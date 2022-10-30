https://sputniknews.com.tr/20221030/chpli-agbabadan-kemal-kilicdaroglu-aday-olursa-secimi-kazanabilir-mi-sorusuna-yanit-1062853455.html

CHP'li Ağbaba'dan 'Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa seçimi kazanabilir mi?' sorusuna yanıt

CHP'li Ağbaba'dan 'Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa seçimi kazanabilir mi?' sorusuna yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa seçimi kazanabilir mi?" şeklindeki soruya verdiği yanıtta, "Biz ilk turda seçimi... 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T00:44+0300

2022-10-30T00:44+0300

2022-10-30T00:47+0300

türkiye

veli ağbaba

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili olarak "Örgütümüzün, partimizin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur ama 6'lı masanın da iradesine saygılı olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz" dedi.Partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ağbaba, daha sonra Uzun Sokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddelerinde esnafı ziyaret etti.Ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağbaba, Trabzon'un, Türkiye'nin genel siyasetinden etkilenen bir şehir olduğunu belirtti.'Türkiye Avrupa'nın mülteci kampı olmuş durumunda'Suriye'den, Afganistan'dan, Pakistan'dan gelenlerin amacının Türkiye'de ikamet etmek olmadığını, Avrupa'ya gitmek istediklerini vurgulayan Ağbaba, şu değerlendirmede bulundu:'6'lı masada bir adaylık tartışması yok'Ağbaba, "6'lı masada Cumhurbaşkanı adayı konusunda bir tartışma var. Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa seçimi kazanabilir mi?" şeklindeki soru üzerine, şunları kaydetti:'Örgütümüzün, partimizin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur'Ağbaba, "Dolayısıyla 6'lı masa bir aday çıkararak seçimlerde Türkiye'yi yönetmeye adaydır ve yönetecektir. Kemal Kılıçdaroğlu hem 6'lı masanın kurulmasında hem bugün hep birlikte geleceğe umutla bakmamız konusunda emeği olan biridir. Örgütümüzün, partimizin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur ama 6'lı masanın da iradesine saygılı olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Biz ilk turda seçimi alacağımıza inanıyoruz, aday Kemal Kılıçdaroğlu olursa daha rahat alacağımızı görüyoruz, inanıyoruz" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221024/ahmet-hakan-kilicdaroglu-aday-olamazsa-biter-1062638990.html

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veli ağbaba, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)