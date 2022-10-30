https://sputniknews.com.tr/20221030/ingiltere-disisleri-bakani-rusya-kitlikla-karsi-karsiya-olan-ulkelere--tahil-tedarikini-saglamali-1062855265.html
İngiltere Dışişleri Bakanı: Rusya, kıtlıkla karşı karşıya olan ülkelere tahıl tedarikini sağlamalı
İngiltere Dışişleri Bakanı: Rusya, kıtlıkla karşı karşıya olan ülkelere tahıl tedarikini sağlamalı
İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, " Rusya, tahılın açlıkla karşı karşıya kalan ülkelere ihraç edilmesine izin vermeli" ifadelerini kullandı. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T02:15+0300
2022-10-30T02:15+0300
2022-10-30T02:21+0300
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james cleverly
ingiltere
rusya
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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Rusya'ya kıtlıkla karşı karşıya olan ülkelere tahıl tedarik etme imkanını sağlama çağrısı yaptı. Cleverley, "Birleşmiş Milletler’in (BM) Karadeniz Tahıl Girişimi, küresel gıda güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynuyor. Rusya, tahılın açlıkla karşı karşıya kalan ülkelere ihraç edilmesine izin vermeli" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221030/avrupa-komisyonu-taraflar-tahil-anlasmasini-tehlikeye-atabilecek-eylemlerden-kacinmali-1062854793.html
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james cleverly, ingiltere, rusya
james cleverly, ingiltere, rusya
İngiltere Dışişleri Bakanı: Rusya, kıtlıkla karşı karşıya olan ülkelere tahıl tedarikini sağlamalı
02:15 30.10.2022 (güncellendi: 02:21 30.10.2022) Abone ol
İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, " Rusya, tahılın açlıkla karşı karşıya kalan ülkelere ihraç edilmesine izin vermeli" ifadelerini kullandı.
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Rusya'ya kıtlıkla karşı karşıya olan ülkelere tahıl tedarik etme imkanını sağlama çağrısı yaptı.
Cleverley, "Birleşmiş Milletler’in (BM) Karadeniz Tahıl Girişimi, küresel gıda güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynuyor. Rusya, tahılın açlıkla karşı karşıya kalan ülkelere ihraç edilmesine izin vermeli" ifadelerini kullandı.