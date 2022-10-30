https://sputniknews.com.tr/20221030/rus-disisleri-tahil-anlasmasini-londra-tarafindan-yonetilen-kiev-bozdu-1062873851.html

Rus Dışişleri: Tahıl anlaşmasını Londra tarafından yönetilen Kiev bozdu

Rus Dışişleri: Tahıl anlaşmasını Londra tarafından yönetilen Kiev bozdu

Moskova'nın Rusya'nın Karadeniz Filosu'na yönelik son saldırıların tahıl koridoru üzerinden ve tıpkı Kuzey Akım sabotajları gibi Britanya donanması... 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T19:07+0300

2022-10-30T19:07+0300

2022-10-30T19:32+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

tahıl

koridor

anlaşma

rusya

moskova

ukrayna

kiev

vladimir zelenskiy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1059611517_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_27866873cc4fd51aad4324df8f1bbee7.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, tahıl anlaşmasını Britanyalı uzmanlar tarafından yönetilen Kiev rejiminin bozduğunu belirtti.Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın Rusya’nın tahıl sevkiyatlarını engellediği yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, “Tahıl anlaşmasını, Britanyalı uzmanların yönettiği Zelenskiy ile teröristleri bozdu. Amaçları, nükleer şantaja gıda şantajını da eklemek” diye yazdı.'500 bin ton tahıl ve gübre hibe ederiz'"Daha fazla ölüme ihtiyaç duyan Kiev rejimi bu cehennem tahtına dayanıyor: Para, silahlar, ölüm" vurgusunu yapan Dışişleri Sözcüsü, Rusya’nın, kalkınmakta olan ülkelere 500 bin ton tahıl ve gübresini karşılıksız sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Zaharova, “Kiev rejimi, kendine özgü açgözlülüğünden dolayı, diğerleri başkalarına hibe ettiği halde herkese her şey verme konusunda açgözlülük yapıyor” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221030/msb-tahil-girisiminin-durduruldugu-rusya-tarafindan-bm-ve-ulkemiz-makamlarina-iletilmistir-1062873078.html

rusya

moskova

ukrayna

kiev

londra

britanya

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mariya zaharova, tahıl, koridor, anlaşma, rusya, moskova, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, londra, britanya, ingiltere