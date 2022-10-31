https://sputniknews.com.tr/20221031/chpli-ozkoc-hakkinda-icisleri-bakani-soyluyu-tehdit-ettigi-gerekcesiyle-fezleke-1062887319.html

CHP'li Özkoç hakkında İçişleri Bakanı Soylu'yu tehdit ettiği gerekçesiyle fezleke

CHP'li Özkoç hakkında İçişleri Bakanı Soylu'yu tehdit ettiği gerekçesiyle fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T11:05+0300

2022-10-31T11:05+0300

2022-10-31T11:05+0300

politika

engin özkoç

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

içişleri bakanlığı

süleyman soylu

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Özkoç'un, Twitter hesabından 30 Ocak 2022'de yaptığı paylaşıma yer verildi.Paylaşımda kullandığı ifadelerin, eleştiri sınırlarını aşıp kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta olduğu, bu nedenle atılı suçların yasal unsurlarının oluştuğu belirtilen fezlekede, "27. dönem milletvekili Engin Özkoç'un, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20221025/icisleri-bakani-soylu-dezenformasyon-yasasinin-daha-katisi-almanyada-fransada-var-1062699555.html

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engin özkoç, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), içişleri bakanlığı, süleyman soylu