https://sputniknews.com.tr/20221030/ingiltere-disisleri-bakani-rusya-kitlikla-karsi-karsiya-olan-ulkelere--tahil-tedarikini-saglamali-1062855265.html

İngiltere Dışişleri Bakanı: Rusya, kıtlıkla karşı karşıya olan ülkelere tahıl tedarikini sağlamalı

İngiltere Dışişleri Bakanı: Rusya, kıtlıkla karşı karşıya olan ülkelere tahıl tedarikini sağlamalı

İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, " Rusya, tahılın açlıkla karşı karşıya kalan ülkelere ihraç edilmesine izin vermeli" ifadelerini kullandı. 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T02:15+0300

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ukrayna krizi

james cleverly

ingiltere

rusya

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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Rusya'ya kıtlıkla karşı karşıya olan ülkelere tahıl tedarik etme imkanını sağlama çağrısı yaptı. Cleverley, "Birleşmiş Milletler’in (BM) Karadeniz Tahıl Girişimi, küresel gıda güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynuyor. Rusya, tahılın açlıkla karşı karşıya kalan ülkelere ihraç edilmesine izin vermeli" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221030/avrupa-komisyonu-taraflar-tahil-anlasmasini-tehlikeye-atabilecek-eylemlerden-kacinmali-1062854793.html

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