https://sputniknews.com.tr/20221030/avrupa-komisyonu-taraflar-tahil-anlasmasini-tehlikeye-atabilecek-eylemlerden-kacinmali-1062854793.html

Avrupa Komisyonu: Taraflar tahıl anlaşmasını tehlikeye atabilecek eylemlerden kaçınmalı

Avrupa Komisyonu: Taraflar tahıl anlaşmasını tehlikeye atabilecek eylemlerden kaçınmalı

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Massrali, tahıl anlaşması taraflarının anlaşmayı tehlikeye atabilecek tek taraflı eylemlerden kaçınmaları gerektiğini söyledi. 30.10.2022, Sputnik Türkiye

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2022-10-30T02:11+0300

ukrayna krizi

avrupa komisyonu

tahıl

nabila massrali

bm

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Avrupa Komisyonu (AK) Sözcüsü Nabila Massrali, Sputnik’e demecinde tahıl anlaşmasının taraflarının anlaşmayı tehlikeye atabilecek tek taraflı eylemlerden kaçınması gerektiğini belirtti.Massrali, “BM'nin anlaşmayı korumaya yönelik çabalarını destekliyor ve tüm tarafların, dünya çapında milyonlarca insanın gıdaya erişimini olumlu yönde etkileyen ve kritik bir insani girişim olan Karadeniz Tahıl Girişimi'ni tehlikeye atabilecek tüm tek taraflı eylemlerden kaçınmaları gerektiğini vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221030/rusya-bmye-tahil-anlasmasina-katilimini-askiya-aldigini-resmi-olarak-bildirdi-1062853954.html

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avrupa komisyonu, tahıl, nabila massrali, bm