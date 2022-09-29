https://sputniknews.com.tr/20220929/finlandiya-30-eylulden-itibaren-rus-turistlerin-ulkeye-girisini-yasaklayacak-1061762154.html
Finlandiya, 30 Eylül'den itibaren Rus turistlerin ülkeye girişini yasaklayacak
Finlandiya, 30 Eylül'den itibaren Rus turistlerin ülkeye girişini yasaklayacak
Finlandiya hükümeti, Rusya sınırındaki yolcu trafiğini önemli ölçüde sınırlayacağını ve turist vizesi ile seyahat eden Rus vatandaşlarının 30 Eylül'den... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T15:33+0300
2022-09-29T15:33+0300
2022-09-29T15:33+0300
ukrayna krizi
finlandiya
avrupa birliği
vize yasağı
rusya
rusya vatandaşı
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, düzenlediği basın toplantısında, "Karar, Rus turistlerin Finlandiya'ya girişinin ve Finlandiya üzerinden transitinin tamamen engellenmesini amaçlıyor" dedi.Hükümetten yapılan açıklamada, Rus turistlerin Finlandiya'ya gelmeye devam etmesinin ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı belirtildi.Finlandiya'daki sınır kapıları, Rus vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine karadan giriş yapabilmesi için nadir geçiş noktalarını oluşturuyor.AB'nin Rusya'ya yaptırımları nedeniyle Rusya'dan AB ülkelerine uçuş yapılamıyor. Rusya'ya sınırı olan diğer AB ülkeleri de geçişlere izin vermiyor.Finlandiya, 1 Eylül itibarıyla turizm amaçlı olanlar da dahil olmak üzere Rus vatandaşlarına verilen vize sayısını normalin onda birine indirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220822/borrell-ruslara-vize-verilmesini-tamamen-yasaklamayi-desteklemiyorum-1060233208.html
finlandiya
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finlandiya, avrupa birliği, vize yasağı, rusya, rusya vatandaşı
finlandiya, avrupa birliği, vize yasağı, rusya, rusya vatandaşı
Finlandiya, 30 Eylül'den itibaren Rus turistlerin ülkeye girişini yasaklayacak
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Finlandiya hükümeti, Rusya sınırındaki yolcu trafiğini önemli ölçüde sınırlayacağını ve turist vizesi ile seyahat eden Rus vatandaşlarının 30 Eylül'den itibaren ülkeye girmesini yasaklayacağını duyurdu.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, düzenlediği basın toplantısında, "Karar, Rus turistlerin Finlandiya'ya girişinin ve Finlandiya üzerinden transitinin tamamen engellenmesini amaçlıyor" dedi.
Hükümetten yapılan açıklamada, Rus turistlerin Finlandiya'ya gelmeye devam etmesinin ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı belirtildi.
Finlandiya'daki sınır kapıları, Rus vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine karadan giriş yapabilmesi için nadir geçiş noktalarını oluşturuyor.
AB'nin Rusya'ya yaptırımları nedeniyle Rusya'dan AB ülkelerine uçuş yapılamıyor. Rusya'ya sınırı olan diğer AB ülkeleri de geçişlere izin vermiyor.
Finlandiya, 1 Eylül itibarıyla turizm amaçlı olanlar da dahil olmak üzere Rus vatandaşlarına verilen vize sayısını normalin onda birine indirmişti.