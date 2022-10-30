https://sputniknews.com.tr/20221030/rusya-tarim-bakani-patrusev-rusya-en-yoksul-ulkelere-500-bin-ton-tahili-ucretsiz-saglayacak-1062875689.html
Rusya Tarım Bakanı Patruşev: Rusya yoksul ülkelere 500 bin ton tahılı ücretsiz sağlayacak
Rusya Tarım Bakanı Patruşev: Rusya yoksul ülkelere 500 bin ton tahılı ücretsiz sağlayacak
Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, ülkesinin, Türkiye’nin de yardımıyla önümüzdeki dört ay içerisinde en yoksul ülkelere ücretsiz olarak yaklaşık 500 bin ton... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T22:00+0300
2022-10-30T22:00+0300
2022-10-30T22:02+0300
dmitriy patruşev
ukrayna krizi
tahıl
türkiye
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Rusya Tarım Bakanı Patruşev, Rusya'nın yoksul ülkelere 500 bin ton tahılı ücretsiz sağlayabileceğini söyledi.Rossiya-24 televizyonuna konuşan Patruşev, “Rusya'nın her zaman güvenilir bir ortak olduğu ve olmaya devam ettiği gerçeğini dikkate alarak, dünyaya gerekli miktarda gıda sağlamaya hazır. Ülkemiz önümüzdeki dört ay içinde en yoksul ülkelere 500 bin tona kadar tahılı ücretsiz olarak tedarik etmeye hazır. Bunu, güvenilir ortağımız Türkiye’nin katılımıyla yapacağız” ifadesini kullandı.Patruşev, “Duruma bir bütün olarak bakarsanız, bu yılın hasadı dikkate alındığında, Rusya, Ukrayna tahılının yerini doldurmaya ve ilgili tüm ülkelere uygun fiyattan sağlamaya tam hazır” diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221030/rusya-tahil-anlasmasiyla-ilgili-turkiye-ve-bm-ile-en-kisa-zamanda-gorusme-gerceklesecek-1062875197.html
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dmitriy patruşev, tahıl, türkiye
dmitriy patruşev, tahıl, türkiye
Rusya Tarım Bakanı Patruşev: Rusya yoksul ülkelere 500 bin ton tahılı ücretsiz sağlayacak
22:00 30.10.2022 (güncellendi: 22:02 30.10.2022) Abone ol
Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, ülkesinin, Türkiye’nin de yardımıyla önümüzdeki dört ay içerisinde en yoksul ülkelere ücretsiz olarak yaklaşık 500 bin ton tahıl sağlamaya hazır olduğunu belirtti.
Rusya Tarım Bakanı Patruşev, Rusya'nın yoksul ülkelere 500 bin ton tahılı ücretsiz sağlayabileceğini söyledi.
Rossiya-24 televizyonuna konuşan Patruşev, “Rusya'nın her zaman güvenilir bir ortak olduğu ve olmaya devam ettiği gerçeğini dikkate alarak, dünyaya gerekli miktarda gıda sağlamaya hazır. Ülkemiz önümüzdeki dört ay içinde en yoksul ülkelere 500 bin tona kadar tahılı ücretsiz olarak tedarik etmeye hazır. Bunu, güvenilir ortağımız Türkiye’nin katılımıyla yapacağız” ifadesini kullandı.
Patruşev, “Duruma bir bütün olarak bakarsanız, bu yılın hasadı dikkate alındığında, Rusya, Ukrayna tahılının yerini doldurmaya ve ilgili tüm ülkelere uygun fiyattan sağlamaya tam hazır” diye kaydetti.