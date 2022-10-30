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Kanada Dışişleri Bakanı Joly: Rusya ve Çin ile temas kurmalıyız
Kanada Dışişleri Bakanı Joly: Rusya ve Çin ile temas kurmalıyız
Kanada Dışişleri Bakanı Joly, Kanada’nın dünyada artan nüfuz mücadelesi nedeniyle Rusya ve Çin ile temas kurması gerektiğini belirtti. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T00:55+0300
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dünya
kanada
melanie joly
çin
rusya
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Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, CBC'ye verdiği demeçte, ülkesinin dünyada nüfuz mücadelesinin artmasıyla bağlantılı olarak Rusya ve Çin ile temasa geçmesi ve etkileşim kurması gerektiğini söyledi.Joly, “Rusya ve Çin'in Afrika, Asya ve Latin Amerika'ya yönelmesiyle giderek artan bir nüfuz mücadelesi söz konusu. Kendimizi göstermemiz, iletişime geçmemiz ve etkileşim kurmamız gerekiyor” dedi.Joly, Kanada hükümetinin, hareket halindeki ‘dünyanın tektonik plakalarının’ istikrarsızlığa neden olduğu bu ‘tarihi anda’ pragmatik bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yanında ‘oturma isteği’ olmamasına rağmen, Rus temsilcileriyle genel uluslararası toplantılara katılımın, Rusya’nın pozisyonuna karşı koyma fırsatı verdiğini vurgulayan Joly, "Boş sandalye stratejisine inanmıyorum. Kanada’nın diyaloğa katılmaması öncelikle barış ve istikrarımıza bir katkı sunmuyor. İkincisi, dünyadaki nüfuzumuzu kaybediyoruz, çünkü diğer G7 ülkeleri bu devletlerle iletişim halinde" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221028/kanadadan-rusyanin-35-vatandasina-ve-6-enerji-sirketine-yaptirim-1062822220.html
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kanada, melanie joly, çin, rusya, sergey lavrov
kanada, melanie joly, çin, rusya, sergey lavrov

Kanada Dışişleri Bakanı Joly: Rusya ve Çin ile temas kurmalıyız

00:55 30.10.2022
© Twitter/ Melanie JolyKanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly
Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© Twitter/ Melanie Joly
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Kanada Dışişleri Bakanı Joly, Kanada’nın dünyada artan nüfuz mücadelesi nedeniyle Rusya ve Çin ile temas kurması gerektiğini belirtti.
Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, CBC'ye verdiği demeçte, ülkesinin dünyada nüfuz mücadelesinin artmasıyla bağlantılı olarak Rusya ve Çin ile temasa geçmesi ve etkileşim kurması gerektiğini söyledi.
Joly, “Rusya ve Çin'in Afrika, Asya ve Latin Amerika'ya yönelmesiyle giderek artan bir nüfuz mücadelesi söz konusu. Kendimizi göstermemiz, iletişime geçmemiz ve etkileşim kurmamız gerekiyor” dedi.
Joly, Kanada hükümetinin, hareket halindeki ‘dünyanın tektonik plakalarının’ istikrarsızlığa neden olduğu bu ‘tarihi anda’ pragmatik bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yanında ‘oturma isteği’ olmamasına rağmen, Rus temsilcileriyle genel uluslararası toplantılara katılımın, Rusya’nın pozisyonuna karşı koyma fırsatı verdiğini vurgulayan Joly, "Boş sandalye stratejisine inanmıyorum. Kanada’nın diyaloğa katılmaması öncelikle barış ve istikrarımıza bir katkı sunmuyor. İkincisi, dünyadaki nüfuzumuzu kaybediyoruz, çünkü diğer G7 ülkeleri bu devletlerle iletişim halinde" diye konuştu.
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