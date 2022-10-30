https://sputniknews.com.tr/20221030/rusya-tahil-anlasmasiyla-ilgili-turkiye-ve-bm-ile-en-kisa-zamanda-gorusme-gerceklesecek-1062875197.html
Rusya: Tahıl anlaşmasıyla ilgili Türkiye ve BM ile en kısa zamanda görüşme gerçekleşecek
Rusya: Tahıl anlaşmasıyla ilgili Türkiye ve BM ile en kısa zamanda görüşme gerçekleşecek
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, ülkesinin tahıl anlaşmasına dönme olasılığı ve koşullarını görüşmeden önce Sivastopol’deki Rus savaş gemilerine... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T21:13+0300
2022-10-30T21:13+0300
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tahıl
tahıl sevkiyatı
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, ülkesinin tahıl anlaşmasına dönme olasılığı ve koşullarından bahsetmenin sadece Sivastopol’deki Rus savaş gemilerine yapılan saldırının tüm ayrıntılarını öğrendiklerinden sonra mümkün olacağını belirtti.Basın mensuplarına konuşan Rudenko, “Her şeyden önce, olayın tüm koşullarını ayrıntılı olarak öğrenmeniz gerekir. Bu mutlak rezalet, daha önce kararlaştırılan tüm anlaşmaları ihlal ediyor. Bu nedenle, muhtemelen, ancak tüm ayrıntılar, detaylar belli olduktan sonra, yeni adımların ne olacağını konuşmak mümkün olacak. Biliyorsunuz ki Rusya, bu sorunun değerlendirileceği BM Güvenlik Konseyi’ni toplanmaya çağırdı” ifadesini kullandı.Rudenko, “Muhtemelen, İstanbul anlaşmasının tarafları olarak BM ve Türkiye ile temaslarımız olacak. Sanırım bu temaslar en yakın zamanda gerçekleşecek” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221030/rus-disisleri-tahil-anlasmasini-londra-tarafindan-yonetilen-kiev-bozdu-1062873851.html
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tahıl, tahıl sevkiyatı
Rusya: Tahıl anlaşmasıyla ilgili Türkiye ve BM ile en kısa zamanda görüşme gerçekleşecek
21:13 30.10.2022 (güncellendi: 21:15 30.10.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, ülkesinin tahıl anlaşmasına dönme olasılığı ve koşullarını görüşmeden önce Sivastopol’deki Rus savaş gemilerine yapılan saldırının tüm ayrıntılarını öğrenmeleri gerektiğini belirtti. Rudenko, BM ve Türkiye ile temasların en yakın zamanda gerçekleşeceğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, ülkesinin tahıl anlaşmasına dönme olasılığı ve koşullarından bahsetmenin sadece Sivastopol’deki Rus savaş gemilerine yapılan saldırının tüm ayrıntılarını öğrendiklerinden sonra mümkün olacağını belirtti.
Basın mensuplarına konuşan Rudenko, “Her şeyden önce, olayın tüm koşullarını ayrıntılı olarak öğrenmeniz gerekir. Bu mutlak rezalet, daha önce kararlaştırılan tüm anlaşmaları ihlal ediyor. Bu nedenle, muhtemelen, ancak tüm ayrıntılar, detaylar belli olduktan sonra, yeni adımların ne olacağını konuşmak mümkün olacak. Biliyorsunuz ki Rusya, bu sorunun değerlendirileceği BM Güvenlik Konseyi’ni toplanmaya çağırdı” ifadesini kullandı.
Rudenko, “Muhtemelen, İstanbul anlaşmasının tarafları olarak BM ve Türkiye ile temaslarımız olacak. Sanırım bu temaslar en yakın zamanda gerçekleşecek” dedi.