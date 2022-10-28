https://sputniknews.com.tr/20221028/kanadadan-rusyanin-35-vatandasina-ve-6-enerji-sirketine-yaptirim-1062822220.html
Kanada’dan Rusya’nın 35 vatandaşına ve 6 enerji şirketine yaptırım
Kanada’dan Rusya’nın 35 vatandaşına ve 6 enerji şirketine yaptırım
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rus enerji devi Gazprom’un yönetim kurulu üyeleri dahil 35 Rusya vatandaşına ve 6 Rus enerji şirketine yaptırım getirdiklerini... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T18:24+0300
2022-10-28T18:24+0300
2022-10-28T18:41+0300
dünya
kanada
rusya
yaptırım
ekonomik yaptırım
enerji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061390068_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a0e828c392d9995e49c2520edaba5f48.jpg
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Yaptırım listesine, devlet enerji şirketi Gazprom’un yönetimindeki etkili üyeler de dahil 35 kişi daha ekledik. Ayrıca enerji sektöründe faaliyet gösteren 6 işletmeye karşı da kısıtlama getiriyoruz” ifadesini kullandı.Kanada lideri, Rusya’nın Ukrayna’da eylemlerine destek veren herkese karşı baskıyı artırmaya devam edeceklerini söyledi.Kanada’nın yaptırım uyguladığı şirketlerin Lukoil, Transoil, Sogaz, NNK, Sibuglement ve İnfrakstruktura Moljaninovo olduğu bildirildi.Kanada Hükümeti’nin internet sitesinde yayınlanan 35 kişilik ‘kara listeside’ Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ve Enerji Bakanı Nikolay Şulginov da yer aldı.
kanada
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061390068_86:0:734:486_1920x0_80_0_0_598bae2705fc283ab7d8b73eed927f8e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kanada, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım, enerji
kanada, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım, enerji
Kanada’dan Rusya’nın 35 vatandaşına ve 6 enerji şirketine yaptırım
18:24 28.10.2022 (güncellendi: 18:41 28.10.2022) Abone ol
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rus enerji devi Gazprom’un yönetim kurulu üyeleri dahil 35 Rusya vatandaşına ve 6 Rus enerji şirketine yaptırım getirdiklerini belirtti.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Yaptırım listesine, devlet enerji şirketi Gazprom’un yönetimindeki etkili üyeler de dahil 35 kişi daha ekledik. Ayrıca enerji sektöründe faaliyet gösteren 6 işletmeye karşı da kısıtlama getiriyoruz” ifadesini kullandı.
Kanada lideri, Rusya’nın Ukrayna’da eylemlerine destek veren herkese karşı baskıyı artırmaya devam edeceklerini söyledi.
Kanada’nın yaptırım uyguladığı şirketlerin Lukoil, Transoil, Sogaz, NNK, Sibuglement ve İnfrakstruktura Moljaninovo olduğu bildirildi.
Kanada Hükümeti’nin internet sitesinde yayınlanan 35 kişilik ‘kara listeside’ Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ve Enerji Bakanı Nikolay Şulginov da yer aldı.