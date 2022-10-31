https://sputniknews.com.tr/20221031/opec-genel-sekreteri-avrupa-ve-abd-resesyonla-karsi-karsiya-kalabilir-1062913956.html
OPEC Genel Sekreteri: Avrupa ve ABD resesyonla karşı karşıya kalabilir
OPEC Genel Sekreteri: Avrupa ve ABD resesyonla karşı karşıya kalabilir
OPEC Genel Sekreteri Haitham al-Ghais, Avrupa ekonomisini durgunluğun beklediği, ABD’nin muhtemelen bu yönde ilerlediği görüşünde olduklarını belirtti. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T21:19+0300
2022-10-31T21:19+0300
2022-10-31T21:19+0300
avrupa'da enerji krizi
avrupa
abd
resesyon
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Al-Ghais, ADIPEC konferansı kapsamında basın mensuplarına açıklamasında, “Avrupa’yı kesinlikle resesyon bekliyor, belki de ABD bu yönde ilerliyor” ifadesini kullandı.Bu ekonomik sorunların petrol talebini etkileyeceği açık olduğunu söyleyen Al-Ghais, “Bu nedenle tahminimiz, önümüzdeki aylarda bir fazlalığın oluşacağını gösteriyor. Ekim ayında proaktif olmaya karar vermemizin ana nedeni de buydu” dedi.Petrol piyasasında arz fazlasının bu yılın dördüncü çeyreğinde ve 2023’ün başlarında olacağını OPEC Genel Sekreteri, net rakam vermedi.Uluslararası Enerji Ajansı ve diğer uzmanlarının tahminlerinin de aynı yönde olduğunu kaydeden Al-Ghais, “Bazıları zaten bir durgunluğa girdiğimizi söylüyor, ancak şiddetli olup olmayacağı başka bir mesele” diye ekledi.
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avrupa, abd, resesyon
OPEC Genel Sekreteri: Avrupa ve ABD resesyonla karşı karşıya kalabilir
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OPEC Genel Sekreteri Haitham al-Ghais, Avrupa ekonomisini durgunluğun beklediği, ABD’nin muhtemelen bu yönde ilerlediği görüşünde olduklarını belirtti.
Al-Ghais, ADIPEC konferansı kapsamında basın mensuplarına açıklamasında, “Avrupa’yı kesinlikle resesyon bekliyor, belki de ABD bu yönde ilerliyor” ifadesini kullandı.
Bu ekonomik sorunların petrol talebini etkileyeceği açık olduğunu söyleyen Al-Ghais, “Bu nedenle tahminimiz, önümüzdeki aylarda bir fazlalığın oluşacağını gösteriyor. Ekim ayında proaktif olmaya karar vermemizin ana nedeni de buydu” dedi.
Petrol piyasasında arz fazlasının bu yılın dördüncü çeyreğinde ve 2023’ün başlarında olacağını OPEC Genel Sekreteri, net rakam vermedi.
Uluslararası Enerji Ajansı ve diğer uzmanlarının tahminlerinin de aynı yönde olduğunu kaydeden Al-Ghais, “Bazıları zaten bir durgunluğa girdiğimizi söylüyor, ancak şiddetli olup olmayacağı başka bir mesele” diye ekledi.