https://sputniknews.com.tr/20221030/rus-disisleri-tahil-anlasmasini-londra-tarafindan-yonetilen-kiev-bozdu-1062873851.html
Rus Dışişleri: Tahıl anlaşmasını Londra tarafından yönetilen Kiev bozdu
Rus Dışişleri: Tahıl anlaşmasını Londra tarafından yönetilen Kiev bozdu
Moskova'nın Rusya'nın Karadeniz Filosu'na yönelik son saldırıların tahıl koridoru üzerinden ve tıpkı Kuzey Akım sabotajları gibi Britanya donanması... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T19:07+0300
2022-10-30T19:07+0300
2022-10-30T19:32+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
tahıl
koridor
anlaşma
rusya
moskova
ukrayna
kiev
vladimir zelenskiy
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, tahıl anlaşmasını Britanyalı uzmanlar tarafından yönetilen Kiev rejiminin bozduğunu belirtti.Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın Rusya’nın tahıl sevkiyatlarını engellediği yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, “Tahıl anlaşmasını, Britanyalı uzmanların yönettiği Zelenskiy ile teröristleri bozdu. Amaçları, nükleer şantaja gıda şantajını da eklemek” diye yazdı.'500 bin ton tahıl ve gübre hibe ederiz'"Daha fazla ölüme ihtiyaç duyan Kiev rejimi bu cehennem tahtına dayanıyor: Para, silahlar, ölüm" vurgusunu yapan Dışişleri Sözcüsü, Rusya’nın, kalkınmakta olan ülkelere 500 bin ton tahıl ve gübresini karşılıksız sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Zaharova, “Kiev rejimi, kendine özgü açgözlülüğünden dolayı, diğerleri başkalarına hibe ettiği halde herkese her şey verme konusunda açgözlülük yapıyor” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221030/msb-tahil-girisiminin-durduruldugu-rusya-tarafindan-bm-ve-ulkemiz-makamlarina-iletilmistir-1062873078.html
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mariya zaharova, tahıl, koridor, anlaşma, rusya, moskova, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, londra, britanya, ingiltere
mariya zaharova, tahıl, koridor, anlaşma, rusya, moskova, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, londra, britanya, ingiltere
Rus Dışişleri: Tahıl anlaşmasını Londra tarafından yönetilen Kiev bozdu
19:07 30.10.2022 (güncellendi: 19:32 30.10.2022) Abone ol
Moskova'nın Rusya'nın Karadeniz Filosu'na yönelik son saldırıların tahıl koridoru üzerinden ve tıpkı Kuzey Akım sabotajları gibi Britanya donanması uzmanlarının sevk ve idaresinde düzenlendiğini açıklayarak tahıl anlaşmasından çekilmesiyle ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama daha geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
, tahıl anlaşmasını Britanyalı uzmanlar
tarafından yönetilen Kiev rejiminin
bozduğunu belirtti
.
Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın Rusya’nın tahıl sevkiyatlarını engellediği yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, “Tahıl anlaşmasını, Britanyalı uzmanların yönettiği Zelenskiy ile teröristleri bozdu. Amaçları, nükleer şantaja gıda şantajını da eklemek” diye yazdı.
'500 bin ton tahıl ve gübre hibe ederiz'
"Daha fazla ölüme ihtiyaç duyan Kiev rejimi bu cehennem tahtına dayanıyor: Para, silahlar, ölüm" vurgusunu yapan Dışişleri Sözcüsü, Rusya’nın, kalkınmakta olan ülkelere 500 bin ton tahıl ve gübresini karşılıksız sağlamaya hazır olduğunu belirtti.
Zaharova, “Kiev rejimi, kendine özgü açgözlülüğünden dolayı, diğerleri başkalarına hibe ettiği halde herkese her şey verme konusunda açgözlülük yapıyor” ifadesini kullandı.