https://sputniknews.com.tr/20221030/deniz-ugurdan-cumhurbaskani-erdogana-reha-muhtar-cagrisi-dur-deyin-1062869013.html
Deniz Uğur'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Reha Muhtar' çağrısı: Lütfen dur deyin
Deniz Uğur'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Reha Muhtar' çağrısı: Lütfen dur deyin
Ünlü oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Süreç devam ederken Uğur, Cumhurbaşkanı... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T16:01+0300
2022-10-30T16:01+0300
2022-10-30T16:05+0300
deniz uğur
reha muhtar
recep tayyip erdoğan
türkiye
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Çocuklarının babası Reha Muhtar'la velayet davası devam eden ve Muhtar'ı, kızına şiddet uyguladığını belirten oyuncu Deniz Uğur, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bir paylaşımda bulunan Uğur, “Sayın Cumhurbaşkanım; ailem, çocuklarım ve ben herkesin gözü önünde ağır istismar ediliyoruz. Şu özel günün hatırına lütfen buna bir dur deyin” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221024/reha-muhtar-eskort-iddiasina-karsi-yatak-odasinin-videosunu-paylasti-1062635128.html
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deniz uğur, reha muhtar, recep tayyip erdoğan
deniz uğur, reha muhtar, recep tayyip erdoğan
Deniz Uğur'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Reha Muhtar' çağrısı: Lütfen dur deyin
16:01 30.10.2022 (güncellendi: 16:05 30.10.2022) Abone ol
Ünlü oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Süreç devam ederken Uğur, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi.
Çocuklarının babası Reha Muhtar'la velayet davası devam eden ve Muhtar'ı, kızına şiddet uyguladığını belirten oyuncu Deniz Uğur, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bir paylaşımda bulunan Uğur, “Sayın Cumhurbaşkanım; ailem, çocuklarım ve ben herkesin gözü önünde ağır istismar ediliyoruz. Şu özel günün hatırına lütfen buna bir dur deyin” ifadelerini kullandı.