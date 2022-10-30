https://sputniknews.com.tr/20221030/kisin-elektrik-kesintisine-hazirlanan-finlandiyada-sebeke-yonetiminden-insanlar-olebilir-uyarisi-1062875812.html
Kışın elektrik kesintisine hazırlanan Finlandiya'da şebeke yönetiminden 'insanlar ölebilir' uyarısı
Kışın elektrik kesintisine hazırlanan Finlandiya'da şebeke yönetiminden 'insanlar ölebilir' uyarısı
Kuzey kesimi kutup altı bölgede kalan ve yılın büyük bölümünü karlar altında geçiren Finlandiya, enerji krizinin ortasında kışın elektrik kesintilerine... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T22:37+0300
2022-10-30T22:37+0300
2022-10-30T22:54+0300
avrupa'da enerji krizi
finlandiya
rusya
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Avrupa'nın en kuzeyindeki ülkelerden Finlandiya, komşusu Rusya'ya yönelik yaptırım dalgasına katılmasının sonucu olarak Rus doğalgaz ve elektrik akışının kesilmesi nedeniyle bu kış elektrik kesintilerine gitmeye hazırlanıyor. ABD ile müttefiklerinin Rusya'ya yaptırım dalgası başlatmasından bir ay sonra, 31 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hasım ülkeler listesindekilerin doğalgaz alımı için rubleyle ödeme yapması yönünde kararı imzalamıştı. Rubleyle ödeme yapmayı reddeden ve NATO üyeliğine başvuran Finlandiya'ya, Rus enerji devi Gazprom mayıs ayında gaz ihracatını kesmişti.Finlandiya elektrik şebekesi operatörü Fingrid Oyj'nin ağ operasyonları yöneticisi Arto Pahkin, 'büyük çaplı ulusal elektrik kesintisi olacağı, kesintilerin planlı yapılmaması halinde insanların ölebileceği' uyarısını yaptı.Finlandiya devletinin gaz şirketi Gasum, 21 Mayıs'ta yerel saatle 07.00'de tedarik sözleşmesi kapsamında Finlandiya'ya doğal gaz tedarikinin kesildiğini duyurmuştu. O gün Finlandiya'nın eski Başbakanı ve halihazırdaki Meclis Başkanı Matti Vanhanen, Gazprom'un kararını, 'Finlandiya'nın Sovyetler Birliği ve sonrasında Rusya ile arasında yalnızca enerji açısından değil, sembolik olarak da son derece önemli bir dönemin sona ermesi' diye değerlendirmişti. 13 Mayıs'ta Rusya, Finlandiya'ya elektrik ihracatını durdurmuş, ardından Finlandiya devletinin petrol şirketi Neste, Rusya'dan ham petrol ithalatını diğer ülkelerden tedariklerle değiştirmeye karar verdiğini açıklamıştı.
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Kışın elektrik kesintisine hazırlanan Finlandiya'da şebeke yönetiminden 'insanlar ölebilir' uyarısı
22:37 30.10.2022 (güncellendi: 22:54 30.10.2022) Abone ol
Kuzey kesimi kutup altı bölgede kalan ve yılın büyük bölümünü karlar altında geçiren Finlandiya, enerji krizinin ortasında kışın elektrik kesintilerine hazırlanıyor. Finlandiya elektrik şebekesi operatörünün bir yetkilisi, kesintilerin planlı yapılmaması halinde insanların ölebileceği uyarısında bulundu.
Avrupa'nın en kuzeyindeki ülkelerden Finlandiya, komşusu Rusya'ya yönelik yaptırım dalgasına katılmasının sonucu olarak Rus doğalgaz ve elektrik akışının kesilmesi nedeniyle bu kış elektrik kesintilerine gitmeye hazırlanıyor.
ABD ile müttefiklerinin Rusya'ya yaptırım dalgası başlatmasından bir ay sonra, 31 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hasım ülkeler listesindekilerin doğalgaz alımı için rubleyle ödeme yapması yönünde kararı imzalamıştı. Rubleyle ödeme yapmayı reddeden ve NATO üyeliğine başvuran Finlandiya'ya, Rus enerji devi Gazprom mayıs ayında gaz ihracatını kesmişti.
Finlandiya elektrik şebekesi operatörü Fingrid Oyj'nin ağ operasyonları yöneticisi Arto Pahkin, 'büyük çaplı ulusal elektrik kesintisi olacağı, kesintilerin planlı yapılmaması halinde insanların ölebileceği' uyarısını yaptı.
Finlandiya devletinin gaz şirketi Gasum, 21 Mayıs'ta yerel saatle 07.00'de tedarik sözleşmesi kapsamında Finlandiya'ya doğal gaz tedarikinin kesildiğini duyurmuştu. O gün Finlandiya'nın eski Başbakanı ve halihazırdaki Meclis Başkanı Matti Vanhanen, Gazprom'un kararını, 'Finlandiya'nın Sovyetler Birliği ve sonrasında Rusya ile arasında yalnızca enerji açısından değil, sembolik olarak da son derece önemli bir dönemin sona ermesi' diye değerlendirmişti.
13 Mayıs'ta Rusya, Finlandiya'ya elektrik ihracatını durdurmuş, ardından Finlandiya devletinin petrol şirketi Neste, Rusya'dan ham petrol ithalatını diğer ülkelerden tedariklerle değiştirmeye karar verdiğini açıklamıştı.