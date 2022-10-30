https://sputniknews.com.tr/20221030/kanada-disisleri-bakani-joly-rusya-ve-cin-ile-temas-kurmaliyiz-1062853833.html

Kanada Dışişleri Bakanı Joly: Rusya ve Çin ile temas kurmalıyız

Kanada Dışişleri Bakanı Joly: Rusya ve Çin ile temas kurmalıyız

Kanada Dışişleri Bakanı Joly, Kanada’nın dünyada artan nüfuz mücadelesi nedeniyle Rusya ve Çin ile temas kurması gerektiğini belirtti. 30.10.2022, Sputnik Türkiye

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Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, CBC'ye verdiği demeçte, ülkesinin dünyada nüfuz mücadelesinin artmasıyla bağlantılı olarak Rusya ve Çin ile temasa geçmesi ve etkileşim kurması gerektiğini söyledi.Joly, “Rusya ve Çin'in Afrika, Asya ve Latin Amerika'ya yönelmesiyle giderek artan bir nüfuz mücadelesi söz konusu. Kendimizi göstermemiz, iletişime geçmemiz ve etkileşim kurmamız gerekiyor” dedi.Joly, Kanada hükümetinin, hareket halindeki ‘dünyanın tektonik plakalarının’ istikrarsızlığa neden olduğu bu ‘tarihi anda’ pragmatik bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yanında ‘oturma isteği’ olmamasına rağmen, Rus temsilcileriyle genel uluslararası toplantılara katılımın, Rusya’nın pozisyonuna karşı koyma fırsatı verdiğini vurgulayan Joly, "Boş sandalye stratejisine inanmıyorum. Kanada’nın diyaloğa katılmaması öncelikle barış ve istikrarımıza bir katkı sunmuyor. İkincisi, dünyadaki nüfuzumuzu kaybediyoruz, çünkü diğer G7 ülkeleri bu devletlerle iletişim halinde" diye konuştu.

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