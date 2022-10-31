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CHP'li Özkoç hakkında İçişleri Bakanı Soylu'yu tehdit ettiği gerekçesiyle fezleke
CHP'li Özkoç hakkında İçişleri Bakanı Soylu'yu tehdit ettiği gerekçesiyle fezleke
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T11:05+0300
2022-10-31T11:05+0300
politika
engin özkoç
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Özkoç'un, Twitter hesabından 30 Ocak 2022'de yaptığı paylaşıma yer verildi.Paylaşımda kullandığı ifadelerin, eleştiri sınırlarını aşıp kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta olduğu, bu nedenle atılı suçların yasal unsurlarının oluştuğu belirtilen fezlekede, "27. dönem milletvekili Engin Özkoç'un, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20221025/icisleri-bakani-soylu-dezenformasyon-yasasinin-daha-katisi-almanyada-fransada-var-1062699555.html
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engin özkoç, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), içişleri bakanlığı, süleyman soylu
engin özkoç, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), içişleri bakanlığı, süleyman soylu

CHP'li Özkoç hakkında İçişleri Bakanı Soylu'yu tehdit ettiği gerekçesiyle fezleke

11:05 31.10.2022
© AAEngin Özkoç
Engin Özkoç - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç hakkında, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "tehdit" suçundan fezleke düzenledi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Özkoç'un, Twitter hesabından 30 Ocak 2022'de yaptığı paylaşıma yer verildi.
Paylaşımda kullandığı ifadelerin, eleştiri sınırlarını aşıp kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta olduğu, bu nedenle atılı suçların yasal unsurlarının oluştuğu belirtilen fezlekede, "27. dönem milletvekili Engin Özkoç'un, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.
Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
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