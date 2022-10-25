https://sputniknews.com.tr/20221025/icisleri-bakani-soylu-dezenformasyon-yasasinin-daha-katisi-almanyada-fransada-var-1062699555.html

İçişleri Bakanı Soylu: Dezenformasyon yasasının daha katısı Almanya’da, Fransa’da var

İçişleri Bakanı Soylu: Dezenformasyon yasasının daha katısı Almanya’da, Fransa’da var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T21:08+0300

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2022-10-25T21:11+0300

türkiye

süleyman soylu

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

avrupa birliği

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 44. Küresel Mahremiyet Asamblesi (GPA) Konferansı'nda yaptığı konuşmada, kişisel verilen işlenmesinin yeni güç ve fırsatlar yaratırken kişisel alanlar açısından da tehditler oluşturduğunu söyledi.KVKK'nin 2016 yılında kanunlaşarak 2017 yılında çalışmaya başladığını dile getiren Soylu, Türkiye'nin, KVKK'nin ortaya koyduğu tespitlere, rehberliğe, yönlendirmelere ve mevzuat yapmada ortaya koyduğu yol haritasına belki de dünyada en çabuk adapte olup kurumsal sorumluluğu bu konuda en iyi yönetebilen ve iş birliğini en iyi ortaya koyan samimi ülkelerden biri olduğunu ifade etti.Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan vize serbestisini içeren mutabakattan bahseden Soylu, şöyle devam etti:'Amerika, yaklaşık 6 yıldır Suriyelilerin biyometrik ve kişisel verilerini bizden istemektedir'İçişleri Bakanı olduğu günden bugüne kadar, Amerika'nın yaklaşık 6 yıldır Suriyelilerin biyometrik ve kişisel verilerini kendilerinden istediğini aktaran Soylu, "Herhalde babasının hayrına istemiyor. Biz de vermiyoruz. Sebebi şu: 'Terörle ilgili birtakım hassasiyetleri gözetiyoruz' diye... Terörle ilgili hassasiyetleri siz gözetiyorsunuz da terörle ilgili hassasiyetleri biz gözetmiyor muyuz? Amerika'nın terörle ilgili hassasiyetleri hepimizin bildiği gibi 11 Eylül saldırılarıyla ilgilidir. O da Irak'a demokrasi getireceğim diye, Afganistan'a barış getireceğim diye büyük bir istismar kaynağına vesile olmuştur. Bütün bunların tamamını hayatımızda yaşıyor ve devam ettiriyoruz. Onun için göçmen dahil kişisel verilerin muhafazası hepimizin namusudur" diye konuştu.Bunu muhafaza etmeye çalıştıklarının kaydeden Soylu, "Amerika da yıllardan beridir kah bazen İngiltere üzerinden anlamayacağımızı zannederek bizden göçmenlerin kişisel verilerini istiyorlar. Kah bazen direkt olarak göçmenlerin kişisel verilerini istiyorlar. Biz de bunların hiçbirisini, hiçbir şekilde o insanların masumiyetine inanarak ortaya koymamaya, onlara vermemeye gayret gösteriyoruz" değerlendirmesini yaptı.'İngiltere'de öyle bir yasa hazırlığı var ki hükümet kurulabilse o yasayı geçirebilecekler'Süleyman Soylu, bazı sosyal medya uygulamaları Facebook, Twitter, WhatsApp ile TikTok'un dünyadaki demokratik yönetimleri baskın altına almak için oluşturulmuş sistemler olduğunu anlattı.En önemli meselelerden birisinin Türkiye'nin çıkardığı dezenformasyon yasasına yönelik olarak içeriden ve dışarıdan yapılan tepkiler olduğunu vurgulayan Soylu, "Dezenformasyon yasasının daha katısı Almanya'da var, Fransa'da var. Hatta İngiltere'de öyle bir yasa hazırlığı var ki hükümet kurulabilse o yasayı geçirebilecekler. Yani demokrasinin ve özgürlüklerin tamamen rafa kalktığını ifade edebileceğimiz bir yasa hazırlığı var. Hemen hemen herkes de kabul etmiş durumda. Örneğin 'duran adam' eylemi vardır. İngiltere'de yeni yasayla bu yasaklanıyor. Örneğin, bir büyük devlet yatırımı, kamu yatırımı varsa bu konuyla ilgili protesto eylemleri bile yasaklanıyor. Herhangi bir tren, hava yolunda bir eylem söz konusu olabilecekse işleyen bir yolda kamu düzeni ve devlet güvenliği açısından bu eylemler de yasaklanıyor. Yasaklamanın da ötesinde başka bir şey daha geliyor. Kimine en az 6 ay veya 1 yıl hapis cezası ve sınırsız para cezası getiriliyor" diye konuştu.'Küresel Mahremiyet Asamblesi önemli bir rehberlik üretmektedir'İçişleri Bakanı Soylu, ülkelerin özellikle teknoloji ve veri konusunda kişiselleştirilmeden elde edilen sonuçlar üzerinden yapılan saldırılar karşısında birtakım tedbirler almaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:Türkiye'nin genç ve dijital teknolojileri kullanmaya yatkın bir nüfusu olduğunun altını çizen Soylu, özellikle son 20 yıldır iletişim teknolojisine yaptıkları altyapı yatırımları sayesinde bu alanda yoğun bir trafik elde ettiklerini dile getirdi.'Ciddi terör tehdidi altında olan bir coğrafyaya sahibiz'Soylu, kamuda da dijital teknoloji kullanımının ileri seviyede olduğunu ifade ederek, "2022 e-Devlet Kıyaslamaları Raporu'na göre, Türkiye'nin e-devlet olgunluk oranı yüzde 72'dir, 27'si Avrupa Birliği ülkesi olan 35 ülke içerisinde Fransa, İtalya ve Almanya'nın önünde 16. sıradadır. Avrupa Birliği ortalaması yüzde 68'dir. İçişleri Bakanlığı da tuttuğu kişisel verinin yoğunluğunun yanı sıra geliştirdiği ortak projeyle ülkemizi dünyada biyometrik veri yazılım üreten sayılı ülkelerden biri konumuna getirmiştir. Öte yandan 2011 yılından beri ciddi bir göç yönetimi ortaya koyuyoruz. Burada ulaştığımız kişisel ve biyometrik verinin gizliliği konusunda uluslararası alandan gelen taleplere rağmen terörist hariç, ciddi bir hassasiyet gösteriyoruz. Ciddi terör tehdidi altında olan bir coğrafyaya sahibiz. Güvenlik yönetiminde bilgi ve kişisel veri bizim için ortalamanın üstünde bir önem taşımaktadır" değerlendirmesini yaptı.Uyuşturucuyla mücadeledeki yoğun ve ciddi çalışmanın altını çizen Soylu, kullanıcı eğilimlerini bilmenin ve uyuşturucu suçuna bulaşmış insanlardan veri toplamanın mücadele politikalarını oluşturmadaki önemine işaret etti.Bakan Soylu, kişisel veriler konusunun hayatın her alanını çok net bir şeklide ilgilendirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221025/icisleri-bakani-soylu-2016dan-bugune-ulkemizdeki-teror-olayi-sayisi-yuzde-95-oraninda-azaldi-1062693479.html

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süleyman soylu, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), avrupa birliği, ab, suriye, suriyeli