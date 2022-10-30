https://sputniknews.com.tr/20221030/rusya-tahil-anlasmasiyla-ilgili-turkiye-ve-bm-ile-en-kisa-zamanda-gorusme-gerceklesecek-1062875197.html

Rusya: Tahıl anlaşmasıyla ilgili Türkiye ve BM ile en kısa zamanda görüşme gerçekleşecek

Rusya: Tahıl anlaşmasıyla ilgili Türkiye ve BM ile en kısa zamanda görüşme gerçekleşecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, ülkesinin tahıl anlaşmasına dönme olasılığı ve koşullarını görüşmeden önce Sivastopol’deki Rus savaş gemilerine... 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T21:13+0300

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tahıl

tahıl sevkiyatı

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, ülkesinin tahıl anlaşmasına dönme olasılığı ve koşullarından bahsetmenin sadece Sivastopol’deki Rus savaş gemilerine yapılan saldırının tüm ayrıntılarını öğrendiklerinden sonra mümkün olacağını belirtti.Basın mensuplarına konuşan Rudenko, “Her şeyden önce, olayın tüm koşullarını ayrıntılı olarak öğrenmeniz gerekir. Bu mutlak rezalet, daha önce kararlaştırılan tüm anlaşmaları ihlal ediyor. Bu nedenle, muhtemelen, ancak tüm ayrıntılar, detaylar belli olduktan sonra, yeni adımların ne olacağını konuşmak mümkün olacak. Biliyorsunuz ki Rusya, bu sorunun değerlendirileceği BM Güvenlik Konseyi’ni toplanmaya çağırdı” ifadesini kullandı.Rudenko, “Muhtemelen, İstanbul anlaşmasının tarafları olarak BM ve Türkiye ile temaslarımız olacak. Sanırım bu temaslar en yakın zamanda gerçekleşecek” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221030/rus-disisleri-tahil-anlasmasini-londra-tarafindan-yonetilen-kiev-bozdu-1062873851.html

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tahıl, tahıl sevkiyatı