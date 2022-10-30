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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221030/bmden-tahil-koridoru-aciklamasi-ukrayna-ve-turkiye-ile-14-geminin-hareketi-icin-anlasma-saglandi-1062878714.html
'Tahıl koridoru' açıklaması: Ukrayna, Türkiye ve BM 14 geminin hareket planı için anlaşma sağladı
'Tahıl koridoru' açıklaması: Ukrayna, Türkiye ve BM 14 geminin hareket planı için anlaşma sağladı
Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Türkiye ve BM delegasyonlarının, tahıl koridoru kapsamında 31 Ekim günü 14 geminin hareket planı ve 40 gemiye yapılacak... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
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2022-10-31T00:14+0300
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Ukrayna, Türkiye ve BM, tahıl koridoru anlaşması kapsamında, 31 Ekim'de Karadeniz'de 14 geminin trafik güzergahı konusunda anlaşmaya vardı. Sputnik kaynaklarına göre Kiev, Ankara ve BM'nin aldığı kararın Rusya için bir bağlayıcılığı bulunmadığı belirtildi.Ortak Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna, Türkiye ve BM heyetleri, 12'si Ukrayna'dan hareket edecek ve 2'si varacak olan 14 geminin hareket planı konusunda anlaştılar.Açıklamada, BM heyetinin Rusya'yı bilgilendirdiği ve tüm katılımcıların, tahıl anlaşması kapsamında gemilerin güvenli geçişini sağlamak adına askeri ve diğer hükümet organları doğrultusunda eylemlerini koordine ettiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221030/rus-milletvekili-seremet-tahil-anlasmasinin-bozulmasindan-3-ulkeyi-sucladi-1062875945.html
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son dakika, tahıl, bm, ukrayna krizi, ukrayna, türkiye
son dakika, tahıl, bm, ukrayna krizi, ukrayna, türkiye

'Tahıl koridoru' açıklaması: Ukrayna, Türkiye ve BM 14 geminin hareket planı için anlaşma sağladı

23:54 30.10.2022 (güncellendi: 00:14 31.10.2022)
© AAtahıl - gemi - tahıl gemisi
tahıl - gemi - tahıl gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© AA
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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Türkiye ve BM delegasyonlarının, tahıl koridoru kapsamında 31 Ekim günü 14 geminin hareket planı ve 40 gemiye yapılacak denetimler konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Rus delegasyonunun iki planla ilgili de bilgilendirildiği bildirildi.
Ukrayna, Türkiye ve BM, tahıl koridoru anlaşması kapsamında, 31 Ekim'de Karadeniz'de 14 geminin trafik güzergahı konusunda anlaşmaya vardı. Sputnik kaynaklarına göre Kiev, Ankara ve BM'nin aldığı kararın Rusya için bir bağlayıcılığı bulunmadığı belirtildi.
Ortak Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna, Türkiye ve BM heyetleri, 12'si Ukrayna'dan hareket edecek ve 2'si varacak olan 14 geminin hareket planı konusunda anlaştılar.

Açıklamada, BM heyetinin Rusya'yı bilgilendirdiği ve tüm katılımcıların, tahıl anlaşması kapsamında gemilerin güvenli geçişini sağlamak adına askeri ve diğer hükümet organları doğrultusunda eylemlerini koordine ettiği belirtildi.
Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
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