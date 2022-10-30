https://sputniknews.com.tr/20221030/deniz-ugurdan-cumhurbaskani-erdogana-reha-muhtar-cagrisi-dur-deyin-1062869013.html

Deniz Uğur'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Reha Muhtar' çağrısı: Lütfen dur deyin

Deniz Uğur'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Reha Muhtar' çağrısı: Lütfen dur deyin

Ünlü oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Süreç devam ederken Uğur, Cumhurbaşkanı... 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T16:01+0300

2022-10-30T16:01+0300

2022-10-30T16:05+0300

deniz uğur

reha muhtar

recep tayyip erdoğan

türkiye

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Çocuklarının babası Reha Muhtar'la velayet davası devam eden ve Muhtar'ı, kızına şiddet uyguladığını belirten oyuncu Deniz Uğur, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bir paylaşımda bulunan Uğur, “Sayın Cumhurbaşkanım; ailem, çocuklarım ve ben herkesin gözü önünde ağır istismar ediliyoruz. Şu özel günün hatırına lütfen buna bir dur deyin” ifadelerini kullandı.

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deniz uğur, reha muhtar, recep tayyip erdoğan