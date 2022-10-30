https://sputniknews.com.tr/20221030/avrupa-komisyonu-taraflar-tahil-anlasmasini-tehlikeye-atabilecek-eylemlerden-kacinmali-1062854793.html
Avrupa Komisyonu: Taraflar tahıl anlaşmasını tehlikeye atabilecek eylemlerden kaçınmalı
Avrupa Komisyonu: Taraflar tahıl anlaşmasını tehlikeye atabilecek eylemlerden kaçınmalı
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Massrali, tahıl anlaşması taraflarının anlaşmayı tehlikeye atabilecek tek taraflı eylemlerden kaçınmaları gerektiğini söyledi. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T02:05+0300
2022-10-30T02:05+0300
2022-10-30T02:11+0300
ukrayna krizi
avrupa komisyonu
tahıl
nabila massrali
bm
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Avrupa Komisyonu (AK) Sözcüsü Nabila Massrali, Sputnik’e demecinde tahıl anlaşmasının taraflarının anlaşmayı tehlikeye atabilecek tek taraflı eylemlerden kaçınması gerektiğini belirtti.Massrali, “BM'nin anlaşmayı korumaya yönelik çabalarını destekliyor ve tüm tarafların, dünya çapında milyonlarca insanın gıdaya erişimini olumlu yönde etkileyen ve kritik bir insani girişim olan Karadeniz Tahıl Girişimi'ni tehlikeye atabilecek tüm tek taraflı eylemlerden kaçınmaları gerektiğini vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221030/rusya-bmye-tahil-anlasmasina-katilimini-askiya-aldigini-resmi-olarak-bildirdi-1062853954.html
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avrupa komisyonu, tahıl, nabila massrali, bm
Avrupa Komisyonu: Taraflar tahıl anlaşmasını tehlikeye atabilecek eylemlerden kaçınmalı
02:05 30.10.2022 (güncellendi: 02:11 30.10.2022) Abone ol
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Massrali, tahıl anlaşması taraflarının anlaşmayı tehlikeye atabilecek tek taraflı eylemlerden kaçınmaları gerektiğini söyledi.
Avrupa Komisyonu (AK) Sözcüsü Nabila Massrali,
Sputnik’e demecinde tahıl anlaşmasının
taraflarının anlaşmayı tehlikeye atabilecek tek taraflı eylemlerden kaçınması gerektiğini belirtti.
Massrali, “BM'nin anlaşmayı korumaya yönelik çabalarını destekliyor ve tüm tarafların, dünya çapında milyonlarca insanın gıdaya erişimini olumlu yönde etkileyen ve kritik bir insani girişim olan Karadeniz Tahıl Girişimi'ni tehlikeye atabilecek tüm tek taraflı eylemlerden kaçınmaları gerektiğini vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.