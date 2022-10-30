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https://sputniknews.com.tr/20221030/chpli-agbabadan-kemal-kilicdaroglu-aday-olursa-secimi-kazanabilir-mi-sorusuna-yanit-1062853455.html
CHP'li Ağbaba'dan 'Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa seçimi kazanabilir mi?' sorusuna yanıt
CHP'li Ağbaba'dan 'Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa seçimi kazanabilir mi?' sorusuna yanıt
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa seçimi kazanabilir mi?" şeklindeki soruya verdiği yanıtta, "Biz ilk turda seçimi... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T00:44+0300
2022-10-30T00:47+0300
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili olarak "Örgütümüzün, partimizin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur ama 6'lı masanın da iradesine saygılı olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz" dedi.Partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ağbaba, daha sonra Uzun Sokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddelerinde esnafı ziyaret etti.Ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağbaba, Trabzon'un, Türkiye'nin genel siyasetinden etkilenen bir şehir olduğunu belirtti.'Türkiye Avrupa'nın mülteci kampı olmuş durumunda'Suriye'den, Afganistan'dan, Pakistan'dan gelenlerin amacının Türkiye'de ikamet etmek olmadığını, Avrupa'ya gitmek istediklerini vurgulayan Ağbaba, şu değerlendirmede bulundu:'6'lı masada bir adaylık tartışması yok'Ağbaba, "6'lı masada Cumhurbaşkanı adayı konusunda bir tartışma var. Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa seçimi kazanabilir mi?" şeklindeki soru üzerine, şunları kaydetti:'Örgütümüzün, partimizin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur'Ağbaba, "Dolayısıyla 6'lı masa bir aday çıkararak seçimlerde Türkiye'yi yönetmeye adaydır ve yönetecektir. Kemal Kılıçdaroğlu hem 6'lı masanın kurulmasında hem bugün hep birlikte geleceğe umutla bakmamız konusunda emeği olan biridir. Örgütümüzün, partimizin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur ama 6'lı masanın da iradesine saygılı olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Biz ilk turda seçimi alacağımıza inanıyoruz, aday Kemal Kılıçdaroğlu olursa daha rahat alacağımızı görüyoruz, inanıyoruz" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221024/ahmet-hakan-kilicdaroglu-aday-olamazsa-biter-1062638990.html
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veli ağbaba, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
veli ağbaba, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP'li Ağbaba'dan 'Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa seçimi kazanabilir mi?' sorusuna yanıt

00:44 30.10.2022 (güncellendi: 00:47 30.10.2022)
© AAVeli Ağbaba
Veli Ağbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© AA
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa seçimi kazanabilir mi?" şeklindeki soruya verdiği yanıtta, "Biz ilk turda seçimi alacağımıza inanıyoruz, aday Kemal Kılıçdaroğlu olursa daha rahat alacağımızı görüyoruz, inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili olarak "Örgütümüzün, partimizin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur ama 6'lı masanın da iradesine saygılı olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz" dedi.
Partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ağbaba, daha sonra Uzun Sokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddelerinde esnafı ziyaret etti.
Ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağbaba, Trabzon'un, Türkiye'nin genel siyasetinden etkilenen bir şehir olduğunu belirtti.

'Türkiye Avrupa'nın mülteci kampı olmuş durumunda'

Suriye'den, Afganistan'dan, Pakistan'dan gelenlerin amacının Türkiye'de ikamet etmek olmadığını, Avrupa'ya gitmek istediklerini vurgulayan Ağbaba, şu değerlendirmede bulundu:
"Doğu sınırlarımız açık, batı sınırlarımız kapalı. Türkiye Avrupa'nın mülteci kampı olmuş durumunda. Umarım geldiğimizde bunu değiştirecek işler yapacağız. Burada bulunan mültecileri ya tekrar memleketlerine ya da Avrupa sınırlarını açarak istedikleri yerlere gitmelerini sağlayacağız."

'6'lı masada bir adaylık tartışması yok'

Ağbaba, "6'lı masada Cumhurbaşkanı adayı konusunda bir tartışma var. Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa seçimi kazanabilir mi?" şeklindeki soru üzerine, şunları kaydetti:
"6'lı masada bir adaylık tartışması yok. Hayır, o gündeme gelmedi. 6'lı masa Türkiye'yi bu kötü yönetimden nasıl kurtarır onu konuşuyor, parlamenter demokrasiye nasıl geçer onu konuşuyor. Türkiye'nin koşullarını hep beraber görüyoruz. Türkiye'nin yaşamış olduğu hem ekonomik kriz hem siyasi kriz hem ahlaki krizi hep beraber görüyoruz. Ülkenin hem ekonomik olarak durumu kötü, hem siyaseten kötü hem de ahlak olarak, sosyal olarak kötü. Bir taraftan mülteci krizi var, kaç yıl daha bizi yorar onu bilmiyoruz, diğer taraftan müthiş bir çöküntü var."

'Örgütümüzün, partimizin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur'

Ağbaba, "Dolayısıyla 6'lı masa bir aday çıkararak seçimlerde Türkiye'yi yönetmeye adaydır ve yönetecektir. Kemal Kılıçdaroğlu hem 6'lı masanın kurulmasında hem bugün hep birlikte geleceğe umutla bakmamız konusunda emeği olan biridir. Örgütümüzün, partimizin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur ama 6'lı masanın da iradesine saygılı olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Biz ilk turda seçimi alacağımıza inanıyoruz, aday Kemal Kılıçdaroğlu olursa daha rahat alacağımızı görüyoruz, inanıyoruz" ifadesini kullandı.
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
POLİTİKA
Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu aday olamazsa biter
24 Ekim, 11:01
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