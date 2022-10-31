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https://sputniknews.com.tr/20221031/bae-opec-petrolde-arz-talep-dengesini-koruyan-teknik-kurulus-olarak-kalacak-1062917763.html
BAE: OPEC+ petrolde arz talep dengesini koruyan teknik kuruluş olarak kalacak
BAE: OPEC+ petrolde arz talep dengesini koruyan teknik kuruluş olarak kalacak
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanı Suheyl el-Mezrui, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T22:47+0300
2022-10-31T22:48+0300
ekonomi
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
petrol
opec
opec+
suheyl el-mezrui
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BAE'de düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'nda (ADIPEC 2022) konuşan Suheyl el-Mezrui, OPEC+ grubunun dünyada petrol ihtiyacını karşılamaya istekli olduğunu belirtti.Mezrui, "OPEC+ grubu her zaman petrolde arz ve talep dengesini koruma konusunda güvenilir teknik bir örgüt olarak kalacak" dedi.Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman da ülkesi ile BAE'nin petrol üretimi ve rafinerisini güçlendirmeye devam ettiğini belirtti.İki ülkenin temiz hidrojen projeleri üzerinde çalıştığını aktaran Suudi Arabistanlı Bakan, Riyad ile Abu Dabi'nin hidrojen üretiminde örnek ülkeler olacağına işaret etti.OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221031/opec-genel-sekreteri-avrupa-ve-abd-resesyonla-karsi-karsiya-kalabilir-1062913956.html
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bae, birleşik arap emirlikleri (bae), petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), petrol, opec, opec+, suheyl el-mezrui
bae, birleşik arap emirlikleri (bae), petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), petrol, opec, opec+, suheyl el-mezrui

BAE: OPEC+ petrolde arz talep dengesini koruyan teknik kuruluş olarak kalacak

22:47 31.10.2022 (güncellendi: 22:48 31.10.2022)
© AFP 2022Petrol
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© AFP 2022
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanı Suheyl el-Mezrui, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun her zaman petrol piyasasında arz ve talep dengesini korumada güvenilir bir teknik kuruluş olarak kalacağını söyledi.
BAE'de düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'nda (ADIPEC 2022) konuşan Suheyl el-Mezrui, OPEC+ grubunun dünyada petrol ihtiyacını karşılamaya istekli olduğunu belirtti.
Mezrui, "OPEC+ grubu her zaman petrolde arz ve talep dengesini koruma konusunda güvenilir teknik bir örgüt olarak kalacak" dedi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman da ülkesi ile BAE'nin petrol üretimi ve rafinerisini güçlendirmeye devam ettiğini belirtti.
İki ülkenin temiz hidrojen projeleri üzerinde çalıştığını aktaran Suudi Arabistanlı Bakan, Riyad ile Abu Dabi'nin hidrojen üretiminde örnek ülkeler olacağına işaret etti.
OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.
Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.
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