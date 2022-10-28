https://sputniknews.com.tr/20221028/kanadadan-rusyanin-35-vatandasina-ve-6-enerji-sirketine-yaptirim-1062822220.html

Kanada’dan Rusya’nın 35 vatandaşına ve 6 enerji şirketine yaptırım

Kanada’dan Rusya’nın 35 vatandaşına ve 6 enerji şirketine yaptırım

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rus enerji devi Gazprom’un yönetim kurulu üyeleri dahil 35 Rusya vatandaşına ve 6 Rus enerji şirketine yaptırım getirdiklerini... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T18:24+0300

2022-10-28T18:24+0300

2022-10-28T18:41+0300

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enerji

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Yaptırım listesine, devlet enerji şirketi Gazprom’un yönetimindeki etkili üyeler de dahil 35 kişi daha ekledik. Ayrıca enerji sektöründe faaliyet gösteren 6 işletmeye karşı da kısıtlama getiriyoruz” ifadesini kullandı.Kanada lideri, Rusya’nın Ukrayna’da eylemlerine destek veren herkese karşı baskıyı artırmaya devam edeceklerini söyledi.Kanada’nın yaptırım uyguladığı şirketlerin Lukoil, Transoil, Sogaz, NNK, Sibuglement ve İnfrakstruktura Moljaninovo olduğu bildirildi.Kanada Hükümeti’nin internet sitesinde yayınlanan 35 kişilik ‘kara listeside’ Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ve Enerji Bakanı Nikolay Şulginov da yer aldı.

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