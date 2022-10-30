https://sputniknews.com.tr/20221030/bakan-cavusoglu-seuldeki-izdihamla-ilgili-guney-koreli-mevkidasi-parka-taziye-dileklerini-iletti-1062877359.html
Bakan Çavuşoğlu, Seul'deki izdihamla ilgili Güney Koreli mevkidaşı Park'a taziye dileklerini iletti
Bakan Çavuşoğlu, Seul'deki izdihamla ilgili Güney Koreli mevkidaşı Park'a taziye dileklerini iletti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'e, başkent Seul'de dün yaşanan izdihamda yaşamını yitirenler için taziye dileklerini... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T22:56+0300
2022-10-30T22:56+0300
2022-10-30T22:56+0300
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güney kore
izdiham
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Bakan Çavuşoğlu'nun, Seul'de yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için Güney Kore'li mevkidaşı Park'a taziye dileklerini ilettiği belirtildi.Güney Koreli mevkidaşı Park'ın da taziye dilekleri dolayısıyla Çavuşoğlu’na teşekkür ettiği aktarıldı.Seul'ün Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlaması sırasında meydana gelen izdihamda son açıklamalara göre 153 kişi hayatını kaybetmiş, 82 kişi yaralanmıştı.Hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlarda olduğunu açıklayan Koreli yetkililer, ölenler arasındaki 22 kişinin yabancı uyruklu olduğunu kaydetmişti.Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ülkede yas ilan edildiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221030/guney-korede-cadilar-bayrami-kutlamalarindaki-izdihamda-olenlerin-sayisi-151e-yukseldi-1062858074.html
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seul, güney kore, izdiham, mevlüt çavuşoğlu
seul, güney kore, izdiham, mevlüt çavuşoğlu
Bakan Çavuşoğlu, Seul'deki izdihamla ilgili Güney Koreli mevkidaşı Park'a taziye dileklerini iletti
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'e, başkent Seul'de dün yaşanan izdihamda yaşamını yitirenler için taziye dileklerini iletti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Bakan Çavuşoğlu'nun, Seul'de yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için Güney Kore'li mevkidaşı Park'a taziye dileklerini ilettiği belirtildi.
Güney Koreli mevkidaşı Park'ın da taziye dilekleri dolayısıyla Çavuşoğlu’na teşekkür ettiği aktarıldı.
Seul'ün Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlaması sırasında meydana gelen izdihamda son açıklamalara göre 153 kişi hayatını kaybetmiş, 82 kişi yaralanmıştı.
Hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlarda olduğunu açıklayan Koreli yetkililer, ölenler arasındaki 22 kişinin yabancı uyruklu olduğunu kaydetmişti.
Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ülkede yas ilan edildiğini açıklamıştı.