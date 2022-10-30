https://sputniknews.com.tr/20221030/rus-milletvekili-seremet-tahil-anlasmasinin-bozulmasindan-3-ulkeyi-sucladi-1062875945.html

Rus milletvekili Şeremet, tahıl anlaşmasının bozulmasından 3 ülkeyi suçladı

Rus milletvekili Şeremet, tahıl anlaşmasının bozulmasından 3 ülkeyi suçladı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Kırımlı milletvekili Mihail Şeremet, tahıl anlaşmasının bozulmasının arkasında Ukrayna, ABD ve İngiltere’nin... 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T22:10+0300

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tahıl

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mihail şeremet

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Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Kırımlı milletvekili Mihail Şeremet, tahıl anlaşmasının bozulmasının arkasında Ukrayna, ABD ve İngiltere’nin bulunduğunu belirtti.Şeremet, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Tahıl anlaşmasının başarısızlığının arkasında Kiev rejimi ve küratörleri olan ABD ile İngiltere var. Karadeniz’deki gıda yolunun güvenliğini sağlayan Karadeniz Filosu gemilerine Sivastopol Körfezi’nde yapılan saldırı planlı bir provokasyondu. Tahıl anlaşması, teröristler ve onların sponsorlarıyla pazarlık yapmanın imkansız olduğu gerçeğinin canlı bir örneği. Tahıl anlaşmasının başarısızlığı, bugün Batı’nın yalancılar ve korkaklar tarafından yönetildiğini gösteriyor” ifadesini kullandı.Ukrayna’dan çıkarılan tahılın büyük kısmının Avrupa Birliği ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönlendirildiğini söyleyen Şeremet, “Avrupa Birliği ülkelerini daha büyük krize sokmak için, anlaşmanın bozulması ABD ve İngiltere’nin yararına. Önce Kuzey Akım doğalgaz boru hattını patlatarak enerji krizini şimdi de gıda krizini çıkarıyorlar” dedi.Şeremet, Rusya’nın, hayatta kalmak için tedarike gerçek ihtiyacı olan yoksul ülkelere tahıl ve gübresini sağlamaya hazır olduğunun altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20221030/rusya-tarim-bakani-patrusev-rusya-en-yoksul-ulkelere-500-bin-ton-tahili-ucretsiz-saglayacak-1062875689.html

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