Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221030/rusyaya-hasim-ulkelerin-listesi-genisletildi-1062874226.html
Rusya’ya hasım ülkelerin listesi genişletildi
Rusya’ya hasım ülkelerin listesi genişletildi
Rusya hükümeti, hasım ülkeler listesine Britanya Denizaşırı Toprakları'nın da dahil edildiğini duyurdu. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T19:42+0300
2022-10-30T20:10+0300
ukrayna krizi
britanya
britanya denizaşırı toprakları
rusya
rusya’ya hasım ülkeler
liste
genişleme
genişletme
ingiltere
londra
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/1062245079_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_16bf2665c1f62c91e320a8674ef7115c.jpg
Rusya hükümetinin yazılı açıklamasında, “Listeye, Londra'nın Rusya’ya yönelik uyguladığı yaptırımlara destek veren Britanya Denizaşırı Toprakları içindeki 11 bölge dahil edildi" denildi.Hasım ülkelerin listesine yeni eklenen bölgeler Bermuda, Britanya Antarktika Bölgesi, Britanya Hint Okyanusu Toprakları, Cayman Adaları, Falkland Adaları, Montserrat, Pitcairn Adaları, Saint Helena, Ascension ve Tristan da Cunha, Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları, Akrotiri ve Dikelya, Turks ve Caicos Adaları olarak sıralandı. Daha önce Rusya’ya hasım ülkeler listesinde Britanya Denizaşırı Toprakları'ndan sadece 3 bölgenin yer aldığı anımsatılırken, artık tüm toprakların dahil edilmiş olduğu belirtildi.Britanya Denizaşırı Toprakları ya da Birleşik Krallık Denizaşırı Toprakları, Birleşik Krallık'ın bir parçasını oluşturmamakla birlikte kısmen Birleşik Krallık'ın hâkimiyeti altında bulunan, Birleşik Krallık ile anayasal ve tarihsel bağları olan 14 bölgeden oluşuyor. Bir zamanların üzerinde güneş batmayan imparatorluğunun son kalıntıları olan bu bölgeler, içişlerinde kendi kendini yönetiyor, ancak savunma ve dışişlerinde Londra tarafından yönetiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220614/londranin-ugruna-savastigi-falkland-adalariyla-ilgili-tek-derdinin-petrol-oldugu-belgelendi-1057387857.html
https://sputniknews.com.tr/20211130/kralice-elizabethi-devlet-baskanligindan-alip-cumhuriyet-olan-barbadosun-ulusal-kahramani-rihanna-1051282163.html
https://sputniknews.com.tr/20220324/jamaika-ziyaretinde-prens-williama-kamera-onunde-basbakandan-soguk-dus-cumhuriyeti-ilan-ediyoruz-1055004868.html
britanya
britanya denizaşırı toprakları
rusya
ingiltere
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/1062245079_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_363cc25132e25d22b6915d559ba4a62e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
britanya, britanya denizaşırı toprakları, rusya, rusya’ya hasım ülkeler, liste, genişleme, genişletme, ingiltere, londra
britanya, britanya denizaşırı toprakları, rusya, rusya’ya hasım ülkeler, liste, genişleme, genişletme, ingiltere, londra

Rusya’ya hasım ülkelerin listesi genişletildi

19:42 30.10.2022 (güncellendi: 20:10 30.10.2022)
© AAİngiltere Bayrağı
İngiltere Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Rusya hükümeti, hasım ülkeler listesine Britanya Denizaşırı Toprakları'nın da dahil edildiğini duyurdu.
Rusya hükümetinin yazılı açıklamasında, “Listeye, Londra'nın Rusya’ya yönelik uyguladığı yaptırımlara destek veren Britanya Denizaşırı Toprakları içindeki 11 bölge dahil edildi" denildi.
Hasım ülkelerin listesine yeni eklenen bölgeler Bermuda, Britanya Antarktika Bölgesi, Britanya Hint Okyanusu Toprakları, Cayman Adaları, Falkland Adaları, Montserrat, Pitcairn Adaları, Saint Helena, Ascension ve Tristan da Cunha, Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları, Akrotiri ve Dikelya, Turks ve Caicos Adaları olarak sıralandı.
Falkland Adaları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
DÜNYA
Londra'nın uğruna savaştığı Falkland Adaları'yla ilgili tek derdinin petrol olduğu belgelendi
14 Haziran , 12:35
Daha önce Rusya’ya hasım ülkeler listesinde Britanya Denizaşırı Toprakları'ndan sadece 3 bölgenin yer aldığı anımsatılırken, artık tüm toprakların dahil edilmiş olduğu belirtildi.
Britanya Denizaşırı Toprakları ya da Birleşik Krallık Denizaşırı Toprakları, Birleşik Krallık'ın bir parçasını oluşturmamakla birlikte kısmen Birleşik Krallık'ın hâkimiyeti altında bulunan, Birleşik Krallık ile anayasal ve tarihsel bağları olan 14 bölgeden oluşuyor.
Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı statüsünden çıkararak dünyanın en yeni cumhuriyeti olan Barbados'ta Başbakan Mia Mottley (önde ayakta) ve Devlet Başkanı Sandra Mason (oturan), ünlü şarkıcı Rihanna'ya ulusal kahraman unvanını verirken - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
DÜNYA
Kraliçe Elizabeth'i devlet başkanlığından alıp cumhuriyet olan Barbados'un ulusal kahramanı Rihanna
30 Kasım 2021, 11:40
Bir zamanların üzerinde güneş batmayan imparatorluğunun son kalıntıları olan bu bölgeler, içişlerinde kendi kendini yönetiyor, ancak savunma ve dışişlerinde Londra tarafından yönetiliyor.
Jamaika first ladysi Juliet Holness, Jamaika Başbakanı Andrew Holness, Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate (soldan sağa) - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
DÜNYA
Jamaika ziyaretinde Prens William'a kamera önünde başbakandan soğuk duş: Cumhuriyeti ilan ediyoruz
24 Mart, 11:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала