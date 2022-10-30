https://sputniknews.com.tr/20221030/bmden-tahil-koridoru-aciklamasi-ukrayna-ve-turkiye-ile-14-geminin-hareketi-icin-anlasma-saglandi-1062878714.html
'Tahıl koridoru' açıklaması: Ukrayna, Türkiye ve BM 14 geminin hareket planı için anlaşma sağladı
'Tahıl koridoru' açıklaması: Ukrayna, Türkiye ve BM 14 geminin hareket planı için anlaşma sağladı
Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Türkiye ve BM delegasyonlarının, tahıl koridoru kapsamında 31 Ekim günü 14 geminin hareket planı ve 40 gemiye yapılacak... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
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Ukrayna, Türkiye ve BM, tahıl koridoru anlaşması kapsamında, 31 Ekim'de Karadeniz'de 14 geminin trafik güzergahı konusunda anlaşmaya vardı. Sputnik kaynaklarına göre Kiev, Ankara ve BM'nin aldığı kararın Rusya için bir bağlayıcılığı bulunmadığı belirtildi.Ortak Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna, Türkiye ve BM heyetleri, 12'si Ukrayna'dan hareket edecek ve 2'si varacak olan 14 geminin hareket planı konusunda anlaştılar.Açıklamada, BM heyetinin Rusya'yı bilgilendirdiği ve tüm katılımcıların, tahıl anlaşması kapsamında gemilerin güvenli geçişini sağlamak adına askeri ve diğer hükümet organları doğrultusunda eylemlerini koordine ettiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221030/rus-milletvekili-seremet-tahil-anlasmasinin-bozulmasindan-3-ulkeyi-sucladi-1062875945.html
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'Tahıl koridoru' açıklaması: Ukrayna, Türkiye ve BM 14 geminin hareket planı için anlaşma sağladı
23:54 30.10.2022 (güncellendi: 00:14 31.10.2022) Abone ol
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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Türkiye ve BM delegasyonlarının, tahıl koridoru kapsamında 31 Ekim günü 14 geminin hareket planı ve 40 gemiye yapılacak denetimler konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Rus delegasyonunun iki planla ilgili de bilgilendirildiği bildirildi.
Ukrayna, Türkiye ve BM, tahıl koridoru anlaşması kapsamında, 31 Ekim'de Karadeniz'de 14 geminin trafik güzergahı konusunda anlaşmaya vardı. Sputnik kaynaklarına göre Kiev, Ankara ve BM'nin aldığı kararın Rusya için bir bağlayıcılığı bulunmadığı belirtildi.
Ortak Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna, Türkiye ve BM heyetleri, 12'si Ukrayna'dan hareket edecek ve 2'si varacak olan 14 geminin hareket planı konusunda anlaştılar.
Açıklamada, BM heyetinin Rusya'yı bilgilendirdiği ve tüm katılımcıların, tahıl anlaşması kapsamında gemilerin güvenli geçişini sağlamak adına askeri ve diğer hükümet organları doğrultusunda eylemlerini koordine ettiği belirtildi.