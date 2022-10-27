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YÖK Başkanı'ndan KPSS açıklaması: İdari süreçlerle alakalı sıkıntı var
YÖK Başkanı'ndan KPSS açıklaması: İdari süreçlerle alakalı sıkıntı var
YÖK Başkanı Özvar, KPSS soruşturmasına ilişkin konuştu ve "Ön incelemeyi yaptık ve savcılığa verdik. Sınavın kendisinden ziyade idari süreçlerle alakalı... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T15:06+0300
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Bir yayınevinin sorularının sorulduğu iddiasıyla iptal edilen KPSS sınavıyla ilgili YÖK ön incelemesini tamamladı. Ön incelemeye ilişkin rapor, savcılığa gönderildi.Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, raporda soru benzerliği iddiası ortaya atıldıktan sonra yürütülen idari sürece ilişkin değerlendirmelerin yer aldığını söyledi.Özvar, "İdari süreçle alakalı sıkıntılar var bu tespitlerimizi ilettik" dedi.Dönemin ÖSYM Başkanı Halis Aygün, benzer soru iddiasını aynı gün reddetmiş ve ardından görevinden alınmıştı. YÖK Başkanı soru benzerliği olup olmadığının savcılık soruşturmasıyla ortaya çıkarılacağını da söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20220811/kpss-sorusturma-genisletiliyor-soru-havuzu-tamamen-silinecek-1059800899.html
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kpss, erol özvar, halis aygün
kpss, erol özvar, halis aygün

YÖK Başkanı'ndan KPSS açıklaması: İdari süreçlerle alakalı sıkıntı var

15:06 27.10.2022 (güncellendi: 15:24 27.10.2022)
© AAKPSS
KPSS - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© AA
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YÖK Başkanı Özvar, KPSS soruşturmasına ilişkin konuştu ve "Ön incelemeyi yaptık ve savcılığa verdik. Sınavın kendisinden ziyade idari süreçlerle alakalı sıkıntılar var. Bundan sonrası savcılığın işi" dedi.
Bir yayınevinin sorularının sorulduğu iddiasıyla iptal edilen KPSS sınavıyla ilgili YÖK ön incelemesini tamamladı. Ön incelemeye ilişkin rapor, savcılığa gönderildi.
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, raporda soru benzerliği iddiası ortaya atıldıktan sonra yürütülen idari sürece ilişkin değerlendirmelerin yer aldığını söyledi.
Özvar, "İdari süreçle alakalı sıkıntılar var bu tespitlerimizi ilettik" dedi.
Dönemin ÖSYM Başkanı Halis Aygün, benzer soru iddiasını aynı gün reddetmiş ve ardından görevinden alınmıştı. YÖK Başkanı soru benzerliği olup olmadığının savcılık soruşturmasıyla ortaya çıkarılacağını da söyledi.
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