https://sputniknews.com.tr/20220929/chp-lideri-kilicdaroglu-iyi-parti-lideri-aksener-ile-bulustu-1061758934.html
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener ile buluştu
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener ile buluştu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etti. Görüşmede önümüzdeki günlerde yapılacak altılı masadaki konular ele alınacak 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T14:25+0300
2022-09-29T14:25+0300
2022-09-29T14:25+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geldi.Görüşmede önümüzdeki günlerde yapılacak altılı masa görüşmelerinde ele alınacak konular değerlendirilecek.CHP lideri Kılıçdaroğlu, önceki günlerde de DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelmişti.
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kemal kılıçdaroğlu, meral akşener
kemal kılıçdaroğlu, meral akşener
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener ile buluştu
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etti. Görüşmede önümüzdeki günlerde yapılacak altılı masadaki konular ele alınacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geldi.
Görüşmede önümüzdeki günlerde yapılacak altılı masa görüşmelerinde ele alınacak konular değerlendirilecek.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, önceki günlerde de DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelmişti.