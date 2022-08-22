https://sputniknews.com.tr/20220822/borrell-ruslara-vize-verilmesini-tamamen-yasaklamayi-desteklemiyorum-1060233208.html
AB: Ruslara vize verilmesini tamamen yasaklamayı desteklemiyoruz
AB: Ruslara vize verilmesini tamamen yasaklamayı desteklemiyoruz
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kuzey Avrupa ülkelerinin Rusya vatandaşlarına turist vizesi verilmesini tamamen yasaklama önerilerini desteklemediğini... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T13:53+0300
2022-08-22T13:53+0300
2022-08-22T13:55+0300
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, başta Finlandiya ve Estonya olmak üzere Kuzey Avrupa ülkelerinin Rusya vatandaşlarına AB düzeyinde Schengen vizesi verilmesini yasaklama teklifini değerlendirdi.İspanya'nın Santander kentinde düzenlenen forumda konuşma yapan Borrell, "Bu oldukça tartışmalı bir öneri. Bazı ülkeler bu konuda halihazırda bazı önlemler aldı, bazıları da desteklemiyor. Tüm Rusların AB'ye girişini yasaklamanın iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Daha seçici olmamız gerekiyor" dedi.Önde gelen Rus iş insanlarının AB'ye girmesine izin verilmemesi gerektiğini savunan Borrell, "Ancak ülkeyi terk etmek isteyen, şu durumda orada olmak istemeyen çok sayıda Rus var" ifadelerini kullandı.Borrell, "Onlara kapılarımızı kapatamayız, bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum" yorumunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220727/rusya-finlandiyanin-ruslara-vize-vermemesi-ayrimcilik-olur-1059215525.html
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rusya, vize, avrupa birliği, josep borrell
AB: Ruslara vize verilmesini tamamen yasaklamayı desteklemiyoruz
13:53 22.08.2022 (güncellendi: 13:55 22.08.2022) Abone ol
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kuzey Avrupa ülkelerinin Rusya vatandaşlarına turist vizesi verilmesini tamamen yasaklama önerilerini desteklemediğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, başta Finlandiya ve Estonya olmak üzere Kuzey Avrupa ülkelerinin Rusya vatandaşlarına AB düzeyinde Schengen vizesi verilmesini yasaklama teklifini değerlendirdi.
İspanya'nın Santander kentinde düzenlenen forumda konuşma yapan Borrell, "Bu oldukça tartışmalı bir öneri. Bazı ülkeler bu konuda halihazırda bazı önlemler aldı, bazıları da desteklemiyor. Tüm Rusların AB'ye girişini yasaklamanın iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Daha seçici olmamız gerekiyor" dedi.
Önde gelen Rus iş insanlarının AB'ye girmesine izin verilmemesi gerektiğini savunan Borrell, "Ancak ülkeyi terk etmek isteyen, şu durumda orada olmak istemeyen çok sayıda Rus var" ifadelerini kullandı.
Borrell, "Onlara kapılarımızı kapatamayız, bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum" yorumunu yaptı.