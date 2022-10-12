https://sputniknews.com.tr/20221012/iyi-parti-lideri-aksener-kemal-bey-kararli-aday-gibi-gorunuyor-1062225170.html

İYİ Parti lideri Akşener: Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor

İYİ Parti lideri Akşener: Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantıda cumhurbaşkanı adaylığının gündeme gelmesi üzerine "Kemal Bey aday gibi... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T13:03+0300

2022-10-12T13:03+0300

2022-10-12T13:03+0300

politika

meral akşener

kemal kılıçdaroğlu

iyi parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün Ankara Bilkent'te partisinin il başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Akşener, geçen haftaki genel idare kurulu (GİK) toplantısında alınan kurultay kararının ardından ilk kez il başkanlarıyla buluşurken toplantının ana gündem maddesini ilçe ve il kongrelerinin oluşturduğu öğrenildi.Delege seçimlerinde hassasiyet gösterilmesini isteyen Akşener, “Kongre öncesi bir kırgınlık olmaması için mahallelerde delege seçimleri sükûnet içinde yapılsın” dedi.Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre toplantıda cumhurbaşkanı adaylığı da gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti kanadından cumhurbaşkanlığı adaylığı için dile getirilen isimlerin anımsatılması üzerine Akşener, ‘’Biz, kendisi çıkıp “ben adayım” demeden kimseyi aday gösteremeyiz’’ ifadelerini kullandı. Akşener Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için ise “Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor” yorumunu yaptı.Toplantıda 2018 seçimleri ve seçime kısa bir süre kala milletvekili aday adaylığı için istifa eden teşkilat yöneticileri nedeniyle sahada yaşanan zorluklar gündeme geldi. Akşener’in il başkanlarına, “Seçim sathı mailine girdiğimiz zaman il ve ilçe teşkilatlarının sapasağlam yerinde olması yönünde bir arzumuz var. Bu seçimde il ve ilçe başkanları yerinde olacak” vurgusu yaptığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20220929/chp-lideri-kilicdaroglu-iyi-parti-lideri-aksener-ile-bulustu-1061758934.html

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meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)