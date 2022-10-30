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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221030/ingiltere-disisleri-bakani-rusya-kitlikla-karsi-karsiya-olan-ulkelere--tahil-tedarikini-saglamali-1062855265.html
İngiltere Dışişleri Bakanı: Rusya, kıtlıkla karşı karşıya olan ülkelere tahıl tedarikini sağlamalı
İngiltere Dışişleri Bakanı: Rusya, kıtlıkla karşı karşıya olan ülkelere tahıl tedarikini sağlamalı
İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, " Rusya, tahılın açlıkla karşı karşıya kalan ülkelere ihraç edilmesine izin vermeli" ifadelerini kullandı. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T02:15+0300
2022-10-30T02:21+0300
ukrayna krizi
james cleverly
ingiltere
rusya
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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Rusya'ya kıtlıkla karşı karşıya olan ülkelere tahıl tedarik etme imkanını sağlama çağrısı yaptı. Cleverley, "Birleşmiş Milletler’in (BM) Karadeniz Tahıl Girişimi, küresel gıda güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynuyor. Rusya, tahılın açlıkla karşı karşıya kalan ülkelere ihraç edilmesine izin vermeli" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221030/avrupa-komisyonu-taraflar-tahil-anlasmasini-tehlikeye-atabilecek-eylemlerden-kacinmali-1062854793.html
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james cleverly, ingiltere, rusya
james cleverly, ingiltere, rusya

İngiltere Dışişleri Bakanı: Rusya, kıtlıkla karşı karşıya olan ülkelere tahıl tedarikini sağlamalı

02:15 30.10.2022 (güncellendi: 02:21 30.10.2022)
© AFP 2022 James Cleverly
 James Cleverly - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© AFP 2022
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İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, " Rusya, tahılın açlıkla karşı karşıya kalan ülkelere ihraç edilmesine izin vermeli" ifadelerini kullandı.
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Rusya'ya kıtlıkla karşı karşıya olan ülkelere tahıl tedarik etme imkanını sağlama çağrısı yaptı.
Cleverley, "Birleşmiş Milletler’in (BM) Karadeniz Tahıl Girişimi, küresel gıda güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynuyor. Rusya, tahılın açlıkla karşı karşıya kalan ülkelere ihraç edilmesine izin vermeli" ifadelerini kullandı.
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