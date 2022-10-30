https://sputniknews.com.tr/20221030/msb-tahil-girisiminin-durduruldugu-rusya-tarafindan-bm-ve-ulkemiz-makamlarina-iletilmistir-1062873078.html

MSB: Tahıl girişiminin durdurulduğu Rusya tarafından BM ve ülkemiz makamlarına iletilmiştir

MSB: Tahıl girişiminin durdurulduğu Rusya tarafından BM ve ülkemiz makamlarına iletilmiştir

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'tahıl koridoru' ile ilgili "Sivastopol’da gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle tahıl girişiminin geçici olarak durdurulduğu... 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T18:05+0300

2022-10-30T18:05+0300

2022-10-30T18:26+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

tahıl sevkiyatı

tahıl

milli savunma bakanlığı (msb)

rusya

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Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Sivastopol'daki saldırılar nedeniyle tahıl girişiminin geçici olarak durdurulduğunu Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'deki makamlara ilettiğini belirterek, "İstanbul'da bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Rus personel halen merkezdedir. Bu sürede Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacaktır. İstanbul önlerinde bekleyen tahıl yüklü gemilerin denetlenmesine ise bugün ve yarın devam edilmesi planlanmaktadır" açıklamasında bulundu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres riyasetinde 22 Temmuz'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi kapsamında Müşterek Koordinasyon Merkezi kurulduğu anımsatıldı.Merkezin çalışmaları sonucu bugüne kadar Ukrayna limanlarından 9,3 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevk edildiği bildirilen açıklamada, Rusya'nın, 29 Ekim'de Sivastopol'da gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle tahıl girişiminin geçici olarak durdurulduğunu BM ve Türkiye'deki makamlara ilettiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20221029/rusya-tahil-anlasmasindaki-katilini-askiya-aldi-1062845547.html

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ukrayna krizi, tahıl sevkiyatı, tahıl, milli savunma bakanlığı (msb), rusya