettişleri ÖSYM'ye giderek çalışmalara başladı. Söz konusu iddialar üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı.
DDK müfettişlerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından KPSS sorularıyla ilgili iddialar kapsamında, Yediiklim Yayınevine yönelik operasyon düzenlendi. Ankara'da yayınevine ait 2 adreste arama başlatıldı. Ekipler, yayınevine ait birçok dijital materyale ve soru kitapçığına el koydu.

YÖK: İncelemeyi tamamladık

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, soruların sızdırılması nedeniyle iptal edilen KPSS'ye yönelik soruşturmada ön incelemeyi yapıp savcılığa teslim ettiklerini duyurdu. Özvar, "Sınavın kendisinden ziyade idari süreçlerle alakalı sıkıntılar var. Bundan sonrası savcılığın işi" dedi.

4 soruda esinlenme iddiası

Sabah'ın haberine göre soruşturma kapsamında hazırlanan YÖK raporuna ulaştı. Şaibeli olduğu iddia edilen sorulara ilişkin raporda, 4 sorunun ÖSYM'nin soru havuzuna yazıldıktan sonra dışarıya da benzerlerinin yazıldığı veya ÖSYM soru yazarları tarafından dışarıdaki bir kaynaktan esinlenilerek yazılmış olabileceği ifade edildi. Raporda, ÖSYM'den soru sızdırıldığına ilişkin bir delil bulunamadığı kaydedilirken, dışarıdaki çalışma alanlarına satmış olabileceği değerlendirilmesi yapıldı.
Raporda, soru şaibesinin tartışılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alınan eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile bir kısım uzmanlar hakkında soruşturma izni verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı uzmanlara soruşturma izni verilmemesine ilişkin geniş bir tahkikatın yapılabilmesi adına hepsi için soruşturma izni verilmesi için karara itiraz etti. İtiraz Danıştay'a gönderildi.
KPSS - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
TÜRKİYE
YÖK Başkanı'ndan KPSS açıklaması: İdari süreçlerle alakalı sıkıntı var
27 Ekim, 15:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала