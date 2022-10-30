https://sputniknews.com.tr/20221030/almanya-basbakani-scholzdan-mevlude-genc-icin-taziye-mesaji-1062877916.html
Almanya Başbakanı Scholz'dan Mevlüde Genç için taziye mesajı
Almanya Başbakanı Scholz'dan Mevlüde Genç için taziye mesajı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T23:29+0300
2022-10-30T23:29+0300
2022-10-30T23:50+0300
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mesaj
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Şansölye Olaf Scholz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mevlüde Genç bugün vefat etti. Mevlüde Genç uzlaşının sesi olarak unutulmayacak. Mevlüde Genç 1993 yılında Solingen'de aşırı sağcıların kundaklama saldırısında iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybetti. Ailesine başsağlığı diliyorum, başınız sağ olsun" ifadelerini kullandı.Scholz'un paylaşımında "Başınız sağ olsun" ifadesini Türkçe kullanması dikkati çekti.Öte yandan, Düsseldorf Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada da Genç için salı günü Solingen'de cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.Açıklamada, "Bilge Ana, merhume Mevlüde Genç’in cenazesi, 1 Kasım 2022 Salı günü saat 14.00’te, 'Untere Wernerstraße 81, 42651 Solingen'de kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacaktır" denildi.CHP heyeti, Almanya'da vefat eden Mevlüde Genç'in ailesine ziyarette bulunduCHP heyeti de Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle Solingen'deki Genç ailesine taziye ziyaretinde bulundu.CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile CHP Köln Başkanı Günay Çapan, ziyarette 80 yaşında vefat eden Mevlüde Genç'in eşi Durmuş Genç ve oğlu Kamil Genç'e taziyelerini iletti.CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret esnasında telefon aracılığıyla aileyle konuşarak taziye ve üzüntüsünü ilettiğini aktardı.Taziye ziyaretinde Mevlüde Genç için Kuran okunduğu ve dua edildiği bilgisi paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20211025/almanyada-turklerin-oturdugu-daireye-molotofkokteyli-atanlar-serbest-birakildi-1050137714.html
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almanya, olaf scholz, mevlüde genç, taziye, mesaj
almanya, olaf scholz, mevlüde genç, taziye, mesaj
Almanya Başbakanı Scholz'dan Mevlüde Genç için taziye mesajı
23:29 30.10.2022 (güncellendi: 23:50 30.10.2022) Abone ol
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Şansölye Olaf Scholz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mevlüde Genç bugün vefat etti. Mevlüde Genç uzlaşının sesi olarak unutulmayacak. Mevlüde Genç 1993 yılında Solingen'de aşırı sağcıların kundaklama saldırısında iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybetti. Ailesine başsağlığı diliyorum, başınız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Scholz'un paylaşımında "Başınız sağ olsun" ifadesini Türkçe kullanması dikkati çekti.
Öte yandan, Düsseldorf Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada da Genç için salı günü Solingen'de cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.
Açıklamada, "Bilge Ana, merhume Mevlüde Genç’in cenazesi, 1 Kasım 2022 Salı günü saat 14.00’te, 'Untere Wernerstraße 81, 42651 Solingen'de kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacaktır" denildi.
CHP heyeti, Almanya'da vefat eden Mevlüde Genç'in ailesine ziyarette bulundu
CHP heyeti de Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle Solingen'deki Genç ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile CHP Köln Başkanı Günay Çapan, ziyarette 80 yaşında vefat eden Mevlüde Genç'in eşi Durmuş Genç ve oğlu Kamil Genç'e taziyelerini iletti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret esnasında telefon aracılığıyla aileyle konuşarak taziye ve üzüntüsünü ilettiğini aktardı.
Taziye ziyaretinde Mevlüde Genç için Kuran okunduğu ve dua edildiği bilgisi paylaşıldı.