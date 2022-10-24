Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu aday olamazsa biter

TEZ BİR: Öyle bağladı ki kendisini, “Aday olmamak” gibi bir seçeneği kalmadı. Angaje oldu resmen. Öyle böyle değil. Büyük angaje oldu. Bu saatten sonra aday olmamak, siyaseten bitmek demek. Aday olamazsa biter Kılıçdaroğlu. CHP Genel Başkanı olarak kalması mümkün olmaz. TEZ BİR: Öyle bağladı ki kendisini, “Aday olmamak” gibi bir seçeneği kalmadı. Angaje oldu resmen. Öyle böyle değil. Büyük angaje oldu. Bu saatten sonra aday olmamak, siyaseten bitmek demek. Aday olamazsa biter Kılıçdaroğlu. CHP Genel Başkanı olarak kalması mümkün olmaz.

TEZ İKİ: Adaylığıyla ilgili son sözü Akşener söyleyecek. Akşener’in bir planı var mı? Bilinmiyor. Şu anda Türk siyasetinin en büyük gizemi budur. Eğer bir planı yoksa... Kılıçdaroğlu’nun adaylığının önünde engel yok demektir. Ama eğer bir planı varsa... İşte o zaman çarşı karışır. TEZ İKİ: Adaylığıyla ilgili son sözü Akşener söyleyecek. Akşener’in bir planı var mı? Bilinmiyor. Şu anda Türk siyasetinin en büyük gizemi budur. Eğer bir planı yoksa... Kılıçdaroğlu’nun adaylığının önünde engel yok demektir. Ama eğer bir planı varsa... İşte o zaman çarşı karışır.

TEZ ÜÇ: Ahmet Türk’ün yaptığı “Aday olursa Kılıçdaroğlu’nu destekleriz” açıklaması, Kılıçdaroğlu açısından hem avantaj hem de dezavantaj. Avantaj çünkü HDP desteği çok önemli. Dezavantaj çünkü HDP desteğinin getirecekleri olduğu kadar götürecekleri de olacaktır. TEZ ÜÇ: Ahmet Türk’ün yaptığı “Aday olursa Kılıçdaroğlu’nu destekleriz” açıklaması, Kılıçdaroğlu açısından hem avantaj hem de dezavantaj. Avantaj çünkü HDP desteği çok önemli. Dezavantaj çünkü HDP desteğinin getirecekleri olduğu kadar götürecekleri de olacaktır.