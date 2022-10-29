https://sputniknews.com.tr/20221029/rusya-tahil-anlasmasindaki-katilini-askiya-aldi-1062845547.html
Rusya tahıl anlaşmasındaki katılımını askıya aldı
Rusya tahıl anlaşmasındaki katılımını askıya aldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'nın Ukrayna limanlarından Karadeniz yoluyla gıda ve gübre taşınmasını öngören tahıl anlaşmasına katılımını askıya aldığını... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T17:58+0300
2022-10-29T17:58+0300
2022-10-29T18:03+0300
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Rusya tahıl anlaşmasındaki katılımını askıya aldı
17:58 29.10.2022 (güncellendi: 18:03 29.10.2022) Abone ol
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Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'nın Ukrayna limanlarından Karadeniz yoluyla gıda ve gübre taşınmasını öngören tahıl anlaşmasına katılımını askıya aldığını açıkladı.