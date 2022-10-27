https://sputniknews.com.tr/20221027/yok-baskanindan-kpss-aciklamasi-sinavin-kendisinden-ziyade-idari-sureclerle-alakali-sikinti-var-1062766775.html

YÖK Başkanı'ndan KPSS açıklaması: İdari süreçlerle alakalı sıkıntı var

YÖK Başkanı'ndan KPSS açıklaması: İdari süreçlerle alakalı sıkıntı var

YÖK Başkanı Özvar, KPSS soruşturmasına ilişkin konuştu ve "Ön incelemeyi yaptık ve savcılığa verdik. Sınavın kendisinden ziyade idari süreçlerle alakalı... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T15:06+0300

2022-10-27T15:06+0300

2022-10-27T15:24+0300

türkiye

kpss

erol özvar

halis aygün

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/16/1043269344_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_954f40c16b817acd1ede95fe73846793.jpg

Bir yayınevinin sorularının sorulduğu iddiasıyla iptal edilen KPSS sınavıyla ilgili YÖK ön incelemesini tamamladı. Ön incelemeye ilişkin rapor, savcılığa gönderildi.Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, raporda soru benzerliği iddiası ortaya atıldıktan sonra yürütülen idari sürece ilişkin değerlendirmelerin yer aldığını söyledi.Özvar, "İdari süreçle alakalı sıkıntılar var bu tespitlerimizi ilettik" dedi.Dönemin ÖSYM Başkanı Halis Aygün, benzer soru iddiasını aynı gün reddetmiş ve ardından görevinden alınmıştı. YÖK Başkanı soru benzerliği olup olmadığının savcılık soruşturmasıyla ortaya çıkarılacağını da söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20220811/kpss-sorusturma-genisletiliyor-soru-havuzu-tamamen-silinecek-1059800899.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kpss, erol özvar, halis aygün