https://sputniknews.com.tr/20220929/finlandiya-30-eylulden-itibaren-rus-turistlerin-ulkeye-girisini-yasaklayacak-1061762154.html

Finlandiya, 30 Eylül'den itibaren Rus turistlerin ülkeye girişini yasaklayacak

Finlandiya, 30 Eylül'den itibaren Rus turistlerin ülkeye girişini yasaklayacak

Finlandiya hükümeti, Rusya sınırındaki yolcu trafiğini önemli ölçüde sınırlayacağını ve turist vizesi ile seyahat eden Rus vatandaşlarının 30 Eylül'den... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T15:33+0300

2022-09-29T15:33+0300

2022-09-29T15:33+0300

ukrayna krizi

finlandiya

avrupa birliği

vize yasağı

rusya

rusya vatandaşı

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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, düzenlediği basın toplantısında, "Karar, Rus turistlerin Finlandiya'ya girişinin ve Finlandiya üzerinden transitinin tamamen engellenmesini amaçlıyor" dedi.Hükümetten yapılan açıklamada, Rus turistlerin Finlandiya'ya gelmeye devam etmesinin ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı belirtildi.Finlandiya'daki sınır kapıları, Rus vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine karadan giriş yapabilmesi için nadir geçiş noktalarını oluşturuyor.AB'nin Rusya'ya yaptırımları nedeniyle Rusya'dan AB ülkelerine uçuş yapılamıyor. Rusya'ya sınırı olan diğer AB ülkeleri de geçişlere izin vermiyor.Finlandiya, 1 Eylül itibarıyla turizm amaçlı olanlar da dahil olmak üzere Rus vatandaşlarına verilen vize sayısını normalin onda birine indirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220822/borrell-ruslara-vize-verilmesini-tamamen-yasaklamayi-desteklemiyorum-1060233208.html

finlandiya

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finlandiya, avrupa birliği, vize yasağı, rusya, rusya vatandaşı