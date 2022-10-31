Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'dan Mevlüde Genç için taziye mesajı

"Eşiniz ve siz, iki kızınızı, iki torununuzu ve bir yeğeninizi kaybettiniz. O dönemde işlenen tek ırkçı motifli, insanlık dışı suç bu değildi. Mölln'de, Rostock-Lichtenhagen'de ve daha pek çok yerde, o dönemde acımasız şiddetin toplumsal bir nefret ikliminde nasıl geliştiğini de deneyimlemek zorunda kaldık. Zalim cinayet saldırısından sonra Mevlüde Genç her gece kızları ve torunları için ağladı ve hayatta kalan çocuklarına her gün güç ve güven verdi. Kundaklama saldırısının 25. yıl dönümünden kısa bir süre önce yaptığımız görüşmeyi hala hatırlıyorum. O görüşmeyi asla unutamayacağım çok etkilenmiştim. Mevlüde Genç, insanların içindeki iyiliğe olan inancını kaybetmemişti, bunu yapmak için her türlü nedeni olmasına rağmen. Bu da onu ülkemizdeki tüm insanlar için bir rol model haline getirmektedir."