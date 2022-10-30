https://sputniknews.com.tr/20221030/rusyaya-hasim-ulkelerin-listesi-genisletildi-1062874226.html

Rusya’ya hasım ülkelerin listesi genişletildi

Rusya’ya hasım ülkelerin listesi genişletildi

Rusya hükümeti, hasım ülkeler listesine Britanya Denizaşırı Toprakları'nın da dahil edildiğini duyurdu. 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T19:42+0300

2022-10-30T19:42+0300

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Rusya hükümetinin yazılı açıklamasında, “Listeye, Londra'nın Rusya’ya yönelik uyguladığı yaptırımlara destek veren Britanya Denizaşırı Toprakları içindeki 11 bölge dahil edildi" denildi.Hasım ülkelerin listesine yeni eklenen bölgeler Bermuda, Britanya Antarktika Bölgesi, Britanya Hint Okyanusu Toprakları, Cayman Adaları, Falkland Adaları, Montserrat, Pitcairn Adaları, Saint Helena, Ascension ve Tristan da Cunha, Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları, Akrotiri ve Dikelya, Turks ve Caicos Adaları olarak sıralandı. Daha önce Rusya’ya hasım ülkeler listesinde Britanya Denizaşırı Toprakları'ndan sadece 3 bölgenin yer aldığı anımsatılırken, artık tüm toprakların dahil edilmiş olduğu belirtildi.Britanya Denizaşırı Toprakları ya da Birleşik Krallık Denizaşırı Toprakları, Birleşik Krallık'ın bir parçasını oluşturmamakla birlikte kısmen Birleşik Krallık'ın hâkimiyeti altında bulunan, Birleşik Krallık ile anayasal ve tarihsel bağları olan 14 bölgeden oluşuyor. Bir zamanların üzerinde güneş batmayan imparatorluğunun son kalıntıları olan bu bölgeler, içişlerinde kendi kendini yönetiyor, ancak savunma ve dışişlerinde Londra tarafından yönetiliyor.

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