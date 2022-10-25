https://sputniknews.com.tr/20221025/icisleri-bakani-soylu-2016dan-bugune-ulkemizdeki-teror-olayi-sayisi-yuzde-95-oraninda-azaldi-1062693479.html

İçişleri Bakanı Soylu: 2016'dan bugüne ülkemizdeki terör olayı sayısı yüzde 95 oranında azaldı

İçişleri Bakanı Soylu: 2016'dan bugüne ülkemizdeki terör olayı sayısı yüzde 95 oranında azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2016’dan bugüne ülkemizdeki terör olayı sayısı yüzde 95 oranında azaldı. Terör örgütüne katılım, geçmişteki 5 binli sayılardan... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T19:00+0300

2022-10-25T19:00+0300

2022-10-25T19:02+0300

süleyman soylu

türkiye

terör

dokuz eylül üniversitesi

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Dokuz Eylül Üniversitesi'nin 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni, Sabancı Kültür Sarayı'nda gerçekleştirildi. Törene İzmir protokolünün yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.Türkiye'nin önemli eğitim kurumlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi'nin 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Törenine katılmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Soylu, “Dokuz Eylül Üniversitesi, bugün tam da bizim kültürümüzde olgunluk yaşı kabul edilen yaşta, yani 40 yaşında. Güzel bir tesadüf ki, tam da bu olgunluk yaşındayken çok özel bir akademik yıla, güzel cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başlangıcına adım atıyor. Yüz yılların karakteri önemlidir. Nasıl tarif ettiğimiz, nasıl anladığımız, nasıl davrandığımız önemlidir. Ülkelerin yüzyılı için de, dünya yüzyılı için de bu böyledir. Bizden öncekiler, büyük bir fedakarlıkla bir milleti yok olma eşiğinden kurtarıp, büyük bir tarihi mirasın üzerine bir cumhuriyet kurup bize emanet ettiler. Teşbihte hata olmaz; bizim birinci yüzyılımız belki doğum ve yaşam yüzyılıydı. Cenab-ı Hak, o mücadeleyi verip bize bu emaneti teslim eden, Kurtuluş Savaşının tüm şehit ve gazilerine başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gani gani rahmet eylesin. Ve biz bugün onu ikinci yüzyıla taşıyoruz. Ve bunu, ciddi küresel sorunları olan, istikrar timsali gelişmiş ülkelerin bile istikrar sorunları yaşadığı 21. yüzyılda yapıyoruz. Ve yine bu başlangıcı bir istikrarsızlık coğrafyasına komşuyken yapıyoruz” dedi.“Yanı başımızdaki iki sınır komşumuzda devlet otoritesi yok” diyen Soylu, şunları söyledi:'‘Kadına El Kalkamaz' adlı bir projede şu ana kadar eğitim verilen erkek sayısı 4 milyon 583 bine ulaştı'15 Temmuz sonrası süreci ‘Türkiye Yüzyılı'na girişin son hazırlıkları olarak niteleyen Soylu, sözlerine şöyle devam etti:'Sadece cezaları arttırıp sonuç beklemedik'Sınır güvenlik duvarlarıyla ilgili de önemli bir önleyicilik adımı attıklarını kaydeden Soylu, “Gerçekten ciddi bir yatırım ve insanüstü bir emeğin ürünüdür. Duvarların yapıldığı coğrafyayı görenleriniz bana hak verecektir, görmeyenleriniz varsa internetin imkanlarıyla kısa bir araştırma yapmalarını tavsiye ederim. Sadece bir duvar değil, entegre bir sınır güvenlik sistemidir. Güvenlik duvarı var, çit var, duvarın hemen yanında devriye atılabilmesi için güvenlik yolu var, termal kameralar var, aydınlatmalar var, elektrooptik kuleler var. Aynı mantıkla, yani önleyici güvenlik mantığıyla siber suçlar alanında projeler ürettik. Özellikle Siberay projesi, toplumun siber sahadaki tuzaklar hakkında bilinçlenmesi için çok önemli bir etki oluşturdu” diye konuştu.4.5 milyon kişiye ulaşıldığını ifade eden Soylu, “Benzer bir bilinçlendirme projesini uyuşturucuyla mücadelede gerçekleştirdik. ‘En iyi narkotik polisi anne' projesiyle şu ana kadar 1 milyon 76 bin anneye ulaştık ve bilgilendirme faaliyetinde bulunduk. Benzer şekilde uyuşturucu ihbarları yapabilmek için ‘Uyuma' adlı bir program ürettik, bugüne kadar 541 bin kişi indirdi, 47 bin ihbar aldık. Uyuşturucu suçlarında olay olmadan tahminleme yapıp önleme imkanı veren, ‘Asena' adlı bir program geliştirdik ve bugüne kadar bu sistem sayesinde 5 bin 473 yakalama gerçekleştirdik. Yine aynı mantıkla yani önleyicilik yaklaşımıyla metruk binalarla ilgili ciddi bir çalışma yürüttük ve bugüne kadar tespit edilen 119 bin metruk binanın 86 bin tanesinin yıkımını sağladık, 18 bini onarıldı, diğerlerinin işlemi devam ediyor. Trafikte de önleyici bir yaklaşım sergiledik. Sadece cezaları arttırıp sonuç beklemedik. Trafik ekiplerinin görünürlüğünü arttırdık, yeni denetim yöntemleri geliştirdik, mesela tuzak radar yerine ortalama hız koridoru uygulaması getirdik. Hatta afet yönetiminde bile aynı yaklaşımı benimsedik. Afet anı müdahalenin yanı sıra afet öncesine odaklandık. 2021 yılını ‘Afet Eğitim Yılı' ve 2022 yılını da ‘Tatbikat Yılı' ilan ettik. Afet öncesi hazırlık için 81 il risk azaltma planları hazırladık. Bu da geniş bir akademik çalışma ürünüydü ve bunları birleştirip Türkiye afet risk azaltma planını oluşturduk. Tüm bunların yanında önemli bir özellik, yönettiğimiz hemen hemen tüm güvenlik başlığında bir stratejik plan ve uygulama planı ürettik. Göç, asayiş, trafik, afet gibi pek çok konuda strateji belgemiz var ve bu belgeler adım adım uygulanıyor” dedi.'Terör örgütüne katılım, geçmişteki 5 binli sayılardan 2021 itibarıyla 51'e düştü'Önemli olanın sonuca ulaşmak olduğunu savunan Soylu, “Eğer olumlu bir sonuca ulaşıyorsanız, doğru yoldasınız demektir. 2016'dan bugüne ülkemizdeki terör olayı sayısı yüzde 95 oranında azaldı. Terör örgütüne katılım, geçmişteki 5 binli sayılardan 2021 itibarıyla 51'e düştü, bugün ise 41 seviyesindedir. 2016'dan bugüne toplam 2 bin 204 terörist teslim oldu, bunların da bin 168'i ikna yöntemiyle gerçekleşti. Eskiden bin 500-2 bin kişiyle kamp yapan terör örgütünün bugün Türkiye sınırları içindeki tüm aktif terörist mevcudu 120'nin altını görmüştür. Peki uyuşturucuda ne oldu? Her şeyden önce, kurduğumuz saha baskısıyla eroin rotasını değiştirdik. Madde bağlantılı ölümler 2017'de 941'e ulaşmıştı, geçen yılsonu itibarıyla bu sayı 270'e düştü, bu yıl da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik bir azalış söz konusudur. Uyuşturucu imal ticaret suçuna ilk kez bulaşanların sayısı 2019-2021 arasında 18 bin 806'dan yüzde 20 azalışla 15 bin seviyesine geldi. Bu yıl da halen 12 bin seviyesindedir. Yani azalış devam etmektedir. Özellikle sınır güvenlik sistemlerimiz tamamlandıkça hem kaçak göçmen girişlerinde, hem uyuşturucu girişlerinde hem de terörist girişlerinde önemli azalışlar meydana geldi. 2016'da toplam eroin yakalamalarımızın yüzde 24'ü Ağrı, Van ve Hakkari illerinde gerçekleşirdi. 2021 yılında bu oran yüzde 76'ya çıktı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede KADES üzerinden 534 bin ihbar aldık, bunların yüzde 59'u asıllı ihbarlardı. Tüm ihbarlara müdahale ettik. Elektronik kelepçe izleme merkezimizde halen aktif olarak 723 vakayı takip etmeye devam ediyoruz. Trafik kazalarında 2017'de yılda 7 bin 427 can kaybı yaşamıştık. Araç sayısı ve nüfus artmasına rağmen 2020 yılında 4 bin 866 sayısına düştük. Salgın sonrası sürücü davranışlarının etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi bir artış yaşandı, 5 bin 362 oldu. Benzer şekilde evden hırsızlık olaylarında da günlük ortalamayı 281 seviyesinden 153 bandına çekmeyi başarmış olduk. Bu netice, bize gelecekteki Türkiye'nin işaretini vermektedir” ifadelerini kullandı.

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süleyman soylu, terör, dokuz eylül üniversitesi